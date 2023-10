Tata Communications completa la adquisición de Kaleyra, un actor líder a nivel mundial en plataformas CPaaS

NUEVA YORK y MUMBAI, India, 6 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitador global del ecosistema digital, anuncia hoy que ha finalizado la adquisición de Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR).

El 28 de junio de 2023, Tata Communications celebró un acuerdo definitivo con Kaleyra, Inc. para adquirirla a través de Tata Communications Limited. La transacción se completó tras aprobación de los accionistas de Kaleyra, las aprobaciones reglamentarias necesarias y el cumplimiento de otras condiciones habituales de cierre. En virtud de los términos del acuerdo, Tata Communications Limited ha pagado una consideración total de aproximadamente 100 millones de dólares en efectivo y ha asumido toda la deuda pendiente de Kaleyra. Con esto, Kaleyra, Inc. y sus subsidiarias ahora se han convertido en subsidiarias de propiedad absoluta de Tata Communications Limited.

La combinación de las soluciones de compromiso del cliente de Tata Communications y la fortaleza de Kaleyra en tecnología, ingeniería e investigación y desarrollo impulsará el crecimiento de las empresas globales, gracias a las interacciones hiperpersonalizadas e inteligentes con los clientes.

"En el mundo hiperconectado de hoy, el éxito y la lealtad de los clientes son fundamentales para el crecimiento empresarial en todas las industrias y zonas geográficas", afirmó A.S. Lakshminarayanan, MD y director ejecutivo de Tata Communications. "En Tata Communications estamos comprometidos a revolucionar la forma en que las empresas se comprometen con los clientes, aprovechando una estructura digital para aprovechar los conocimientos obtenidos de los datos a fin de ofrecer interacciones fluidas, seguras, inteligentes y de alto impacto con los clientes. Nos entusiasma darle la bienvenida a Kaleyra en este viaje, ¡ya que juntos allanaremos el camino para el futuro de la experiencia del cliente!"

Mysore Madhusudhan, vicepresidente ejecutivo de Colaboración y Soluciones conectadas de Tata Communications, agregó: "En esta era digital, las empresas requieren soluciones multicanal de interacción con los clientes diseñadas para interacciones intuitivas, inteligentes y automatizadas. Juntos, Tata Communications y Kaleyra forman una poderosa combinación, preparada para dar forma a las plataformas del mañana para el compromiso con el cliente".

Mauro Carobene, director de Suite de Interacción con el Cliente de Tata Communications, comentó: "Juntos, Kaleyra y Tata Communications, están al borde de una nueva era, propiciada por las capacidades de comunicación de clase mundial de la plataforma Kaleyra.io y la determinación de impulsar el futuro de las comunicaciones a través de nuestra suite inteligente de soluciones de interacción con los clientes. Nuestras aspiraciones conjuntas son enormes, no solo en términos de crecimiento, sino también en la expansión de nuestra cartera que impulsa valor para nuestros clientes".

El Dr. Avi Katz, socio directivo fundador de GigCapital Global, expresó: "Como presidente de la junta directiva de Kaleyra desde sus inicios en noviembre de 2019 al combinarse con GigCapital1, Inc., me complace ver este resultado para el equipo de Kaleyra y sus partes interesadas. Esta adquisición refleja un reconocimiento global del liderazgo de Kaleyra en la industria CPaaS, fruto del arduo trabajo de todo el equipo de Kaleyra durante los últimos cuatro años y la excelente relación con Tata Communications".

Acerca de Kaleyra

Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) es un grupo global que ofrece servicios de comunicación móvil a instituciones financieras, empresas de comercio electrónico, OTT,

empresas de software, facilitadores de logística, proveedores de cuidados de la salud, minoristas y otras grandes organizaciones de todo el mundo. A través de su plataforma patentada y sus robustas API, Kaleyra gestiona servicios de comunicación integrada multicanal, que consisten en mensajería, mensajería enriquecida y mensajería instantánea, video, notificaciones push, correo electrónico, servicios de voz y chatbots.

La tecnología de Kaleyra permite gestionar de manera segura miles de millones de mensajes al mes con más de 1.600 conexiones de operadores en más de 190 países, incluidos todos los operadores de 1er nivel en los Estados Unidos.

Acerca de Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483), que forma parte de Tata Group, es un facilitador del ecosistema digital mundial que impulsa la economía digital de rápido crecimiento actual en más de 190 países y territorios. Al liderar con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, soluciones de alojamiento y seguridad en la nube y servicios multimedia. Entre sus clientes se encuentran 300 de las 500 empresas de la lista Fortune y la empresa se encarga de conectar a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com.

Información legal de Kaleyra

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo dispuesto por las leyes federales de valores de los Estados Unidos. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, su desarrollo omnicanal y de otros productos y clientes globales, sus expectativas, creencias, intenciones, planes, prospectos o estrategias con respecto a los planes comerciales del equipo directivo de Kaleyra, Inc. ("Kaleyra"). Las declaraciones contenidas en el presente documento que no sean declaraciones de hechos históricos pueden considerarse declaraciones prospectivas. Además, todas las declaraciones que se refieran a proyecciones, previsiones u otras características de eventos o circunstancias futuros, incluidas cualquier suposición subyacente, son declaraciones prospectivas. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "podría", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería" y expresiones similares pueden identificar declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en ciertos supuestos y análisis realizados por Kaleyra a la luz de su experiencia y percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y los desarrollos futuros esperados, así como sus posibles efectos sobre Kaleyra, y otros factores que consideran apropiados en las circunstancias. No se puede garantizar que los desarrollos futuros que afecten a kaleyra serán los previstos. Estas declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos, incertidumbres (algunos de los cuales están fuera del control de las partes) u otras suposiciones que pueden causar que los resultados o el desempeño reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos por estas declaraciones prospectivas, incluida la combinación de servicios utilizados por los clientes de Kaleyra y las necesidades de dichos clientes para estos servicios, incluida cualquier variabilidad por zona geográfica, la aceptación del mercado de nuevas ofertas de servicios, la capacidad de Kaleyra para expandirse y lo que hace para los clientes existentes, así como para agregar nuevos clientes, que Kaleyra tenga suficiente capital para operar según lo previsto, y el impacto que pueden generar factores geopolíticos y macroeconómicos, como la guerra en Ucrania, en las operaciones de Kaleyra, la demanda de productos de Kaleyra, las cadenas de suministro globales y la actividad económica en general. Otros factores de riesgo que pueden causar tal diferencia incluyen, entre otros: (i) la capacidad de Kaleyra y Tata Communications para lograr oportuna y exitosamente los beneficios previstos de la transacción propuesta; (ii) costos significativos de transacción asociados con la transacción propuesta; (iii) posibles litigios relacionados con la transacción propuesta; (iv) el riesgo de que las interrupciones de la transacción dañen el negocio de Kaleyra, incluidos los planes y operaciones actuales; (v) la capacidad de Kaleyra para retener y contratar personal clave; (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales resultantes del anuncio o la finalización de la transacción propuesta; (vii) acontecimientos legislativos, reglamentarios y económicos que afecten el negocio de Kaleyra; (viii) acontecimientos y condiciones generales de la economía y el mercado; (ix) los regímenes jurídicos, reglamentarios y fiscales en evolución bajo los cuales opera Kaleyra; y (x) posible incertidumbre comercial, incluidos cambios en las relaciones comerciales existentes, durante el período de espera de la fusión que podrían afectar a los resultados financieros de Kaleyra. Por lo tanto, no debe depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones y se debe tener precaución al confiar en las declaraciones prospectivas. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan o si alguno de los supuestos que se están formulando resultan incorrectos, los resultados reales pueden variar en aspectos materiales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro tipo, excepto en los casos en que se requiera conforme a las leyes de valores aplicables.

Información legal de Tata Communications

Declaraciones prospectivas y advertencias

Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, así como otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la situación financiera prevista de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en la India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, regulatorios y medioambientales, así como aquellos relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias que pueden hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran de manera significativa de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Entre los principales factores que podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran de manera significativa de dichas declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros, la falta de aumento del volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad para desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la falta de pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; no estabilizar o reducir el ritmo de compresión de los precios de algunos servicios de comunicación de la empresa; la falta de integración de adquisiciones estratégicas y cambios en las políticas gubernamentales o regulaciones de la India y, en particular, los cambios relacionados con la administración de la industria de Tata Communications y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, sin ser taxativos, aquellos factores de riesgo que se analizan en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene ninguna obligación de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y rechaza expresamente cualquier obligación en este sentido.

FUENTE Tata Communications

