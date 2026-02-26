Symmetry Systems lance Symmetry AIGuard : la plateforme de sécurité et de gouvernance de l'IA la plus complète du secteur

Le nouveau produit autonome de Symmetry offre une visibilité, une gouvernance et une sécurité unifiées pour les LLM externes, les copilotes d'entreprise, les services d'IA internes et les identités d'IA agentique

SAN MATEO, Californie, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Symmetry Systems, la société de sécurité des données+IA, lance aujourd'hui Symmetry AIGuard, un produit autonome de sécurité et de gouvernance de l'IA qui offre aux entreprises une visibilité, une gouvernance et un contrôle complets sur l'ensemble de leur écosystème d'IA, de l'utilisation de LLM fantômes aux identités agentiques autonomes et à la capacité d'agir sur ce qu'elles trouvent, quelle que soit l'équipe qui en est propriétaire.

Symmetry AIGuard transforme certaines parties de la ligne de produits Data+AI Security de Symmetry, qui a fait ses preuves, en un produit autonome qui sécurise l'IA à travers quatre dimensions critiques. « Les entreprises déploient l'IA plus rapidement qu'elles ne peuvent la sécuriser », déclare Mohit Tiwari, CEO de Symmetry Systems . « Les dirigeants des secteurs de la technologie, du droit, des données et de la sécurité ont besoin d'un produit unique pour répondre à leurs questions : Quelle est l'IA en cours d'exécution ? Qui l'utilise ? Quelles sont les données auxquelles elle peut accéder ? Est-elle validée ? Que fait-elle ? Qu'il s'agisse d'un copilote d'entreprise, d'un LLM fantôme, d'un modèle interne ou d'un agent autonome - Symmetry AIGuard répond à toutes ces questions - qu'il s'agisse d'un copilote d'entreprise, d'un LLM fantôme, d'un modèle interne ou d'un agent autonome.

Les quatre piliers de la sécurité de l'IA

« La question n'est pas seulement de savoir de quelle IA nous disposons, mais de savoir à quoi cette IA peut accéder, et si elle doit le faire. Pour cela, il faut comprendre l'intention de chaque agent », déclare Mustapha Kebbeh, responsable de la sécurité chez UKG . « Symmetry réunit l'inventaire de l'IA, la gouvernance des identités, l'intelligence de l'accès aux données et la surveillance de la conformité dans un seul produit à l'usage des CTO, CIO, CISO, des responsables juridiques et des données. Aucune autre solution ne permet actuellement de relier ces quatre éléments ».

Grâce à l'approche innovante de Symmetry pour fusionner l'identité et le contexte des données, Symmetry AIGuard offre ce que les autres solutions de sécurité IA ne peuvent pas offrir : une visibilité complète sur l'activité de l'IA et les données sensibles auxquelles elle peut accéder.

Gouvernance de l'IA agentique

Symmetry AIGuard traite les identités des agents comme des principes de sécurité de premier ordre, avec la même rigueur que celle appliquée aux comptes humains et aux comptes de service. La plateforme fournit un inventaire complet de l'identité de l'agent : le nombre total, la classification par type (Copilot Studio, cadres personnalisés basés sur MCP), et le registre pour garder une trace de qui a créé chaque agent et pourquoi. Pour chaque agent, Symmetry AIGuard met en correspondance ses autorisations, l'étendue de ses données et son rayon d'action, et applique sa politique. Un processus de sanction intégré permet de suivre le statut de l'approbation et l'état du cycle de vie, garantissant qu'aucun agent n'opère sans autorisation. Symmetry AIGuard fait automatiquement apparaître les agents à haut risque : les agents sur-privilégiés disposant de permissions excessives, les agents accédant à des données sensibles, les agents dotés de capacités destructrices (suppression de données, création de comptes d'utilisateurs), les agents orphelins sans propriétaire identifiable et les agents dormants conservant des permissions en dépit de leur inactivité.

« L'IA agentique est la prochaine frontière du risque d'entreprise », ajoute Tiwari. « Ces agents agissent de manière autonome, accèdent à des systèmes sensibles et prennent des décisions, mais la plupart des organisations n'ont aucune visibilité sur eux. Vous ne laisseriez pas un employé travailler sans surveillance ni contrôle d'accès, vous ne devez donc pas non plus laisser un agent IA agir de la sorte. »

Services d'IA de sécurité et de gouvernance

Les entreprises ne se contentent pas de consommer des produits d'IA, elles les construisent et les déploient en interne dans toutes sortes d'applications. Symmetry AIGuard inventorie chaque service d'IA interne par type (prédictif, génératif et basé sur RAG) et par environnement et instance spécifiques. Pour chaque service : Est-elle validée ? Qui en est le propriétaire ? Quelles sont les données auxquelles elle accède ? Existe-t-il des problèmes de surexposition, de réglementation ou de conservation des données ? Les équipes de sécurité peuvent ainsi appliquer à l'IA interne la même rigueur de gouvernance qu'à l'infrastructure de données. Les équipes chargées de la sécurité et des données peuvent prendre des mesures sur les problèmes de surexposition et d'accès à partir de la même plateforme - aucun ticket n'est nécessaire.

Sécurité des copilotes d'entreprise

S'appuyant sur les capacités de sécurité Microsoft Copilot de Symmetry, leader sur le marché, Symmetry AIGuard étend la même approche éprouvée à d'autres copilotes d'entreprise.Les tableaux de bord unifiés répondent aux questions que soulève tout déploiement de copilote : Qui a une licence et qui est actif ? Quelles sont les données auxquelles le copilote peut accéder et quelle exposition doit être corrigée ? Existe-t-il des lacunes en matière de conformité, des problèmes d'accès géographique ou des utilisateurs qui enfreignent systématiquement les règles ? Les données surexposées peuvent être corrigées directement, ce qui réduit l'écart entre l'identification d'un risque et sa résolution.

Gouvernance externe du LLM

Symmetry AIGuard surveille l'utilisation des LLM externes sanctionnés et non sanctionnés par le biais d'intégrations de proxy. Au fur et à mesure que les employés adoptent ChatGPT, Gemini, Claude et d'autres services, le risque d'IA fantôme augmente sans être contrôlé. Symmetry AIGuard identifie les modèles utilisés, les personnes qui les utilisent, les données partagées dans les invites et si l'utilisation est contraire à la politique de l'entreprise. La surveillance en temps réel et en réaction permet de détecter les violations dès qu'elles se produisent.

Construit sur la base des données de Symmetry

Symmetry AIGuard repose sur le même graphe de données et d'identités que Symmetry DataGuard - avec plus de 400 identifiants de données sensibles et plus de 500 types de données sémantiques. Cette fondation signifie qu'AI Guard ne se contente pas de surveiller l'activité de l'IA. Il relie chaque modèle, agent, service et utilisateur aux données sensibles qu'ils peuvent atteindre - et donne aux entreprises les moyens d'agir sur ce qu'ils trouvent.

Disponibilité

Symmetry AIGuard est disponible en avant-première pour les clients existants en tant que produit autonome et en tant que composant intégré de la plateforme de sécurité Symmetry Data+AI. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.symmetry-systems.com/data-sheets/symmetry-aiguard-datasheet/ et demandez une démonstration sur le site https://www.symmetry-systems.com/get-started .

Contact presse

Claude Mandy

Symmetry Systems

[email protected]

À propos de Symmetry Systems

Symmetry Systems est le spécialiste de la sécurité des données+IA, fournissant aux organisations la seule plateforme Data + AI Security complète du secteur qui découvre, classe, protège et surveille les données sensibles à travers. Née de recherches primées financées par la DARPA à UT Austin, notre plateforme alimentée par l'IA offre une sécurité des données+IA complète dans tous les principaux environnements cloud, les applications SaaS, les magasins de données sur site, les systèmes hérités et les environnements isolés. Notre philosophie « get everywhere » étend continuellement la couverture des connecteurs pour sécuriser les données où qu'elles se trouvent - dans tous les principaux environnements cloud, les applications SaaS et les magasins de données sur site (y compris les ordinateurs centraux, les systèmes hérités et les environnements isolés).

En fusionnant de manière unique l'identité et le contexte des données, Symmetry offre ce que les autres fournisseurs de DSPM ne peuvent pas offrir : une visibilité complète lorsque l'exposition des données rencontre les identités des agents. Les organisations utilisent notre plateforme pour éliminer les données inutiles, supprimer les autorisations excessives, accélérer la conformité et la migration vers le cloud, et réduire les surfaces d'attaque - tout en permettant en toute sécurité aux systèmes d'IA agentique de disposer du contexte de données conscientes de l'identité dont ils ont besoin.

Innovez en toute confiance avec Symmetry Systems.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920485/Symmetry_AIGuard_logo_Logo.jpg