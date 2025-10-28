Taiwan Tunjukkan Kepemimpinan Asia-Pasifik dalam Ekonomi Sirkular di APCER & Hotspot 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam ekonomi sirkular. Pada 2024, industri teknologi hijau menghasilkan nilai tambah lebih dari NT$500 miliar (sekitar US$15 miliar), setara dengan 2% PDB Taiwan. Di antara tujuh sektor teknologi hijau, ekonomi sirkular menempati peringkat pertama, baik dalam hal output nilai tambah dan ketenagakerjaan. Dengan laju pertumbuhan tahunan yang mendekati 10%, ekonomi sirkular menjadi penggerak utama di balik transformasi industri Taiwan.

Salah satu sesi penting di forum ini adalah peluncuran draf "Peta Jalan Ekonomi Sirkular Taiwan" yang pertama. Forum ini lalu mengadopsi format kolaborasi dinamis yang melibatkan peserta internasional dan domestik untuk memberikan umpan balik dan ide kerja sama secara langsung. Peta jalan tersebut bukan hanya menjadi cetak biru kebijakan nasional, namun juga kerangka kerja sama lintas-sektor antara Taiwan dan mitra internasional.

Dalam sambutannya, Menteri Peng Chi-ming menegaskan kembali komitmen regional Taiwan: "Forum ini menghadirkan babak awal yang baru — sebuah platform untuk menciptakan solusi sirkular lewat kolaborasi. Transisi menuju ekonomi sirkular membutuhkan upaya kolektif dari para mitra global, dan Taiwan akan terus menjadi mitra utama yang memperkuat kerja sama ekonomi sirkular di kawasan."

Sesi penutupan juga menggelar serah terima kepada Sydney, Australia, sebagai tuan rumah Asia Pacific Circular Economy Hotspot 2026, yang turut berkolaborasi dengan mitra-mitra dari kawasan Oseania. Dengan fondasi kuat yang telah dibangun di Taiwan, momentum kerja sama ekonomi sirkular akan terus berkembang sehingga memperkuat jaringan Asia-Pasifik menuju masa depan yang lebih tangguh, kompetitif, dan sirkular bagi kawasan.

SOURCE APCER & Hotspot 2025