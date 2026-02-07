TCL bereichert die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina für Fans und Athleten und inspiriert das Publikum weltweit mit der Vision „It's Your Greatness"

Die Initiative kommt zu einer Zeit, in der Technologiepartner für globale Sportereignisse immer wichtiger werden und Marken eine immer wichtigere Rolle in der Infrastruktur spielen, die hinter der Durchführung und dem Erlebnis der Olympischen Spiele steht.

TCL ist fest davon überzeugt, dass Sport die Kraft besitzt, Menschen über Kulturen und Generationen hinweg zu inspirieren und zusammenzubringen. Die Welt bereitet sich gemeinsam auf die Olympischen Winterspiele vor, und die Kampagne „It's Your Greatness" von TCL soll die Menschen dazu ermutigen, ihre eigene Größe zu entdecken – ganz im Sinne des offiziellen Mottos der Veranstaltung „IT's your vibe". Die Technologie von TCL wird während der gesamten Veranstaltung das Erlebnis der Fans verändern, Komfort und Vernetzung bieten, damit die Athleten ihre besten Leistungen erbringen können, und Zuschauer und Communities auf der ganzen Welt begeistern, um zu Höchstleistungen zu inspirieren.

TCL wird Millionen von Fans helfen, die Olympischen Winterspiele vor Ort und weltweit zu genießen, indem es den Olympic Broadcasting Services (OBS) Fernsehgeräte, digitale Beschilderung und technische Unterstützung zur Verfügung stellt, damit die Medien im International Broadcasting Centre Milano Cortina 2026 einem weltweiten Publikum präsentieren können. Das „Bildschirmuniversum" von TCL und andere Innovationen wie KI-fähige Klimaanlagen werden ebenfalls in einem TCL-Bereich im Olympischen Dorf in Mailand zu sehen sein und zeigen, wie die Technologie den Fans mehr Auswahlmöglichkeiten denn je bietet, um die Olympischen Winterspiele zu genießen.

TCL trägt auch dazu bei, dass die Athleten, die an den Olympischen Winterspielen teilnehmen, optimal vorbereitet sind. Während sie sich in den Olympischen Dörfern von Anterselva und Livigno einleben, tragen die Haushaltsgeräte der nächsten Generation von TCL – darunter intelligente Waschmaschinen und Trockner – dazu bei, dass sie ein neues Maß an Komfort genießen können. Dank der Fernseher von TCL können sie sich entspannen und erholen. TCL unterstützt auch den „Athlete Moment", indem es die Display-Technologie bereitstellt, die die Athleten mit ihren Angehörigen verbindet, damit sie direkt nach dem Wettkampf miteinander feiern können.

Die Idee hinter „It's Your Greatness" spiegelt das Engagement von TCL für Spitzenleistungen wider, das sich eng an den olympischen Werten orientiert. Jahrelanges Üben und monatelanges intensives Training von Hunderten von Athleten gipfeln in den nächsten zwei Wochen in olympischen Wettkämpfen, bei denen herausragende Leidenschaft und Hingabe die Welt begeistern werden. Dazu gehören Olympiasiegerin und Freestyle-Skifahrerin Eileen Gu, der aufstrebende Eishockeystar Jack Hughes und Slalomspezialist Alex Vinatzer, die von TCL als Teil der 15 Athleten des Team TCL aus 8 Ländern, die an den Olympischen und Paralympischen Winterspielen teilnehmen, unterstützt werden.

Kevin Wang, Geschäftsführer von TCL Technology, sagte bei der Eröffnung von TCL Edelweiss Land: „Die neuesten Innovationen von TCL spielen eine wichtige Rolle bei den Olympischen Winterspielen. Der heutige Tag stellt einen Meilenstein im ersten Jahr der Partnerschaft zwischen TCL und dem Olympischen Komitee dar – einer Zusammenarbeit, die aus gemeinsamen Werten wie Innovation und Exzellenz entstanden ist. TCL hat immer an die Kraft des Sports geglaubt, Menschen über Kulturen und Generationen hinweg zusammenzubringen, und dies ist erst der Anfang."

TCL Edelweiss Land präsentiert modernste Innovationen

Mit dem TCL Edelweiss Land verlagern sich die Feierlichkeiten zu Ehren von Spitzenleistungen vom 5. bis 22. Februar auf die Piazza Duca d'Aosta vor dem Mailänder Hauptbahnhof. Auf über 500 Quadratmetern können Besucher die neuesten Innovationen von TCL hautnah erleben, unvergessliche Momente festhalten und sich selbst, ihre Freunde und ihre Community dazu inspirieren, Außergewöhnliches zu schaffen. Das Design der Ausstellung wurde nach umweltfreundlichen Grundsätzen und mit viel Kreativität entworfen und spiegelt das Engagement von TCL für Nachhaltigkeit und Innovation wider.

Kirsty Coventry, Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees, sagte auf der Veranstaltung: „Wenn ich an TCL als TOP-Partner denke, dann fällt mir auf, wie global das Unternehmen ist. Seine Reichweite trägt dazu bei, die Magie der Olympischen Winterspiele in Gemeinschaften überall zu verbreiten. TCL ist auch ein Technologieführer, aber es geht nicht nur um Technologie. TCL teilt unsere Werte – zu Spitzenleistungen inspirieren, Menschen zusammenbringen und allen die Olympischen Spiele näher bringen. Ich freue mich sehr auf die Zukunft unserer Partnerschaft, und TCL wird eine führende Rolle dabei spielen, wie die Welt die Olympischen Spiele erlebt."

TCL Edelweiss Land ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet und bietet verschiedene Bereiche mit den neuesten Produkten von TCL, einschließlich der neuesten von TCL CSOT entwickelten Display-Technologie. Die Besucher können auch intelligente Haushaltsgeräte und die TCL RayNeo AR-Brille sehen, die den neuesten Stand der Augmented-Reality-Technologie zeigt.

Um die Energie und Spannung rund um die Olympischen Winterspiele weiter zu verstärken, hat TCL außerdem mit dem Olympischen Museum zusammengearbeitet, um ein lebendiges Wandbild im Herzen von Mailand am Corso di Porta Romana 111 aufzustellen. Das Design wurde von Zeina Rashid entwickelt, einer Malerin und Olympionikin, die Jordanien 2004 in Athen und 2008 in Peking im Tischtennis vertrat und im Rahmen des Olympischen Künstlerprogramms des Olympischen Museums für das Projekt ausgewählt wurde. Die Inspiration kam von ihren Kindheitserinnerungen an die Olympischen Winterspiele im Fernsehen, die ihre Träume von den Olympischen Spielen weckten. Ihre Vision wurde dann vom Wandmaler Bublegum in die Tat umgesetzt. Das Ergebnis ist eine lebendige Hommage an das kulturelle Erbe der Olympischen Spiele, mit der gefeiert wird, wie unzählige Kinder auf der ganzen Welt den olympischen Geist zum ersten Mal durch einen Bildschirm entdecken, der ihnen ein Fenster zu ihren zukünftigen Ambitionen öffnet.

Informationen zu TCL

Das 1981 gegründete Unternehmen TCL – kurz für „The Creative Life" – verkörpert Kreativität in jedem Aspekt des Lebens. Das führende Technologieunternehmen TCL hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen anzubieten, darunter Fernseher, Audioprodukte, Smart-Home-Geräte, Display-Technologien und saubere Energie, die das Kundenerlebnis durch TCL Industries und TCL Technology verbessern.

Mit 47 Forschungs- und Entwicklungszentren und 39 Produktionsstätten weltweit ist TCL in über 160 Ländern und Regionen vertreten und festigt damit seine Position als weltweit wettbewerbsfähige Marke für intelligente Technologien. Um zu weiteren Höchstleistungen anzuspornen, ist TCL offizieller weltweiter Partner der Olympischen Spiele und der Paralympics in den Kategorien audiovisuelle Heimgeräte sowie Haushaltsgeräte.

