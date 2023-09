Tatu City fait un bond dans l'écologie avec une ferme agroforestière urbaine au Kenya

TATU CITY, Kenya, 3 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Tatu City , la zone économique spéciale (ZES) à usage mixte de 5 000 acres (2 023 hectares), s'est associée à ForestFoods, pionnier de l'agriculture agroforestière, pour cultiver des produits biologiques neutres en carbone pour la nouvelle ville aux portes de Nairobi.

(R-L) Tatu City Head of City Management, Perminas Marisi and ForestFoods Managing Director, Sven Verwiel present sorted farm produce to CEC Trade, Tourism, Industrialization and Investments, Kiambu County, Hon Nancy Gichung’wa after the ForestFoods’ Regenerative Syntropic Agroforestry farm launch at the heart of Tatu City. The event showcased a pioneering approach transcending traditional farming methods, yielding nutrient-dense organic products while contributing to reforestation, climate change mitigation, food security, and ecosystem preservation.

Le première ferme de ForestFoods à Tatu City, située à côté de l'école internationale Crawford, intègre les plantes et la sylviculture pour promouvoir un approvisionnement alimentaire plus sain, durable et propre qui contribue à la reforestation, à l'atténuation du changement climatique et à la restauration de l'écosystème.

« Notre ferme à Tatu City est un exemple remarquable de la façon dont les villes modernes peuvent adopter l'agriculture durable pour améliorer leur environnement, leur économie et leur qualité de vie », a déclaré Sven Verwiel, directeur général de ForestFoods. « Notre mission est de transformer le paysage agricole en Afrique de l'Est et au-delà, tout en répondant à l'insécurité alimentaire et aux défis environnementaux. »

L'agroforesterie syntropique imite la succession écologique, qui est la façon dont la nature restaure les terres stériles pour les rendre fertiles. Elle y parvient en cultivant une gamme variée de fruits, de noix, de légumes, de bois et de bétail dans la même zone de production. Ce procédé favorise la biodiversité, qui est essentielle au maintien de la qualité des sols et à la production d'aliments nutritifs, ainsi qu'à la préservation et à la reconstruction d'écosystèmes souvent détruits par d'autres méthodes agricoles.

« Le partenariat entre ForestFoods et Tatu City s'inscrit parfaitement dans notre vision d'une coexistence harmonieuse entre le développement urbain durable et la nature », a déclaré Perminas Marisi, responsable de la gestion de la ville de Tatu City. « Nous sommes ravis que les résidents, les écoles et les entreprises de Tatu City et de la région puissent désormais avoir accès à des produits agricoles riches en nutriments et plus que biologiques à leur porte. »

ForestFoods et Tatu City ont annoncé leur partenariat dans le contexte du sommet historique sur le climat en Afrique qui se tiendra à Nairobi du 4 au 6 septembre 2023, convoqué par S.E. le président William Samoei Ruto L'emplacement de ForestFoods au cœur de Tatu City complète la pépinière de 100 000 arbres de la ville et les plans de reforestation à grande échelle

Plus de 9 000 personnes travaillent actuellement dans plus de 75 entreprises de Tatu City, dont Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, Friendship Group, Davis & Shirtliff, Kenya Wine Agencies Limited et Roast by Carnivore. L'école internationale Crawford et Nova Pioneer accueillent plus de 3 500 élèves par jour, et plus de 4 000 personnes vivent dans les appartements d'Unity Homes et dans le prestigieux quartier de Kijani Ridge.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2199840/Tatu_City_Agroforestry_Kenya.jpg

