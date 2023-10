Tata Communications schließt Übernahme von Kaleyra ab, einem führenden globalen Akteur im Bereich der CPaaS-Plattformen

NEW YORK und MUMBAI, Indien, 6. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein Wegbereiter des weltweiten digitalen Ökosystems, gibt heute den Abschluss der Übernahme von Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) bekannt.

Am 28. Juni 2023 hatte Tata Communications mit Kaleyra, Inc. eine endgültige Vereinbarung geschlossen, laut der Kaleyra vom Unternehmen Tata Communications Limited übernommen wird. Nach Erhalt der Genehmigung seitens der Aktionäre von Kaleyra, dem Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen wurde die Transaktion nun abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Tata Communications Limited eine Gesamtvergütung von etwa 100 Millionen US-Dollar in bar gezahlt und alle ausstehenden Schulden von Kaleyra übernommen. Damit sind Kaleyra, Inc. und die Tochtergesellschaften des Unternehmens nun hundertprozentige Tochtergesellschaften vonTata Communications Limited geworden.

Die Kombination der von Tata Communications entwickelten Lösungen zur Kundenbindung mit der starken Position von Kaleyra in den Bereichen Technologie, Ingenieurwissenschaften, Forschung und Entwicklung wird das Wachstum globaler Unternehmen vorantreiben. Dies wird durch hyperpersonalisierte und intelligente Interaktionen mit Kunden ermöglicht.

„In der heutigen hypervernetzten Welt sind der Erfolg der Kunden und die Kundenbindung von entscheidender Bedeutung für das Unternehmenswachstum in allen Branchen und Regionen", sagte A.S. Lakshminarayanan, MD und CEO von Tata Communications. „Wir bei Tata Communications haben uns dem Ziel verschrieben, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen mit Kunden interagieren, indem wir eine digitale Struktur nutzen, um Dateneinblicke zu erhalten. Auf Grundlage dieser Einblicke gestalten wir die Interaktion mit Kunden reibungslos, sicher, intelligent und wirkungsvoll. Wir sind begeistert, diesen Weg mit Kaleyra gemeinsam gehen zu dürfen und zusammen werden wir den Weg in die Zukunft des Kundenerlebnisses ebnen!"

Mysore Madhusudhan, Executive Vice President, Collaboration and Connected Solutions bei Tata Communications, fügte hinzu: „In diesem digitalen Zeitalter benötigen Unternehmen Lösungen für die Kundenbindung, welche mehrere Kanäle miteinbeziehen und dazu konzipiert wurden, intuitive, intelligente und automatisierte Interaktionen zu ermöglichen. Gemeinsam bilden Tata Communications und Kaleyra eine leistungsstarke Kombination, welche die Kundenbindungsplattformen von morgen prägen wird."

Mauro Carobene, Head of Customer Interaction Suite, Tata Communications, kommentierte: „Gemeinsam stehen Kaleyra und Tata Communications an der Schwelle einer neuen Ära. Unsere Stärke liegt in den weltweit erstklassigen Kommunikationsfähigkeiten der Kaleyra.io-Plattform und in unserer Entschlossenheit, die Zukunft der Kommunikation mithilfe unserer Palette von intelligenten Lösungen für Kundeninteraktionen zu gestalten. Unsere gemeinsamen Zukunftsziele sind gewaltig, nicht nur in Bezug auf Wachstum, sondern auch auf die Erweiterung unseres Portfolios, das einen Mehrwert für unsere Kunden schafft."

Dr. Avi Katz, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter (Founding Managing Partner) von GigCapital Global, sagte: „Als Vorstandsvorsitzender von Kaleyra seit der Gründung des Unternehmens im November 2019 durch den Zusammenschluss mit GigCapital1, Inc. bin ich hocherfreut über dieses Ergebnis für das Kaleyra-Team und die Teilhaber des Unternehmens. Diese Übernahme spiegelt die globale Anerkennung der Führungsrolle von Kaleyra in der CPaaS-Branche wieder. Dies sind die Früchte der harten Arbeit, die das gesamte Kalyera-Team in den letzten vier Jahren geleistet hat, und der ausgezeichneten Beziehung zu Tata Communications."

Informationen zu Kaleyra

Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American KLR WS) ist ein globaler Konzern, der mobile Kommunikationsdienste für Finanzinstitute, E-Commerce-Akteure, OTTs,

Softwareunternehmen, Logistikdienstleister, Gesundheitsdienstleister, Einzelhändler und andere große Unternehmen weltweit anbietet. Mittels der firmeneigenen Plattform und der stabilen APIs des Unternehmens verwaltet Kaleyra in mehrere Kanäle integrierte Kommunikationsdienstleistungen. Dazu gehören die Nachrichtenvermittlung, Multimedia-Datentransfers („rich messaging") und das sofortige Versenden von Nachrichten, das Senden von Videos, Push-Benachrichtigungen und E-Mails sowie das Anbieten von Sprachdiensten und Chatbots.

Die Technologie von Kaleyra ermöglicht es, monatlich Milliarden von Nachrichten mit mehr als 1600 Betreiberanschlüssen in mehr als 190 Ländern, einschließlich aller US-Betreiber von Tier-1, sicher zu verwalten.

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ein globales digitales Ökosystem, das die schnell wachsende digitale Wirtschaft von heute in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter ermöglicht Tata Communications mithilfe von Collaboration- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune 500-Unternehmen zählen zu den Kunden und der Konzern verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie auf www.tatacommunications.com

Gesetzliche Informationen zu Kaleyra

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Wertpapierrechts. Zu solchen vorausschauende Aussagen gehören unter anderem die Omnichannel- und andere Produkt- und globale Kundenentwicklungen, die Erwartungen, Überzeugungen, Absichten, Pläne, Aussichten oder Strategien in Bezug auf die Geschäftspläne des Managementteams von Kaleyra („Kaleyra"). Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine Aussagen zu historischen Tatsachen darstellen, können als vorausschauende Aussagen angesehen werden. Darüber hinaus sind alle Aussagen, die sich auf Prognosen, Vorhersagen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, einschließlich zugrunde liegender Annahmen, vorausschauende Aussagen. Die Wörter „antizipieren", „glauben", „weitergehen", „könnte", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „könnte", „könnten", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „sollte", „würde" und ähnliche Ausdrücke können vorausschauende Aussagen kennzeichnen, aber das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsorientiert ist. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen, die Kaleyra angesichts seiner Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen und ihrer potenziellen Auswirkungen auf Kaleyra sowie anderer Faktoren, die sie unter den Umständen für angemessen halten. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukünftigen Entwicklungen, die Kaleyra betreffen, die erwarteten sind. Diese vorausschauenden Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten (von denen einige außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen) oder andere Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von denen abweichen, die in diesen vorausschauenden Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dies bezieht sich unter anderem auch auf die Mischung der Dienstleistungen, welche von den Kunden von Kaleyra in Anspruch genommen werden und den Bedarf der Kunden an diesen Dienstleistungen, auch in Hinsicht auf geografisch bedingte Schwankungen, die Marktakzeptanz neuer Dienstleistungsangebote und die Fähigkeit von Kaleyra, das Angebot für bestehende Kunden zu erweitern und neue Kunden zu gewinnen. Darüber hinaus ist entscheidend, dass Kaleyra über genügend Kapital verfügt, um den Betrieb wie erwartet zu führen. Zu betrachten sind ebenso die Auswirkungen geopolitischer und makroökonomischer Faktoren, wie etwa der Krieg in der Ukraine, auf die Geschäftstätigkeit von Kaleyra, die Nachfrage nach Produkten von Kaleyra, globale Lieferketten und wirtschaftliche Aktivitäten im Allgemeinen. Zu den zusätzlichen Risikofaktoren, die derartige Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: (i) die Fähigkeit von Kaleyra und Tata Communications, die erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Transaktion rechtzeitig und erfolgreich nutzbar zu machen; (ii) erhebliche Transaktionskosten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion; (iii) potenzielle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion; (iv) das Risiko, dass im Zuge der vorgeschlagenen Transaktion auftretende Störungen das Geschäft von Kaleyra negativ beeinträchtigen, auch in Bezug auf aktuelle Pläne und das operative Geschäft; (v) die Fähigkeit von Kaleyra, Kompetenzträger im Unternehmen zu halten und einzustellen; (vi) potenzielle negative Reaktionen oder Änderungen von Geschäftsbeziehungen, die sich aus der Bekanntgabe oder dem Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion ergeben; (vii) rechtliche, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen, die sich auf das Geschäft von Kaleyra auswirken; (viii) allgemeine Wirtschafts- und Marktentwicklungen und -bedingungen; (ix) die sich verändernden rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Regelungen, denen die Tätigkeiten von Kaleyra unterworfen sind; und (x) potenzielle Geschäftsunsicherheit, einschließlich des Vornehmens von Änderungen an bestehenden Geschäftsbeziehungen während der Anhängigkeit der Fusion, die sich auf die Finanzergebnisse von Kaleyra auswirken könnte. Daher sollten Sie solchen Aussagen nicht übermäßig Vertrauen schenken und Vorsicht walten lassen, was die Verlässlichkeit von vorausschauenden Aussagen anbelangt. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten auftreten oder sollte eine der Annahmen als falsch erachtet werden, können die tatsächlichen Ergebnisse in wesentlichen Punkten von denen abweichen, die in diesen vorausschauenden Aussagen prognostiziert wurden. Wir übernehmen keine Verpflichtung dafür, vorausschauende Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund des Vorliegens neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, außer in den Fällen, in denen dies laut geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist.

Gesetzliche Informationen zu Tata Communications

Vorausschauende Aussagen und Warnhinweise

Bestimmte Begriffe und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich jener, die sich auf die voraussichtliche Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Datenvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste, erfolgreich abzuschließen; das Versäumnis, den Preisdruck bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens zu stabilisieren oder zu verringern; das Versäumnis, strategische Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder von Vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications zu integrieren; sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, sind unter anderem die in den Jahresabschlüssen von Tata Communications Limited genannten Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht dazu verpflichtet, seine vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren oder diese zu ändern und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2023 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Tata Communications und TATA sind Warenzeichen oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und in bestimmten anderen Ländern.

