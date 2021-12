UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021: BRI promove a digitalização de MPMEs indonésias

"O BRI tem apoiado as MPMEs indonésias a crescer como empresas consolidadas e se tornarem globais para competir no mercado internacional. Como agente de desenvolvimento, o BRILIANPRENEUR incorpora o compromisso de oferecer oportunidades extraordinárias para as MPMEs atingirem esse objetivo", disse Sunarso, diretor presidente do BRI.

O BRI pretende atingir uma meta de transação potencial de USD 65 milhões este ano. Para isso, o BRI tem conduzido uma iniciativa "Go Digital" para MPMEs selecionadas, incluindo workshops digitais, treinamento "Go Online" e colaboração com marketplaces, como Shopee e PADI UMKM.

Um dos participantes do BRILIANPRENEUR de 2021, Restu Mande, tem prosperado a partir desta sessão. Como pioneiros dos pratos Padang embalados à vacuo, como rendang e chicken curry, eles alcançaram o 2º maior volume de negócios com os produtos vendidos digitalmente no marketplace e receberam o prêmio de melhor MPME da UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR de 2020.

"As clínicas de coaching do BRI nos motivaram a digitalizar completamente o nosso negócio, incentivando nossa presença em vários mercados e mídias sociais. O prêmio também nos dá mais credibilidade, atraindo mercados nacionais e internacionais potenciais", disse Nenden Rospiyani, cofundador e proprietário da Restu Mande.

O BRILIANPRENEUR 2021 também apresentará o leilão virtual "MSMEs x Designer Auction" de dez obras de designers, cujos lucros serão destinados à Sahabat UMKM Foundation. Os talk shows serão transmitidos ao vivo no site. Os visitantes podem aprender com as partes interessadas especializadas, com tópicos que vão desde marketing global até procedimento jurídico, além de consultas administrativas sobre a exportação de produtos para outros países.

O BRI vai oferecer prêmios para as MPMEs em Business Matching para as MPMEs recém-chegadas e as melhores ofertas de MPMEs com o maior potencial de negociação; Melhor Expo para prontidão de MPMEs para entrar na era digital e ficar on-line; e MPMEs favoritas com base em campanhas de mídia social. Também serão concedidos reconhecimentos especiais para atrair mais compradores dos 30 países-alvo no exterior, como "The Highest Business Matching Activity" e "The Highest Commitment Deals".

Para participar da exposição virtual, registrar-se ou baixar o catálogo, acesse www.brilianpreneur.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1706651/BRILIANPRENEUR_EVENT_2.jpg

FONTE Bank Rakyat Indonesia

SOURCE Bank Rakyat Indonesia