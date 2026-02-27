Symmetry Systems bringt Symmetry AIGuard auf den Markt: Die umfassendste KI-Sicherheits- und Governance-Plattform der Branche

Das neue eigenständige Produkt von Symmetry bietet einheitliche Transparenz, Governance und Sicherheit für externe LLMs, Unternehmens-Copiloten, interne KI-Dienste sowie agentenbasierte KI-Identitäten.

SAN MATEO, Kalifornien, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Symmetry Systems, das Unternehmen für Daten- und KI-Sicherheit, hat heute Symmetry AIGuard auf den Markt gebracht, ein eigenständiges KI-Sicherheits- und Governance-Produkt, das Unternehmen vollständige Transparenz, Governance sowie Kontrolle über ihr gesamtes KI-Ökosystem bietet – von der Nutzung von Shadow-LLMs über autonome KI-Identitäten bis hin zur Möglichkeit, auf erkannte Risiken zu reagieren, unabhängig davon, welches Team dafür zuständig ist.

Symmetry AIGuard macht zentrale Funktionen von Symmetrys bewährter Produktlinie für Data+AI-Sicherheit als eigenständiges Produkt verfügbar und sichert KI entlang von vier kritischen Dimensionen ab. „Unternehmen setzen KI schneller ein, als sie deren Einsatz absichern können", sagte Dr. Mohit Tiwari, Geschäftsführer von Symmetry Systems . „Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Recht, Daten und Sicherheit benötigen eine zentrale Anlaufstelle: Welche KI ist im Einsatz? Wer nutzt sie? Auf welche Daten kann sie zugreifen? Ist sie genehmigt? Was tut sie? Ob es sich um einen Unternehmens-Copiloten, ein Shadow-LLM, ein internes Modell oder einen autonomen Agenten handelt – Symmetry AIGuard beantwortet all diese Fragen."

Vier Säulen der KI-Sicherheit

„Die Frage lautet nicht nur: ‚Welche KI haben wir?', sondern: ‚Auf welche Daten kann diese KI zugreifen und sollte sie das überhaupt?' Dafür muss die Absicht hinter jedem Agenten verstanden werden", sagte Mustapha Kebbeh, Sicherheitsleiter bei UKG . „Symmetry vereint KI-Inventarisierung, Identity Governance, Transparenz über Datenzugriffe sowie Compliance-Überwachung in einem einzigen Produkt, das Technische Leiter, IT-Leiter, IT-Sicherheitsleiter sowie die Leitungen der Bereiche Recht und Daten nutzen können. Keine andere Lösung verknüpft derzeit alle vier Bereiche."

Dank des innovativen Ansatzes von Symmetry bei der Verknüpfung von Identitäts- und Datenkontext bietet Symmetry AIGuard das, was andere Lösungen für KI-Sicherheit nicht leisten können: vollständige Transparenz dort, wo KI-Aktivitäten auf sensible Daten treffen, auf die sie zugreifen können.

Governance für agentenbasierte KI

Symmetry AIGuard behandelt Identitäten von KI-Agenten als erstklassige Sicherheitsidentitäten und wendet dabei dieselbe Sorgfalt an wie bei menschlichen Benutzerkonten und Dienstkonten. Die Plattform liefert ein vollständiges Inventar aller Agentenidentitäten: die Gesamtzahl, die Typklassifizierung (Copilot Studio, MCP-basiert, benutzerdefinierte Frameworks) sowie ein Register, das nachvollziehbar macht, wer welchen Agenten erstellt hat und aus welchem Grund. Für jeden Agenten erfasst Symmetry AIGuard die jeweiligen Berechtigungen, den Datenumfang sowie den Wirkungsradius und setzt die jeweilige Richtlinie durch. Ein integrierter Genehmigungsablauf verfolgt Freigabestatus und Lebenszyklusstatus, sodass kein Agent ohne Autorisierung betrieben wird. Symmetry AIGuard erkennt automatisch Agenten mit hohem Risiko: überprivilegierte Agenten mit übermäßigen Berechtigungen, Agenten mit Zugriff auf sensible Daten, Agenten mit destruktiven Fähigkeiten (etwa dem Löschen von Daten oder dem Anlegen von Benutzerkonten), verwaiste Agenten ohne eindeutig zuordenbaren Verantwortlichen sowie inaktive Agenten, die trotz Untätigkeit weiterhin Berechtigungen behalten.

„Agentenbasierte KI ist das nächste große Risikofeld für Unternehmen", ergänzte Dr. Tiwari. „Diese Agenten handeln autonom, greifen auf sensible Systeme zu und treffen Entscheidungen. Dennoch haben die meisten Unternehmen keinerlei Transparenz über sie. Wenn Sie nicht zulassen würden, dass ein Beschäftigter ohne Aufsicht und Zugriffskontrollen arbeitet, sollten Sie das bei einem KI-Agenten ebenfalls nicht zulassen."

Sicherheit und Governance für KI-Dienste

Unternehmen nutzen KI-Produkte nicht nur – sie entwickeln sie auch selbst und setzen sie intern in unterschiedlichsten Anwendungen ein. Symmetry AIGuard inventarisiert jeden internen KI-Dienst nach Typ (prädiktiv, generativ und RAG-basiert) sowie nach spezifischer Umgebung und Instanz. Für jeden Dienst: Ist er genehmigt? Wer ist verantwortlich? Auf welche Daten greift er zu? Gibt es Probleme durch übermäßige Freigaben, regulatorische Risiken oder Anforderungen an die Datenresidenz? Dadurch erhalten Sicherheitsteams für interne KI dieselbe strenge Governance, die sie auch auf Dateninfrastrukturen anwenden. Sicherheits- und Datenteams können Probleme durch zu weitreichende Freigaben sowie Zugriffsrechte direkt in derselben Plattform beheben – ganz ohne Ticket.

Sicherheit für Unternehmens-Copiloten

Aufbauend auf den branchenführenden Sicherheitsfunktionen von Symmetry für Microsoft Copilot erweitert Symmetry AIGuard denselben bewährten Ansatz auf andere Unternehmens-Copiloten. Einheitliche Dashboards beantworten die Fragen, die bei jeder Copilot-Einführung entstehen: Wer verfügt über Lizenzen und wer ist aktiv? Auf welche Daten kann der Copilot zugreifen, und welche Freigaberisiken müssen behoben werden? Gibt es Compliance-Lücken, geografische Zugriffsprobleme oder Benutzer, die wiederholt gegen Regeln verstoßen? Übermäßig freigegebene Daten lassen sich direkt korrigieren, sodass sich die Lücke zwischen Risikoerkennung und Problemlösung schließt.

Governance für externe LLMs

Symmetry AIGuard überwacht über Proxy-Integrationen sowohl die genehmigte als auch die nicht genehmigte Nutzung externer LLMs. Da Beschäftigte ChatGPT, Gemini, Claude sowie andere Dienste einsetzen, wächst das Risiko durch Shadow-AI unkontrolliert. Symmetry AIGuard erkennt, welche Modelle verwendet werden, wer sie nutzt, welche Daten in Prompts geteilt werden und ob die Nutzung gegen Unternehmensrichtlinien verstößt. Die Echtzeitüberwachung von Prompt und Antwort zeigt Verstöße auf, sobald sie auftreten.

Aufgebaut auf dem datenzentrierten Fundament von Symmetry

Symmetry AIGuard basiert auf demselben Daten- und Identitätsgraphen wie Symmetry DataGuard – mit mehr als 400 Identifikatoren für sensible Daten und mehr als 500 semantischen Datentypen. Diese Grundlage bedeutet, dass AIGuard nicht nur KI-Aktivitäten überwacht. AIGuard verknüpft jedes Modell, jeden Agenten, jeden Dienst sowie jeden Benutzer mit den sensiblen Daten, auf die sie zugreifen können, und gibt Unternehmen die nötigen Steuerungsmöglichkeiten an die Hand, um auf erkannte Risiken zu reagieren.

Verfügbarkeit

Symmetry AIGuard ist ab sofort für bestehende Kunden als Vorschau verfügbar, sowohl als eigenständiges Produkt als auch als integrierter Bestandteil der Symmetry Data+AI Security Platform. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.symmetry-systems.com/data-sheets/symmetry-aiguard-datasheet/ und fordern Sie eine Demo unter https://www.symmetry-systems.com/get-started an.

