TCL renforce l'expérience des Jeux olympiques d'hiver pour les fans et les athlètes à Milano Cortina 2026 en offrant aux spectateurs du monde entier sa vision « It's Your Greatness »

Cette initiative intervient à un moment où les partenaires technologiques deviennent de plus en plus importants pour les événements sportifs mondiaux, les marques jouant un rôle plus central dans l'infrastructure qui sous-tend la manière dont les Jeux olympiques sont organisés et vécus.

TCL croit fermement au pouvoir du sport pour inspirer et unir les gens à travers les cultures et les générations. Alors que le monde s'unit pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver, la campagne « It's Your Greatness » de TCL encourage chacun à trouver sa propre excellence, en accord avec le thème officiel de l'événement « IT's your vibe ». Tout au long de l'événement, la technologie TCL transformera la façon dont les fans apprécieront l'événement, apportera confort et connexion aux athlètes pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, et incitera les téléspectateurs et les communautés du monde entier à inspirer la grandeur.

TCL aidera des millions de fans à profiter des Jeux olympiques d'hiver sur place et dans le monde entier en fournissant des téléviseurs, une signalisation numérique et une assistance technique aux services de radiodiffusion olympique (OBS) afin que les médias du Centre international de radiodiffusion puissent présenter Milano Cortina 2026 aux téléspectateurs du monde entier. Le « screen universe » de TCL et d'autres innovations telles que les climatiseurs optimisés par l'IA seront également présentés dans un espace TCL au village olympique de Milan, montrant comment la technologie offre aux fans plus de choix que jamais pour profiter des Jeux olympiques d'hiver.

TCL contribue également à faire en sorte que les athlètes participant aux Jeux olympiques d'hiver soient prêts à l'action. Alors que les athlètes s'installent, les appareils électroménagers de nouvelle génération de TCL, tels que les lave-linge et sèche-linge intelligents, les aident à profiter d'un nouveau niveau de confort dans les villages olympiques d'Anterselva et de Livigno, tandis que les téléviseurs TCL les aident à se détendre. TCL soutient également le « Moment de l'athlète », en fournissant la technologie d'affichage qui reliera les athlètes à leurs proches pour des moments de célébration immédiatement après chaque événement.

L'idée derrière « It's Your Greatness » reflète l'engagement de TCL pour l'excellence, en adéquation parfaite avec les valeurs olympiques. Des années de pratique et des mois d'entraînement intensif par des centaines d'athlètes culmineront dans les épreuves olympiques au cours des deux prochaines semaines, où la passion et le dévouement exceptionnels inspireront le monde entier. Il s'agit notamment de la championne olympique de ski acrobatique Eileen Gu, de la star montante du hockey sur glace Jack Hughes et du slalomeur Alex Vinatzer, soutenus par TCL dans le cadre de l'équipe TCL composée de 15 athlètes de huit pays participant aux Jeux olympiques d'hiver et aux Jeux paralympiques d'hiver.

Lors de l'inauguration de TCL Edelweiss Land, Kevin Wang, CEO de TCL Technology, a déclaré : « Les dernières innovations de TCL jouent un rôle clé dans les Jeux olympiques d'hiver. Aujourd'hui est une étape importante dans la première année de TCL en tant que partenaire olympique mondial, une collaboration née de valeurs communes d'innovation et d'excellence. TCL a toujours cru au pouvoir du sport pour rassembler les gens à travers les cultures et les générations, et ce n'est que le début ».

TCL Edelweiss Land présente des innovations de pointe

TCL Edelweiss Land prolonge la célébration de la grandeur, du 5 au 22 février, sur la Piazza Duca d'Aosta, devant la gare centrale de Milan. Sur plus de 500 mètres carrés, les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations de TCL, partager des moments photos et s'inspirer eux-mêmes, leurs amis et leur communauté pour créer l'extraordinaire. Conçue selon des principes respectueux de l'environnement et guidée par la créativité, la vitrine reflète l'engagement de TCL en faveur de la durabilité et de l'innovation.

S'exprimant à cette occasion, Kirsty Coventry, présidente du Comité international olympique, a déclaré : « Lorsque je pense à TCL en tant que partenaire TOP, ce que je retiens le plus est sa dimension mondiale. Une telle portée contribue à répandre la magie des Jeux olympiques d'hiver dans les communautés du monde entier. TCL est également un leader technologique, mais il ne s'agit pas seulement de technologie. TCL partage nos valeurs - inspirer la grandeur, relier les gens et rapprocher chaque personne des Jeux olympiques. Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de notre partenariat et TCL jouera un rôle de premier plan dans la manière dont le monde vivra les Jeux olympiques. »

TCL Edelweiss Land est ouvert tous les jours de 10 heures à 22 heures, avec des zones distinctes présentant les derniers produits de TCL, y compris la dernière technologie d'affichage développée par TCL CSOT. Les visiteurs peuvent également découvrir des appareils ménagers intelligents et les lunettes TCL RayNeo AR dotées des dernières technologies de réalité augmentée.

Pour amplifier encore l'énergie et l'enthousiasme suscités par les Jeux olympiques d'hiver, TCL a également collaboré avec le Musée olympique pour réaliser une fresque exceptionnelle au cœur de Milan, au Corso di Porta Romana 111. Le projet a été conçu par Zeina Rashid, peintre et athlète olympique qui a représenté la Jordanie en tennis de table à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008, et qui a été sélectionnée pour le projet dans le cadre du programme des artistes olympiens du Musée olympique. L'inspiration est venue de ses souvenirs d'enfance, lorsqu'elle regardait les Jeux olympiques d'hiver à la télévision, ce qui l'a amenée à rêver des Jeux olympiques. Sa vision a ensuite été concrétisée par l'artiste mural Bublegum. Le résultat est un hommage vivant à l'héritage culturel des Jeux olympiques, célébrant la façon dont d'innombrables enfants du monde entier découvrent l'esprit olympique à travers un écran qui ouvre une fenêtre sur leurs ambitions futures.

Créé en 1981, TCL, acronyme de « The Creative Life », incarne la créativité dans tous les aspects de la vie. En tant qu'entreprise technologique de premier plan, TCL se consacre à la fourniture de solutions innovantes - y compris des téléviseurs, des produits audio, des appareils domestiques intelligents, des technologies d'affichage et de l'énergie propre - qui améliorent l'expérience des clients par le biais de TCL Industries et de TCL Technology.

Aujourd'hui, avec 47 centres de R&D et 39 sites de production dans le monde, TCL est présent dans plus de 160 pays et régions, consolidant ainsi sa position de marque de technologie intelligente compétitive à l'échelle mondiale. Afin de continuer à inspirer l'excellence, TCL est devenu partenaire mondial officiel des Jeux olympiques et paralympiques dans la catégorie Équipements audiovisuels et appareils électroménagers.

