Taxbit stellt die branchenweit erste globale Berichtserstattungsplattform vor, welche eine Brücke zwischen digitalem und traditionellem Finanzwesen schlägt

NEW YORK, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Taxbit, der weltweite Vorreiter im Bereich der Steuerkonformität und der Datenberichtserstattung, gab heute die Einführung seiner globalen Steuerberichtsplattform der nächsten Generation bekannt. Die preisgekrönte Plattform wurde von Wirtschaftsprüfern sowie Steueranwälten entwickelt und richtet sich an Unternehmen, die komplexe Steuerberichte für digitale Produkte verwalten. Insbesondere hochvolumige, hochfrequente und Multi-Asset-Transaktionen – eine zunehmend wichtige Fähigkeit, da die internationalen Vorschriften neue Höhen erreichen und eine rationalisierte, automatisierte und skalierbare Softwarelösung erfordern.

Die Plattform von Taxbit, welche die Berichtsanforderungen von Dave.com, Fidelity, und Uphold erfüllt, hilft modernen Unternehmen, komplexe globale Berichtsanforderungen mit einer einzigen, automatisierten Lösung zu bewältigen. „Die Plattform von Taxbit war die einfachste Integration, die ich in meiner Laufbahn durchgeführt habe", sagte ein leitender Entwickler bei Dave.com. Mit ihrer umfassenden Funktionalität, die sich über wachsende globale Steuersysteme erstreckt, gewährleistet die Plattform die präzise Einhaltung der sich schnell weiterentwickelnden Vorschriften – von der US-Informationsberichterstattung bis hin zu Digital Asset Cost Basis, DAC8/CARF, CESOP und DAC7 in der EU – ohne kostspielige Systemüberholungen.

Highlights der Plattform:

Entwicklerfreundliche APIs: Nahtlose Integration in Unternehmenssysteme, mühelose Skalierung für die Anforderungen der größten globalen Organisationen.

Nahtlose Integration in Unternehmenssysteme, mühelose Skalierung für die Anforderungen der größten globalen Organisationen. End-to-End-Automatisierung: Vollständige Automatisierung der Erfassung, Berechnung und Berichterstattung für komplexe Transaktionen mit mehreren Ländern und Vermögenswerten.

Vollständige Automatisierung der Erfassung, Berechnung und Berichterstattung für komplexe Transaktionen mit mehreren Ländern und Vermögenswerten. Echtzeit-Dashboard: Bietet intuitive Self-Service-Einblicke und -Analysen, die es Unternehmen ermöglichen, den Status der Einhaltung von Vorschriften zu überwachen, Risiken zu erkennen und Fristen proaktiv einzuhalten.

„Die globale Finanzlandschaft entwickelt sich rasant, angetrieben von sich wandelnden Vorschriften und der institutionellen Annahme von digitalen und traditionellen Vermögenswerten", sagte Lindsey Argalas, Geschäftsführerin von Taxbit. „Um an der Spitze zu bleiben, benötigen Unternehmen eine stabile, skalierbare Infrastruktur, die der übergreifenden Forderung der Branche nach Transparenz und Rückverfolgbarkeit gerecht wird. Taxbit liefert dies mit einer leistungsstarken Plattform, die erstklassige Steuerkompetenz mit modernster Technologie kombiniert und damit unverzichtbar für den Erfolg im komplexen Finanzumfeld von heute ist."

Informationen zu Taxbit:

Taxbit ist die führende Plattform für die Einhaltung von Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften, die von Wirtschaftsprüfern sowie Steueranwälten entwickelt wurde, um die Einhaltung von Vorschriften und die Berichterstattung für digitale Vermögenswerte zu vereinfachen. Unternehmen, Finanzinstitute und Behörden vertrauen auf unsere umfassende End-to-End-Lösung, um die Einhaltung von Vorschriften sowie deren Genauigkeit zu gewährleisten. Taxbit ist gemäß den Standards SOC 1 Typ 1, SOC 2 Typ 2 und ISO 27001 zertifiziert. Mit einer Finanzierung in Höhe von über 235 Millionen US-Dollar von globalen Top-Investoren wie Ribbit, IVP, Paradigm, Haun Ventures und PayPal Ventures hat Taxbit seinen Hauptsitz in Draper, Utah, und verfügt über Niederlassungen in Salt Lake City, San Francisco, Seattle, New York und Washington, D.C. Erfahren Sie mehr auf www.taxbit.com.

