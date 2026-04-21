Suvoda introduit la RTSM agentique et réduite les délais de démarrage des essais cliniques jusqu'à 80 %.

Gestion de la randomisation et de l'approvisionnement des essais cliniques nouvelle génération, activé par l'IA, conçu pour que les études atteignent le stade du premier patient beaucoup plus rapidement.

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Faire passer un essai clinique du contrat à la mise en service peut prendre des mois. Pour les promoteurs soucieux de proposer des traitements aux patients qui en ont besoin, la phase de démarrage reste l'un des freins les plus persistants aux délais — et l'un des plus difficiles à réduire.

Aujourd'hui, Suvoda, une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques et un leader reconnu dans le domaine de la RTSM (Gestion de la randomisation et de l'approvisionnement des essais cliniques), a introduit la RTSM agentique : la nouvelle solution de Suvoda IRT qui utilise l'IA agentique pour faire passe une étude du lancement du projet au test d'acceptation utilisateur (TAU) en seulement deux semaines.

La RTSM agentique fait partie d'une stratégie d'IA plus large qui, avec Sofia, l'assistant d'IA de Suvoda, permet d'atteindre trois résultats pour les sponsors et les équipes d'étude :

Accélérer l'élaboration des études et les délais de démarrage, en réduisant jusqu'à 80 % le délai entre le coup d'envoi et le TAU.

Améliorer l'expérience des promoteurs et des sites - en fournissant un accès plus rapide aux informations sur les essais et en réduisant la charge administrative

Fournir des informations intelligentes, offrant aux équipes d'étude une meilleure visibilité sur l'état de l'essai ainsi qu'une aide à une prise de décision plus intelligente.

Dans la RTSM de Suvoda, plusieurs agents d'intelligence artificielle accélèrent les différentes phases de l'élaboration de l'étude - notamment la configuration, la personnalisation et les essais du logiciel - ainsi que les ordres de modification. Étant construite sur la plateforme brevetée Suvoda, la RTSM agentique utilise l'architecture Virtual Partition et des capacités de génération de code des outils low-code/no-code de la plateforme, plutôt que de reconstruire à partir de zéro pour chaque version. La RTSM permet également une configuration rapide des agents grâce à l'accès à une couche de données partagée contenant des données complètes sur les modalités d'essais qui ont été affinées grâce à l'expérience de Suvoda avec des milliers d'essais complexes. Cette approche permet à l'équipe de Suvoda de privilégier les aspects les plus importants : fournir des conseils d'experts et une présence sereine à chaque étape du procès.

« Les essais cliniques deviennent de plus en plus complexes et urgents et nos clients ne devraient pas être ralentis par la technologie », estime Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda. « Avec la RTSM agentique, nous utilisons l'IA pour éliminer les frictions au démarrage des essais, afin que les promoteurs puissent commencer à recruter des patients plus tôt, que les sites bénéficient d'une expérience plus intelligente et plus réactive et que les équipes d'étude passent moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps sur le travail qui compte. »

Suvoda collabore actuellement avec un groupe sélectionné d'utilisateurs précoces pour déployer des capacités de RTSM agentique, en consolidant les bases opérationnelles et de services afin de prendre en charge un déploiement plus large. Suvoda améliore également Sofia, son assistant IA, pour prendre en charge le suivi, fournir des alertes et prendre des mesures directes avec des garanties appropriées pour accompagner le processus d'étude. L'entreprise envisage d'étendre le modèle agentique à eCOA et à ses produits de services financiers, en fournissant la même rapidité de démarrage et la même cohérence aux études basées sur des questionnaires, aux déplacements des participants et aux paiements des patients et des sites.

« Notre objectif est de rendre chaque étape d'un essai plus intelligente, qu'il s'agisse de construire un système de RTSM complexe pour une étude, de répondre à une modification de protocole ou d'aider un coordinateur de site à obtenir la bonne réponse en quelques secondes », a déclaré E.K. Koh, chef de produit, Suvoda. « La RTSM agentique est l'une des premières étapes d'une vision plus large de l'IA. La vitesse, la qualité et l'expérience n'ont pas à être des compromis - elles peuvent toutes progresser ensemble. »

Au cœur de la RTSM de Suvoda se trouve un engagement envers les personnes auxquelles cette solution est destinée : les promoteurs qui testent de nouveaux traitements, les sites qui réalisent des essais et, en bout de ligne, les patients qui attendent des traitements. Un démarrage plus rapide n'est pas seulement une mesure opérationnelle - c'est une étape vers la fourniture de médicaments aux personnes qui en ont besoin plus rapidement.

À PROPOS DE SUVODA



Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui propose une plateforme logicielle en temps réel de premier plan permettant aux sponsors et aux ORC de prendre des décisions éclairées, et aux sites et aux patients d'agir calmement et de manière contrôlée. Suvoda fournit des solutions logicielles interconnectées et orientées vers l'action, ainsi que des services et une assistance de premier plan, de sorte que, même dans les moments les plus critiques en termes de délai et déterminants pour la mission, les études qui changent la vie continuent d'avancer. Suvoda, dont le siège se trouve près de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), à Barcelone (Espagne), à Bucarest et Iasi (Roumanie) et à Tokyo (Japon). La société maintient des taux de satisfaction de la clientèle qui dépassent régulièrement la moyenne du secteur technologique, ce qui lui vaut d'être choisie par des promoteurs d'essais et des ORC pour accompagner plus de 6 000 essais cliniques dans plus de 115 pays. Suvoda a récemment fusionné avec Greenphire, un fournisseur de premier plan d'outils de gestion financière des essais cliniques et d'assistance aux patients. Pour en savoir plus, consultez le site suvoda.com et suivez Suvoda sur LinkedIn.

CONTACT :

Robin Abadía

Directeur de la communication externe

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