Suvoda presenta Agentic RTSM, reduciendo los plazos de inicio de los ensayos clínicos hasta en un 80 %

Sistema de gestión de aleatorización y suministro de ensayos de última generación, impulsado por IA, diseñado para que los estudios comiencen a incluir al primer paciente mucho más rápido.

CONSHOHOCKEN, Pa., 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Llevar un ensayo clínico desde la firma del contrato hasta su puesta en marcha puede llevar meses. Para los patrocinadores que trabajan para ofrecer terapias a los pacientes que las necesitan, el período de puesta en marcha es uno de los mayores lastres en los plazos, y uno de los más difíciles de acortar.

Hoy, Suvoda, empresa global de tecnología para ensayos clínicos y líder reconocido en el ámbito de la monitorización de ensayos clínicos en tiempo real (RTSM), anunció Agentic RTSM: la siguiente evolución de Suvoda IRT que utiliza IA con capacidad de gestión para llevar un estudio desde su inicio hasta las pruebas de aceptación del usuario (UAT) en tan solo dos semanas.

Agentic RTSM forma parte de una estrategia de IA más amplia que, junto con Sofia, el asistente de IA de Suvoda, ofrece tres beneficios para patrocinadores y equipos de estudio:

Acelerar la preparación y el inicio de los estudios, reduciendo el tiempo desde el inicio hasta las pruebas de aceptación del usuario (UAT) hasta en un 80 %.

Mejorar la experiencia de patrocinadores y centros, facilitando un acceso más rápido a la información del ensayo y reduciendo la carga administrativa.

Proporcionar información valiosa, ofreciendo a los equipos de estudio una visión más clara del estado del ensayo y un apoyo más eficaz para la toma de decisiones.

En Suvoda RTSM, múltiples agentes de IA aceleran distintas fases del desarrollo del estudio —incluida la configuración, personalización y pruebas del software— y agilizan las modificaciones. Gracias a que Agentic RTSM se basa en la plataforma patentada de Suvoda, aprovecha la arquitectura de partición virtual y las capacidades de generación de código de las herramientas de bajo código/sin código de la plataforma, en lugar de reconstruir el sistema desde cero para cada compilación. Además, facilita la configuración rápida de los agentes mediante el acceso a una capa de datos compartida con información completa sobre las configuraciones de los ensayos, perfeccionada gracias a la experiencia de Suvoda con miles de ensayos complejos. Este enfoque permite al equipo de Suvoda centrarse en lo más importante: ofrecer consultoría experta y orientación serena en cada etapa del ensayo.

"Los ensayos clínicos son cada vez más complejos y urgentes, y nuestros clientes no deberían tener que lidiar con tecnologías que los ralenticen", afirmó Jagath Wanninayake, consejero delegado de Suvoda. "Con la gestión de ensayos clínicos basada en agentes (RTSM), utilizamos la IA para eliminar las dificultades en la puesta en marcha de los ensayos, de modo que los patrocinadores puedan empezar a reclutar pacientes antes, los centros obtengan una experiencia más inteligente y con mayor capacidad de respuesta, y los equipos de estudio dediquen menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo al trabajo que realmente importa"

Suvoda está trabajando actualmente con un grupo selecto de usuarios pioneros para implementar capacidades de RTSM basadas en agentes, consolidando así la base operativa y de servicios para una implementación más amplia. Suvoda también está mejorando Sofia, su asistente de IA, para facilitar la monitorización, proporcionar alertas y tomar medidas directas con las salvaguardas adecuadas para apoyar el proceso del estudio. La compañía planea extender el modelo basado en agentes a eCOA y sus productos de servicios financieros, aportando la misma rapidez y consistencia de una empresa emergente a los estudios basados en cuestionarios, a los viajes de los participantes y a los pagos a pacientes y centros.

"Nuestro objetivo es optimizar cada momento de un ensayo clínico, ya sea creando un sistema RTSM complejo para un estudio, respondiendo a una modificación del protocolo o ayudando a un coordinador de centro a obtener la respuesta correcta en segundos", afirmó E.K. Koh, director de producto de Suvoda. "Agentic RTSM es uno de los primeros pasos en una visión más amplia de la IA. La velocidad, la calidad y la experiencia no tienen por qué ser incompatibles; pueden avanzar juntas".

En el corazón de Suvoda RTSM reside el compromiso con las personas a las que sirve: los patrocinadores que prueban nuevos tratamientos, los centros que realizan ensayos clínicos y, en última instancia, los pacientes que esperan terapias. Un inicio más rápido no es solo una métrica operativa, sino un paso más para que los medicamentos lleguen antes a quienes los necesitan.

ACERCA DE SUVODA

Suvoda es una empresa global de tecnología para ensayos clínicos con una plataforma de software líder en el mercado y en tiempo real que permite a los patrocinadores y CROs tomar decisiones con confianza, y a los centros y pacientes actuar con tranquilidad y control. Suvoda ofrece soluciones de software interconectadas y orientadas a la acción, así como servicios y soporte líderes en la industria, para que incluso en los momentos más críticos y urgentes, los estudios que cambian vidas sigan avanzando. Con sede en las afueras de Filadelfia, Suvoda también cuenta con oficinas en Portland, Oregón; Barcelona, España; Bucarest e Iasi, Rumania; y Tokio, Japón. La empresa mantiene índices de satisfacción del cliente que superan sistemáticamente el promedio de la industria tecnológica, lo que ha contribuido a que patrocinadores de ensayos y CROs la elijan para dar soporte a más de 6.000 ensayos en más de 115 países. Recientemente, Suvoda se fusionó con Greenphire, un proveedor líder de herramientas de gestión financiera y soporte al paciente para ensayos clínicos. Para obtener más información, visite suvoda.com y siga Suvoda en LinkedIn.

CONTACTO:

Robin Abadía

Director, comunicaciones externas

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