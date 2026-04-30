SWI Capital Holding Ltd. présente ses résultats pour 2025, une année charnière marquée par l'accélération de la stratégie d'IA et d'infrastructure numérique et l'intégration du gestionnaire d'investissement Stoneweg

AMSTERDAM et SINGAPOUR, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWICH ou la société ) annonce ce jour la publication de son rapport annuel 2025 audité par Deloitte.

SWICH est un conglomérat d'investissement alternatif animé par un fort esprit d'entreprise qui opère dans de nombreux secteurs, notamment l'IA et l'infrastructure numérique, l'immobilier, le crédit et le secteur financier.

Les performances de cette année ont été marquées par l'intégration du gestionnaire d'investissement international Stoneweg et par une série d'acquisitions et de partenariats stratégiques couronnés de succès.

Faits saillants

Expansion du portefeuille d'infrastructures numériques, pivot vers l'IA - - acquisition du projet de centre de données Cambridge Innovation Campus (avec 530 MW de puissance) ; le groupe a également annoncé l'acquisition stratégique d'une participation majoritaire dans une société européenne de calcul à haute performance et de partenariat avec Nvidia Cloud, ainsi que dans une société américaine de centre de données.

- acquisition du projet de centre de données Cambridge Innovation Campus (avec 530 MW de puissance) ; le groupe a également annoncé l'acquisition stratégique d'une participation majoritaire dans une société européenne de calcul à haute performance et de partenariat avec Nvidia Cloud, ainsi que dans une société américaine de centre de données. Intégration du groupe Stoneweg -> Stoneweg est un gestionnaire d'investissement international qui emploie plus de 250 personnes et dont les actifs sous gestion s'élèvent à 10 milliards d'euros. La société agit en tant que gestionnaire immobilier et gestionnaire d'actifs pour Stoneweg Europe Stapled Trust, société cotée à Singapour.

-> Stoneweg est un gestionnaire d'investissement international qui emploie plus de 250 personnes et dont les actifs sous gestion s'élèvent à 10 milliards d'euros. La société agit en tant que gestionnaire immobilier et gestionnaire d'actifs pour Stoneweg Europe Stapled Trust, société cotée à Singapour. Renforcement de notre bilan avec une augmentation de capital d'un montant de 217 millions d'euros en 2025 et 260 millions d'euros en 2026.

SWICH maintient un ratio prêt/valeur net prudent de 15,3 %, ce qui lui permet de financer les prochaines phases de développement sans compromettre la solidité de son bilan.

Pipeline commercial

SWICH a annoncé un important portefeuille d'opérations dans le cadre d'une initiative visant à développer de manière significative sa stratégie en matière d'IA et d'infrastructure numérique par l'acquisition d'une participation importante dans une entreprise américaine d'infrastructure numérique et de technologie, et par une expansion dans le segment IA en tant que service grâce à un investissement dans le meilleur fournisseur européen de services nuagiques Nvidia Preferred Partner. Ces deux acquisitions sont très complémentaires de la plateforme existante de centres de données de 2,3 GW de SWI, AiOnX, qui développe cinq projets hyperscale stratégiquement situés, partiellement loués à l'un des plus grands hyperscalers.

En agrégeant les plateformes européennes et américaines, et les opérateurs de GPU en tant que service de bout en bout, SWI crée un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l'infrastructure numérique, qui offre des capacités de cloud et de calcul de l'IA complètes et verticalement intégrées.

Max-Hervé George, CEO de SWI, commente les résultats : « L'exercice 2025 a été une année charnière pour notre groupe, au cours de laquelle les bases d'une véritable plateforme institutionnelle ont été posées. Nos équipes ont démontré leur capacité à exécuter avec discipline et conviction, en avançant simultanément sur plusieurs fronts stratégiques. Nous avons consolidé la structure du groupe, poursuivi notre diversification et réalisé des progrès décisifs vers la phase opérationnelle de nos actifs clés. »

Principaux enseignements et perspectives

Les actifs totaux de SWICH ont augmenté pour atteindre 3,3 milliards d'euros au 31 décembre 2025, grâce à l'appréciation continue de la juste valeur de notre portefeuille de centres de données et à l'intégration du groupe Stoneweg.

Nous maintenons un ratio prêt/valeur net prudent de 15,3 %, ce qui nous permet de financer les prochaines phases de développement sans compromettre la solidité de notre bilan.

Nos actifs dans les centres de données progressent vers leurs phases opérationnelles ; nous continuons à investir dans les projets de développement des centres de données, de l'IA et de l'infrastructure numérique. Nos portefeuilles immobiliers achevés continuent de générer des revenus récurrents, et nos équipes de Stoneweg apportent la capacité d'origination de transactions et la profondeur de gestion d'actifs pour soutenir la création de valeur à long terme dans l'ensemble du portefeuille.

Le rapport annuel 2025 est mis à la disposition des investisseurs et des autres parties intéressées dans le dossier de rapport ESEF et sous forme de fichier PDF sur le site web de SWI : (https://swi.com/reports/).

SWI annoncera séparément la date de son assemblée générale annuelle.

Ce communiqué de presse contient des informations qui sont ou peuvent constituer des informations privilégiées au sens envisagé par le règlement sur les abus de marché (UE) 596/2014.

Notes aux rédacteurs

À propos de SWI Group

SWI Group (www.swi.com) est un conglomérat d'investissement mondial animé par un esprit d'entreprise qui opère dans un certain nombre de secteurs, notamment l'IA et l'infrastructure numérique, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement du groupe sont fondées sur des recherches approfondies, des connaissances de première main et une capacité à mettre en œuvre efficacement des stratégies pour maximiser le potentiel de rendement. SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, exploiter et gérer les opportunités potentielles dans le monde entier, que ce soit dans le cadre de stratégies immobilières ou de stratégies d'investissement. SWI Group gère actuellement environ dix milliards d'euros d'actifs et emploie plus de 280 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.

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