Taiwan präsentiert evidenzbasierte TCM auf der CPHI Frankfurt 2025

Stand 12.1 C112 | 28.-30. Oktober 2025

FRANKFURT, Deutschland, 21 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das taiwanesische Gesundheitssystem, das im CEOWORLD Magazine's 2024 Health Care Index auf Platz 1 weltweit steht, basiert auf der Integration von moderner Medizin und bewährter Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM). Auf der CPHI Frankfurt 2025, die vom Taiwan Institute of Economic Research organisiert wird, zeigt der Taiwan Traditional Chinese Medicine Pavilion (Stand 12.1 C112) , wie Taiwan wissenschaftliche Erkenntnisse mit jahrhundertealter Kräuterweisheit verbindet, um innovative Lösungen für die globale Gesundheit zu schaffen.

Harnessing Tradition, Advancing Science — Taiwan’s TCM Innovation for Global Health

Ein zentraler Punkt ist die Reihe der nationalen TCM-Innovationen, die vom National Research Institute of Chinese Medicine (NRICM) entwickelt wurden: NRICM101 und NRICM102 für COVID-19, NRICM201 für Demenz und NRICM301 für die Erholung nach einem Schlaganfall. Von diesen haben nur NRICM101 und NRICM102 den Markt erreicht, die während der Pandemie weithin als Beispiele für evidenzbasierte TCM anerkannt wurden.

Chuang Song Zong, ein 150 Jahre altes Traditionsunternehmen, ist ein wichtiger Hersteller von NRICM101, das nach Singapur und Thailand exportiert wird. Das Unternehmen liefert auch klassische TCM-Produkte in Märkte wie die Schweiz und bietet kundenspezifische OEM/ECM TCM-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel an.

Li Kang Biotech bringt NRICM101 und NRICM201 auf die internationale Bühne, neben einem breiten Portfolio an Tees, Kräutergranulaten, Nahrungsergänzungsmitteln und topischen Heilmitteln. Mit GMP-Zertifizierung und ODM/OEM-Know-how expandiert Li Kang auf Überseemärkte.

Timing Pharmaceutical, ein weiterer Hersteller von NRICM101, erinnert an die gemeinsamen Anstrengungen der taiwanesischen TCM-Branche während der Pandemie. "Wir alle arbeiteten Tag und Nacht als Teil des nationalen Teams, um die dringende Nachfrage im In- und Ausland zu befriedigen", sagte Yung-Ning Chan, die Präsidentin des Unternehmens. Heute erweitert das Unternehmen sein Portfolio um K-Cup-Kräuterkapseln und topische Sprays.

Taiwan Three Mast positioniert sich als Spezialist für Schmerzlinderung und bietet medizinische Pflaster auf Wasserbasis und funktionelle Kräutertabletten an, die traditionelle Heilmittel für den täglichen Gebrauch modernisieren.

Grape King Bio verbindet TCM-Rezepturen auf Kräuterbasis mit biotechnologisch hergestellten Pilzinnovationen und schafft so Nahrungsergänzungsmittel, die die Gesundheit des Immunsystems und den Stoffwechsel unterstützen.

"Taiwan hat gezeigt, wie traditionelle Medizin in der modernen Gesundheitsversorgung eine Rolle spielen kann, wenn sie wissenschaftlich abgesichert ist", sagte Dr. Yi-Chang Su, Direktor der Abteilung für Chinesische Medizin und Pharmazie (DCMP) und des NRICM, Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt (MOHW), Taiwan. "Durch die Einbindung globaler Partner auf der CPHI Frankfurt freuen wir uns darauf, die Zusammenarbeit, die Innovation und die Möglichkeiten für TCM weltweit zu fördern."

Im taiwanesischen Pavillon werden während der gesamten Messe Produktvorführungen und Geschäftskontakte stattfinden. Fachleute aus dem Gesundheitswesen, Händler und potenzielle Partner sind eingeladen, die Zukunft der evidenzbasierten TCM zu erkunden.

