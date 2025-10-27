Taiwán muestra su liderazgo en la economía circular en Asia-Pacífico en APCER & Hotspot 2025

TAIPEI, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La Mesa Redonda y Punto Clave de Economía Circular de Asia Pacífico 2025 (APCER & Hotspot 2025) concluyó con éxito en Taipéi. Organizado conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Asuntos Económicos, el Ministerio de Agricultura y la Red Circular de Taiwán, el evento de cuatro días reunió a más de 500 participantes de 50 países, uniendo a legisladores, líderes de la industria y académicos para impulsar la cooperación circular en toda la región de Asia-Pacífico.

The Asia Pacific Circular Economy Roundtable & Hotspot 2025 (APCER & Hotspot 2025) concluded in Taipei, with over 500 participants from 50 countries.

En los últimos años, Taiwán ha logrado avances notables en el impulso de la economía circular. En 2024, la industria de las tecnologías verdes generó más de 500.000 millones de dólares taiwaneses (aproximadamente 15.000 millones de dólares estadounidenses) en valor añadido, lo que representa el 2 % del PIB. Entre siete sectores de tecnologías verdes, la economía circular ocupó el primer lugar tanto en valor añadido como en empleo, con una tasa de crecimiento anual cercana al 10 %, lo que subraya su papel como motor clave de la transformación industrial de Taiwán.

Un momento destacado del foro fue la presentación por primera vez del borrador de la "Hoja de Ruta de la Economía Circular de Taiwán". Posteriormente, el foro adoptó un formato dinámico de cocreación, involucrando a participantes nacionales e internacionales para brindar retroalimentación en tiempo real e ideas de colaboración. La hoja de ruta sirve no solo como un modelo de política nacional, sino también como un marco para la cooperación intersectorial entre Taiwán y sus socios internacionales.

En su discurso, el ministro Peng Chi-ming reafirmó el compromiso regional de Taiwán: "Este foro marca un nuevo punto de partida: una plataforma para crear soluciones circulares conjuntamente. La transición circular requiere esfuerzos colectivos de los socios globales, y Taiwán seguirá siendo un socio clave en el avance de la cooperación circular regional".

La ceremonia de clausura también marcó el traspaso de responsabilidades a Sídney, Australia, sede del Punto Clave de la Economía Circular de Asia-Pacífico 2026, en colaboración con los socios de Oceanía. Con una base sólida en Taiwán, el impulso de la cooperación circular continuará expandiéndose, fortaleciendo la red Asia-Pacífico hacia un futuro más resiliente, competitivo y verdaderamente circular para la región.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805289/The_Asia_Pacific_Circular_Economy_Roundtable___Hotspot_2025__APCER.jpg