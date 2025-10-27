Taiwan présente le leadership de l'Asie-Pacifique en matière d'économie circulaire à l'occasion des salons APCER & Hotspot 2025

TAIPEI, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La table ronde sur l'économie circulaire de l'Asie-Pacifique et le Hotspot 2025 (APCER & Hotspot 2025) s'est achevée avec succès à Taipei. Organisé conjointement par le ministère taïwanais de l'environnement, le ministère des affaires économiques, le ministère de l'agriculture et le Circular Taiwan Network, cet événement de quatre jours a rassemblé plus de 500 participants de 50 pays, réunissant des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des universitaires afin d'accélérer la coopération circulaire dans la région Asie-Pacifique.

Ces dernières années, Taïwan a réalisé des progrès remarquables en matière d'économie circulaire. En 2024, l'industrie des technologies vertes a généré une valeur ajoutée de plus de 500 milliards de dollars NT (environ 15 milliards de dollars US), ce qui représente 2 % du PIB. Parmi les sept secteurs des technologies vertes, l'économie circulaire occupe la première place en termes de valeur ajoutée et d'emploi, avec un taux de croissance annuel proche de 10 %, ce qui souligne son rôle de moteur de la transformation industrielle de Taïwan.

L'un des temps forts du forum a été le dévoilement, pour la première fois, du projet de "Feuille de route de l'économie circulaire de Taïwan". Le forum a ensuite adopté un format de co-création dynamique, engageant les participants internationaux et nationaux à fournir un retour d'information en temps réel et des idées de collaboration. La feuille de route sert non seulement de plan directeur national, mais aussi de cadre à la coopération intersectorielle entre Taïwan et ses partenaires internationaux.

Dans ses remarques, le ministre Peng Chi-ming a réaffirmé l'engagement régional de Taïwan : "Ce forum marque un nouveau point de départ - une plateforme pour créer ensemble des solutions circulaires. La transition circulaire nécessite des efforts collectifs de la part des partenaires mondiaux, et Taïwan continuera à être un partenaire clé pour faire avancer la coopération circulaire régionale."

La cérémonie de clôture a également été l'occasion de passer le relais à Sydney, en Australie, qui accueillera en 2026 le Hotspot de l'économie circulaire de l'Asie-Pacifique, en collaboration avec des partenaires d'Océanie. Avec une base solide posée à Taïwan, l'élan de la coopération circulaire continuera à s'étendre, renforçant le réseau Asie-Pacifique vers un avenir plus résilient, plus compétitif et véritablement circulaire pour la région.

