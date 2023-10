Tata Communications finalise l'acquisition de Kaleyra, l'un des principaux acteurs mondiaux des plateformes CPaaS

NEW YORK et MUMBAI, Inde, 7 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitateur mondial de l'écosystème numérique, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Kaleyra , Inc. (NYSE: KLR).

Le 28 juin 2023 , Tata Communications a conclu un accord définitif avec Kaleyra, Inc. en vue de l'acquisition de cette dernière par l'intermédiaire de Tata Communications Limited. La transaction est désormais achevée l'approbation des actionnaires de Kaleyra, l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles. Selon les termes de l'accord, Tata Communications Limited a payé un montant total d'environ 100 millions de dollars en espèces et a pris en charge toutes les dettes en cours de Kaleyra. Kaleyra, Inc. et ses filiales sont ainsi devenues des filiales à part entière de Tata Communications Limited.

La combinaison des solutions d'engagement client de Tata Communications et de la forte position de Kaleyra dans les domaines de la technologie, de l'ingénierie et de la recherche et du développement stimulera la croissance des entreprises mondiales, grâce à des interactions hyper-personnalisées et intelligentes avec les clients.

« Dans le monde hyperconnecté d'aujourd'hui, la réussite et la fidélité des clients sont essentielles à la croissance des entreprises dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques », a déclaré A.S. Lakshminarayanan, PDG de Tata Communications. « Chez Tata Communications, nous nous sommes engagés à révolutionner la manière dont les entreprises s'engagent auprès de leurs clients, en tirant parti d'un tissu numérique pour exploiter les données afin d'offrir des interactions transparentes, sécurisées, intelligentes et marquantes avec les clients. Nous sommes ravis d'accueillir Kaleyra dans cette aventure, car ensemble, nous ouvrons la voie à l'avenir de l'expérience client. »

Mysore Madhusudhan, vice-président exécutif de la Collaboration et des solutions connectées chez Tata Communications a ajouté : « À l'ère numérique, les entreprises ont besoin de solutions d'engagement client multicanal conçues pour des interactions intuitives, intelligentes et automatisées. Ensemble, Tata Communications et Kaleyra forment une combinaison puissante, prête à façonner les plateformes d'engagement des clients de demain. »

Mauro Carobene, responsable de la suite d'interaction client chez Tata Communications, a commenté : « Ensemble, Kaleyra et Tata Communications sont à l'aube d'une nouvelle ère, alimentée par les capacités de communication de classe mondiale de la plate-forme Kaleyra.io et la détermination de façonner l'avenir des communications grâce à notre suite intelligente de solutions d'interaction avec les clients. Nos aspirations communes sont énormes, non seulement en termes de croissance, mais aussi en ce qui concerne l'élargissement de notre portefeuille qui génère de la valeur pour nos clients. »

M. Avi Katz, associé fondateur de GigCapital Global, a déclaré : « En tant que président du conseil d'administration de Kaleyra depuis sa création en novembre 2019 à la suite d'une fusion avec GigCapital1, Inc, je suis ravi de voir ce résultat se réaliser pour l'équipe de Kaleyra et ses parties prenantes. Cette acquisition témoigne d'une reconnaissance mondiale du leadership de Kaleyra dans le secteur des CPaaS, fruits du travail acharné de toute l'équipe de Kalyera depuis quatre ans et de l'excellente relation entretenue avec Tata Communications. »

À propos de Kaleyra

Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) est un groupe mondial qui fournit des services de communication mobile aux institutions financières, aux acteurs du commerce électronique, aux OTT, aux sociétés

de logiciels, aux facilitateurs logistiques, aux prestataires de soins de santé, aux détaillants et à d'autres grandes organisations dans le monde entier. Grâce à sa plateforme propriétaire et à ses API robustes, Kaleyra gère des services de communication intégrés multicanaux, comprenant la messagerie, la messagerie enrichie et la messagerie instantanée, la vidéo, les notifications push, le courrier électronique, les services vocaux et les chatbots.

La technologie de Kaleyra permet de gérer en toute sécurité des milliards de messages par mois avec plus de 1 600 connexions d'opérateurs dans plus de 190 pays, y compris tous les opérateurs américains de premier plan.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM ; BSE: 500483) est un fournisseur d'écosystème numérique mondial qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, Tata Communications permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud, et à des services médias. 300 des entreprises du classement Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tatacommunications.com

