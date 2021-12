Targi UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021: BRI wspiera cyfryzację indonezyjskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

„BRI wspiera rozwój indonezyjskich MMŚP, które mają szansę na osiągnięcie ugruntowanej pozycji na rynku i zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym. Jako siła napędowa rozwoju, targi BRILIANPRENEUR uosabiają zaangażowanie w tworzenie ogromnych możliwości dla MMŚP do osiągnięcia tego celu" - powiedział Sunarso, prezes BRI.

Celem BRI jest osiągnięcie wartości potencjalnych transakcji na poziomie 65 mln $ w tym roku. Aby tego dokonać, BRI realizuje inicjatywę „Go Digital" skierowaną do wybranych MMŚP, obejmującą warsztaty cyfrowe, szkolenia „Go Online" i współpracę z portalami sprzedażowymi, takimi jak Shopee i PADI UMKM.

Jeden z uczestników BRILIANPRENEUR 2021, Restu Mande , w pełni wykorzystuje targi. Jako pionier w branży opakowanych próżniowo dań z regionu Padang, jak rendang czy curry z kurczakiem, osiągnął drugie co do wartości obroty ze sprzedaży produktów na portalu sprzedażowym, przy czym firmie tej przyznano tytuł najlepszego przedsiębiorcy w sektorze MMŚP podczas targów UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020.

„Sesje coachingowe organizowane przez BRI utwierdziły nas w dążeniu do pełnej cyfryzacji naszej działalności poprzez zwiększenie obecności na kilku portalach sprzedażowych i w mediach społecznościowych. Wyróżnienie to również przyczyniło się do zwiększenia naszej wiarygodności, przyciągając potencjalnych klientów na rynku krajowym i międzynarodowym" - powiedział Nenden Rospiyani, współzałożyciel i właściciel Restu Mande.

W ramach targów BRILIANPRENEUR 2021 odbędzie się również wirtualna aukcja 10 autorskich prac projektantów,"MSMEs x Designer Auction", z której dochody przeznaczone zostaną na cele Fundacji Sahabat UMKM. Dyskusje będą dostępne za pośrednictwem streamingu na żywo na stronie internetowej. Odwiedzający mogą uczyć się od ekspertów, którzy omówią takie tematy jak globalny marketing, procedury prawne i administracyjne, czy eksport produktów do innych krajów.

BRI przyzna nagrody za poszukiwanie partnerów biznesowych dla nowych MMŚP (Business Matching for Newcomer MSMEs), nagrody za najlepszą transakcję MMŚP (Top Deals MSMEs) o potencjalnie najwyższej wartości zamówień, nagrodę Best Expo dla MMŚP za ich gotowość do cyfryzacji i prowadzenia działalności online, oraz wyróżnienie dla ulubionego MMŚP (Favorite MSMEs) w oparciu o kampanie w mediach społecznościowych. Specjalne wyróżnienia zostaną przyznane w celu przyciągnięcia kupców z 30 docelowych krajów, za najaktywniejsze pozyskiwanie partnerów biznesowych („Highest Business Matching Activity") oraz za najwyższą wartość zamówień („The Highest Commitment Deals").

Aby wziąć udział w wirtualnych targach, zarejestrować się lub pobrać katalog, odwiedź stronę www.brilianpreneur.com.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1706560/BRILIANPRENEUR_EVENT_2.jpg

SOURCE Bank Rakyat Indonesia