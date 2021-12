UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021: BRI fördert die Digitalisierung der indonesischen KKMUs

„BRI hat die indonesischen KKMUs dabei unterstützt, als etablierte Unternehmen zu wachsen und sich auf dem internationalen Markt zu behaupten. Als Entwicklungsagent verkörpert BRI die Verpflichtung, den KKMUs enorme Möglichkeiten zu bieten, um dieses Ziel zu erreichen", sagte Sunarso, President Director von BRI.

BRI will in diesem Jahr ein potenzielles Transaktionsziel von 65 Mio. USD erreichen. Um dies zu erreichen, hat BRI eine "Go Digital"-Initiative für ausgewählte KKMUs durchgeführt, die digitale Workshops, "Go Online"-Schulungen und die Zusammenarbeit mit Marktplätzen wie Shopee und PADI UMKM umfasst.

Einer der Teilnehmer des BRILIANPRENEUR 2021Restu Mande, profitiert von dieser Sitzung. Als Pionier der vakuumverpackten Padang-Gerichte wie Rendang

„Die Coaching-Kliniken von BRI haben dafür gesorgt, dass wir unser Geschäft vollständig digitalisieren konnten, indem wir unsere Präsenz auf verschiedenen Marktplätzen und in den sozialen Medien verstärkten. Die Auszeichnung verschafft uns auch mehr Glaubwürdigkeit und zieht potenzielle nationale und internationale Märkte an", sagte Nenden Rospiyani, Mitgründer und Eigentümer von Restu Mande.

BRILIANPRENEUR 2021 wird auch die virtuelle „MSMEs (KKMUs) x Designer Auction" mit 10 Designerstücken beinhalten, deren Erlös an die Sahabat UMKM Foundation geht. Die Talkshows werden live auf die Website gestreamt. Die Besucher können von fachkundigen Akteuren lernen, wobei die Themen von globalem Marketing über rechtliche Verfahren bis hin zu administrativen Anfragen für den Export von Produkten ins Ausland reichen.

BRI vergibt Auszeichnungen für KKMUs in den Bereichen Business Matching für neue KKMUs und Top Deals für KKMUs mit dem höchsten Handelspotenzial, Best Expo für KKMUs, die bereit sind, digital und online zu gehen, und Favoriten für KKMUs aufgrund von Kampagnen in den sozialen Medien. Um mehr Einkäufer aus den 30 Zielländern im Ausland anzulocken, werden besondere Auszeichnungen vergeben, wie z. B. „The Highest Business Matching Activity" und „The Highest Commitment Deals".

Um an der virtuellen Ausstellung teilzunehmen, sich zu registrieren oder den Katalog herunterzuladen, besuchen Sie www.brilianpreneur.com.

