Taxbit dévoile la première plateforme mondiale de reporting de l'industrie, jetant un pont entre la finance numérique et la finance traditionnelle

Grâce à une technologie révolutionnaire et une expertise fiscale approfondie, les entreprises disposent de solutions automatisées et en temps réel pour la déclaration fiscale globale automatisée.

NEW YORK, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Taxbit, le leader mondial de la conformité fiscale et de la déclaration d'informations, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme mondiale de déclaration fiscale nouvelle génération. Conçue par des experts-comptables et des avocats fiscalistes, cette plateforme primée est destinée aux entreprises qui gèrent des déclarations fiscales complexes pour des produits numériques. En particulier, les transactions à haut volume, à haute fréquence et multi-actifs – une capacité de plus en plus essentielle à mesure que les réglementations internationales atteignent de nouveaux sommets et exigent une solution logicielle rationalisée, automatisée et évolutive.

The premier tax and accounting compliance solution for digital assets

La plateforme de Taxbit, qui répond aux besoins de Dave.com, Fidelity et Uphold en matière de rapports, aide les entreprises modernes à répondre aux exigences complexes en matière de rapports à l'échelle mondiale grâce à une solution unique et automatisée. « La plateforme de Taxbit a été l'intégration la plus facile de toute ma carrière », a déclaré un développeur senior chez Dave.com. Grâce à ses fonctionnalités complètes qui couvrent des régimes fiscaux mondiaux de plus en plus nombreux, la plateforme garantit une conformité précise avec des réglementations en évolution rapide — couvrant tous les domaines, de la déclaration d'informations aux États-Unis à la base de coût des actifs numériques, DAC8/CARF, CESOP et DAC7 dans l'UE — sans révision coûteuse du système.

Points forts de la plateforme :

API conviviales pour les développeurs : S'intègre en toute transparence aux systèmes d'entreprise et s'adapte sans effort aux besoins des plus grandes organisations internationales.

S'intègre en toute transparence aux systèmes d'entreprise et s'adapte sans effort aux besoins des plus grandes organisations internationales. Automatisation de bout en bout : Automatise entièrement l'ingestion, le calcul et le reporting des transactions complexes multi-pays et multi-actifs.

Automatise entièrement l'ingestion, le calcul et le reporting des transactions complexes multi-pays et multi-actifs. Tableau de bord en temps réel : Il offre des informations et des analyses intuitives en libre-service, permettant aux entreprises de contrôler le statut de conformité, d'identifier les risques et de rester proactives dans le respect des délais.

« Le paysage financier mondial évolue rapidement, sous l'effet de réglementations transformatrices et de l'adoption par les institutions d'actifs numériques et traditionnels », a déclaré Lindsey Argalas, PDG de Taxbit. « Pour rester dans la course, les entreprises ont besoin d'une infrastructure robuste et évolutive, capable de répondre à la demande générale de transparence et de traçabilité de l'industrie. Taxbit y parvient grâce à une plateforme puissante qui associe une expertise fiscale de premier plan à une technologie de pointe, ce qui la rend indispensable pour réussir dans l'environnement financier complexe d'aujourd'hui. »

Pour plus d'informations sur la plateforme moderne de Taxbit pour les rapports d'information globaux, veuillez visiter le site : https://www.taxbit.com/

À propos de Taxbit :

Taxbit est la première plateforme de conformité fiscale et comptable conçue par des experts-comptables certifiés et des avocats fiscalistes pour simplifier la conformité et la déclaration des actifs numériques. Les entreprises, les institutions financières et les agences gouvernementales font confiance à notre solution complète de bout en bout pour garantir la conformité et l'exactitude. Taxbit est certifiée SOC 1 Type 1, SOC 2 Type 2 attestation, et ISO 27001. Taxbit a obtenu plus de 235 millions de dollars de financement de la part d'investisseurs internationaux de premier plan tels que Ribbit, IVP, Paradigm, Haun Ventures et PayPal Ventures. TaxBit a son siège à Draper, dans l'Utah, et des bureaux à Salt Lake City, San Francisco, Seattle, New York et Washington, D.C. Pour en savoir plus, consultez le site www.taxbit.com.

