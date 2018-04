Swift Biosciences lança Unique Dual Indexing Kits para aperfeiçoar sequenciamento de próxima geração multiplexado

O sequenciamento multiplexado é uma técnica comumente usada por laboratórios de pesquisa clínica, desenvolvimento de drogas e de serviços clínicos, utilizando sequenciamento de próxima geração (NGS – next-generation sequencing). Os Accel-NGS Unique Dual Indexing Kits representam um acréscimo essencial ao fluxo de trabalho do NGS, porque as atuais ferramentas podem sofrer problemas de desmultiplexação causados por erros de leitura do índice, quimerismo induzido por PCR associado a fluxos de trabalho de captura de hibridização multiplexada e salto de índice em células de fluxo padronizado.

Os Accel-NGS Unique Dual Indexing Kits da Swift, desenvolvidos em um conjunto de 96 índices duplos para posições i7 e i5, fornecem um fluxo de trabalho mais escalável e confiável para uma variedade de aplicações, incluindo:

Descoberta de variante somática de baixa frequência;

Análise fixa em formalina embutida em parafina;

Detecção microbiana em amostras humanas;

Análise de DNA sem células.

"Ao lidar diretamente com a má atribuição da leitura estamos fornecendo uma solução mais precisa, que pode abrir novas aplicações, tais como definição de perfil da carga de mutação do tumor", disse a vice-presidente de marketing global da Swift, Candia Brown.

Os principais recursos e benefícios dos Accel-NGS Unique Dual Indexing Kits incluem:

Otimizados em todos os instrumentos de sequenciamento da Illumina;

Melhora as taxas de má atribuição para menos de 0,1%;

Habilita múltiplas aplicações, incluindo o sequenciamento de todo o genoma, todo o exoma e análise de metilação;

Compatibilidade com os kits de preparação de biblioteca da Swift, incluindo Accel-NGS 1S, Accel-NGS 2S e Accel-NGS Methyl-Seq.

"Os índices duplos únicos da Swift garantem maior confiança na chamada de variantes de baixa frequência e mantêm a qualidade dos dados, porque o rendimento do sequenciamento e a capacidade de multiplexação continuam a aumentar", disse a vice-presidente de desenvolvimento de produto da Swift, Laurie Kurihara, PhD.

Os novos kits de indexação são especificamente projetados e compatíveis com qualquer plataforma da Illumina e já estão disponíveis comercialmente.

Sobre a Swift Biosciences

A Swift Biosciences é uma empresa de preparação de biblioteca de NGS, Com sede em Ann Arbor, Michigan, a empresa desenvolve novas soluções de preparação de biblioteca para aplicações emergentes baseadas em sequenciamento de próxima geração, incluindo sequenciamento de todo o genoma, sequenciamento de DNA direcionado e análise epigenética. Os produtos da Swift Biosciences foram projetados para ajudar os clientes a analisar amostras biológicas difíceis de forma mais rápida, mais fácil e com maior sensibilidade e precisão, ao mesmo tempo que são compatíveis com a melhor instrumentação. A Swift Biosciences é a primeira empresa a oferecer soluções de preparação de biblioteca em todas as três principais plataformas de sequenciamento, a Pacific Biosciences®, a Illumina® e a Ion Torrent™.

A empresa abriu suas portas em fevereiro de 2010 e seu desenvolvimento de produto habilita novas aplicações em diversos setores, como os campos de pesquisa agrigenômica, farmacêutica, acadêmica, biotecnológica e oncológica.

Para obter mais informações, visite SwiftBioSci.com e siga a Swift Biosciences no Twitter (@SwiftBioSci).

FONTE Swift Biosciences

