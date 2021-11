Tata Communications GlobalRapide dote les entreprises de communications unifiées intelligentes, automatisées et basées sur le cloud

- Un partenaire unique pour répondre aux besoins des entreprises en matière d'UCaaS de bout en bout

MUMBAI, Inde, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Tata Communications , un facilitateur d'écosystème numérique mondial, annonce aujourd'hui le lancement de Tata Communications GlobalRapide , un service de communications unifiées en tant que service (UCaaS, unified communications as a service) géré de bout en bout pour permettre aux entreprises d'offrir aux employés des expériences de collaboration numériquement avancées, sophistiquées et intelligentes. Grâce à ce nouveau service, Tata Communications devient un guichet unique pour répondre à toutes les exigences des entreprises mondiales en matière de communications unifiées, fondées sur le numérique et le cloud.

Tata Communications GlobalRapide aide les entreprises à identifier les bonnes plateformes de collaboration, à simplifier la migration, à assurer une gestion robuste des communications à l'échelle de l'entreprise, ainsi qu'à assurer une visibilité, une surveillance et un reporting de bout en bout des solutions de collaboration. Complété par des capacités de stratégie, de formation et d'analyse basées sur la plateforme SaaS (logiciel en tant que service), le service fournit aux entreprises une analyse de l'utilisation de leurs outils de collaboration, maximisant ainsi l'adoption du service. Avec cet ajout, la suite de solutions de collaboration sécurisées basées sur le cloud de Tata Communications permet désormais aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leur stratégie de collaboration numérique avec une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de leur infrastructure de communications unifiées.

« Une stratégie de collaboration efficace est le fondement d'un écosystème d'entreprise productif. Dans une enquête récente[1], 45 % des entreprises mondiales ont reconnu que de bons outils et systèmes de collaboration sont essentiels pour gérer le risque d'épuisement des employés et pour soutenir les nouvelles méthodes de travail » a déclaré Mysore Madhusudhan, vice-président exécutif, Collaboration and Connected Solutions, Tata Communications. « Alors que les entreprises s'engagent dans leur parcours de transformation numérique, Tata Communications GlobalRapide supprime la complexité des différentes plateformes pour offrir des expériences cohérentes aux utilisateurs mondiaux, avec une évolutivité et une facilité de gestion pour l'organisation. Nous sommes encouragés par la réaction initiale des clients de Tata Communications GlobalRapide qui citent l'intégration simplifiée de bout en bout, le contrôle et la visibilité dans une seule interface transparente comme des avantages clés qu'ils expérimentent dans leurs écosystèmes. »

La pandémie a accéléré les parcours de transformation numérique des entreprises. Ainsi, la demande de services avancés de communications unifiées a augmenté avec les entreprises qui investissent dans une architecture numérique plus robuste pour soutenir des modèles de travail hybrides. IDC prévoit que le marché des UCaaS connaîtra un taux de croissance annuel moyen de 9,3 % entre 2020 et 2025[2]. Grâce à sa connectivité mondiale, à son expertise locale et à sa conformité réglementaire, Tata Communications est équipée pour offrir aux entreprises internationales des expériences de communications unifiées intelligentes, efficaces et sécurisées, basées sur le cloud.

À propos de Tata Communications

Faisant partie du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique en pleine expansion dans plus de 190 pays et territoires. En tant que leader de confiance, elle permet la transformation numérique des entreprises à l'échelle mondiale grâce à des solutions de collaboration et connectées, à la connectivité de base et de nouvelle génération, à des solutions d'hébergement et de sécurité dans le cloud et à des services médias. 300 des entreprises du Fortune 500 sont ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Son réseau IP de niveau 1, sa dorsale de fibres sous-marines en propriété exclusive et son réseau mondial de câbles en consortium acheminent environ 30 % des routes Internet dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

