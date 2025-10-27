Taiwan präsentiert die asiatisch-pazifische Führungsrolle in der Kreislaufwirtschaft auf der APCER & Hotspot 2025

TAIPEI, 27.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der Asia Pacific Circular Economy Roundtable & Hotspot 2025 (APCER & Hotspot 2025) wurde in Taipeh erfolgreich abgeschlossen. Die viertägige Veranstaltung, die gemeinsam vom taiwanesischen Umwelt-, Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerium sowie dem Circular Taiwan Network ausgerichtet wurde, versammelte mehr als 500 Teilnehmer aus 50 Ländern und brachte politische Entscheidungsträger, Branchenführer und Wissenschaftler zusammen, um die Zusammenarbeit im Bereich der Kreislaufwirtschaft im asiatisch-pazifischen Raum zu beschleunigen.

The Asia Pacific Circular Economy Roundtable & Hotspot 2025 (APCER & Hotspot 2025) concluded in Taipei, with over 500 participants from 50 countries.

In den letzten Jahren hat Taiwan bemerkenswerte Fortschritte bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft gemacht. Im Jahr 2024 erwirtschaftete die grüne Technologiebranche einen Mehrwert von über 500 Milliarden NT$ (ca. 15 Milliarden US$), was 2 % des BIP entspricht. Unter den sieben Sektoren der grünen Technologie rangiert die Kreislaufwirtschaft sowohl bei der Wertschöpfung als auch bei der Beschäftigung mit einer jährlichen Wachstumsrate von fast 10 % an erster Stelle und unterstreicht damit ihre Rolle als Schlüsselfaktor für den industriellen Wandel Taiwans.

Ein Höhepunkt des Forums war die erstmalige Vorstellung des Entwurfs der "Taiwan Circular Economy Roadmap". Das Forum nahm dann ein dynamisches Co-Creation-Format an, bei dem internationale und einheimische Teilnehmer in Echtzeit Feedback und Ideen für die Zusammenarbeit lieferten. Der Fahrplan dient nicht nur als nationaler Politikentwurf, sondern auch als Rahmen für die sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Taiwan und seinen internationalen Partnern.

In seinen Ausführungen bekräftigte Minister Peng Chi-ming das regionale Engagement Taiwans: "Dieses Forum markiert einen neuen Ausgangspunkt - eine Plattform für die gemeinsame Entwicklung von Kreislauflösungen. Die Umstellung auf die Kreislaufwirtschaft erfordert gemeinsame Anstrengungen der globalen Partner, und Taiwan wird weiterhin ein wichtiger Partner bei der Förderung der regionalen Zusammenarbeit im Bereich der Kreislaufwirtschaft sein.

Die Abschlusszeremonie markierte auch die Übergabe an die australische Stadt Sydney, die 2026 in Zusammenarbeit mit Partnern aus Ozeanien den asiatisch-pazifischen Hotspot der Kreislaufwirtschaft ausrichten wird. Mit einem starken Fundament, das in Taiwan gelegt wurde, wird die Dynamik der Kreislaufkooperation weiter zunehmen und das asiatisch-pazifische Netzwerk auf dem Weg zu einer widerstandsfähigeren, wettbewerbsfähigeren und wirklich kreislauforientierten Zukunft für die Region stärken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805289/The_Asia_Pacific_Circular_Economy_Roundtable___Hotspot_2025__APCER.jpg