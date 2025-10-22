Taiwan présente la TCM fondée sur des données probantes à CPHI de Francfort 2025

Stand 12.1 C112 | 28-30 octobre 2025

FRANCFORT, Allemagne, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le système de santé taïwanais, classé numéro 1 mondial dans CEOWORLD Magazine's 2024 Health Care Index, repose sur l'intégration de la médecine moderne et de la Traditional Chinese Medicine (TCM) qui a fait ses preuves. Au CPHI Francfort 2025, organisé par l'Institut taïwanais de recherche économique , le pavillon Taiwan Traditional Chinese Medicine (stand 12.1 C112) mettra en évidence la manière dont Taiwan associe la validation scientifique à des siècles de sagesse à base de plantes pour créer des solutions innovantes en matière de santé mondiale.

Harnessing Tradition, Advancing Science — Taiwan’s TCM Innovation for Global Health

L'accent est mis sur la série d'innovations nationales en matière de TCM mises au point par National Research Institute of Chinese Medicine (NRICM) : NRICM101 et NRICM102 pour COVID-19, NRICM201 pour la démence, et NRICM301 pour la récupération post-AVC. Parmi ces médicaments, seuls NRICM101 et NRICM102, largement reconnus pendant la pandémie comme des exemples de MTC fondée sur des données probantes, ont été mis sur le marché.

Chuang Song Zong, une entreprise patrimoniale vieille de 150 ans, est un fabricant clé de NRICM101, exporté à Singapour et en Thaïlande. L'entreprise fournit également des produits classiques de TCM à des marchés tels que la Suisse, tout en proposant des produits de TCM et des compléments alimentaires OEM/ECM personnalisés.

Li Kang Biotech apporte NRICM101 et NRICM201 sur la scène internationale, ainsi qu'un large portefeuille de thés, de granulés à base de plantes, de suppléments et de remèdes topiques. Grâce à sa certification GMP et à son expertise en matière d'ODM/OEM, Li Kang se développe sur les marchés étrangers.

Timing Pharmaceutical, un autre fabricant de NRICM101, rappelle l'effort collectif du secteur de la médecine traditionnelle taïwanaise pendant la pandémie. "Nous avons tous travaillé jour et nuit au sein de l'équipe nationale pour répondre à la demande urgente dans notre pays et à l'étranger", a déclaré Mme Yung-Ning Chan, présidente de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise ajoute à son portefeuille les capsules de plantes K-Cup et les sprays topiques.

Taiwan Three Mast se positionne comme un spécialiste du soulagement de la douleur, avec des pansements médicamenteux à base d'eau et des comprimés fonctionnels à base de plantes qui modernisent les remèdes traditionnels pour un usage quotidien.

Grape King Bio intègre des formulations de TCM à base d'herbes et des innovations biotechnologiques en matière de champignons, créant ainsi des nutraceutiques qui soutiennent la santé immunitaire et le métabolisme.

"Taiwan a démontré que la médecine traditionnelle peut jouer un rôle dans les soins de santé modernes lorsqu'elle est soutenue par une validation scientifique", a déclaré Dr. Yi-Chang Su, à la fois directeur du département de médecine et de pharmacie chinoises (DCMP) et du NRICM, ministère de la santé et des affaires sociales (MOHW), Taiwan. "En engageant des partenaires mondiaux à CPHI de Francfort, nous nous réjouissons de faire progresser la collaboration, l'innovation et les opportunités pour la TCM dans le monde entier.

Le pavillon taïwanais organisera des démonstrations de produits et des rencontres d'affaires tout au long de l'exposition, invitant les professionnels de la santé, les distributeurs et les partenaires potentiels à explorer l'avenir de la TCM fondée sur des données probantes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799060/Taiwan_TCM.jpg