Swift Biosciences lance des kits d'indexage double unique pour améliorer le séquençage de nouvelle génération multiplexé

Le séquençage multiplexé est une technique couramment utilisée dans les laboratoires de recherche clinique, de développement de médicaments et de services cliniques utilisant le séquençage de nouvelle génération (NGS). Les kits d'indexage double unique Accel-NGS sont un complément indispensable aux flux de travail NGS, car les outils actuels peuvent souffrir de problèmes de démultiplexage causés par des erreurs de lecture d'indice, de chimérisme induit par PCR associé à des flux de travail de capture d'hybridation multiplexés et des sauts d'indice sur les flow cells à motif.

Les kits d'indexage double unique Accel-NGS de Swift, développés dans un ensemble de 96 indices doubles pour les positions i7 et i5, fournissent un flux de travail plus évolutif et fiable pour diverses applications, telles que :

La découverte de variants somatiques à fréquence basse

L'analyse par enrobage à la paraffine et fixation au formol

La détection microbienne dans des échantillons humains

L'analyse d'ADN acellulaire

« En traitant directement les erreurs d'attribution de reads, nous fournissons une solution plus précise qui pourrait déboucher sur de nouvelles applications, comme le profilage de la charge mutationnelle des tumeurs », a déclaré Candia Brown, vice-présidente du marketing mondial chez Swift.

Les principales caractéristiques et les avantages des kits d'indexage double unique Accel-NGS comprennent :

Optimisés pour tous les instruments de séquençage Illumina

Réduisent les taux de mauvaise attribution à moins de 0,1 %

Permettent de multiples applications, y compris le séquençage du génome entier, l'exome entier et l'analyse de la méthylation

Compatibilité avec les kits de préparation de banque Swift, y compris Accel-NGS 1S, Accel-NGS 2S et Accel-NGS Methyl-Seq

« Les indices doubles uniques de Swift offrent une détection des variants à fréquence basse plus fiable et préservent la qualité des données alors que le débit de séquençage et la capacité de multiplexage continuent d'augmenter », explique Laurie Kurihara, Ph. D., vice-présidente du développement produit chez Swift.

Les nouveaux kits d'indexage sont spécifiquement conçus pour être compatibles avec toutes les plateformes Illumina et sont maintenant disponibles dans le commerce.

À propos de Swift Biosciences

Swift Biosciences est une société de préparation de banques NGS. Basée à Ann Arbor, dans le Michigan, la société développe de nouvelles solutions de préparation de banques pour des applications émergentes basées sur le séquençage de nouvelle génération, notamment le séquençage du génome entier, le séquençage d'ADN ciblé et l'analyse épigénétique. Les produits de Swift Biosciences sont conçus pour aider les clients à analyser les échantillons biologiques difficiles plus rapidement, plus facilement, avec une sensibilité et une précision plus importantes, tout en étant compatibles avec les instruments les plus pointus. Swift Biosciences est la première société à proposer des solutions de préparation de banques pour les trois principales plateformes de séquençage : Pacific Biosciences®, Illumina® et Ion Torrent™.

La société a ouvert ses portes en février 2010 et son développement de produits a permis de trouver de nouvelles applications dans de nombreux secteurs, notamment l'agrigénomique, les produits pharmaceutiques, le milieu académique, les biotechnologies et la recherche en oncologie.

Pour plus d'informations, consultez SwiftBioSci.com et suivez Swift Biosciences sur Twitter (@SwiftBioSci).

