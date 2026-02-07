TCL делает зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине более значимыми для болельщиков и спортсменов, расширяя возможности зрителей по всему миру благодаря видению «Это ваше великолепие»

Эта инициатива возникла в то время, когда технологические партнеры становятся все более важными для глобальных спортивных мероприятий, а роль брендов становится все более неотъемлемой частью инфраструктуры, обеспечивающей проведение и восприятия Олимпийских игр.

TCL твердо верит в способность спорта вдохновлять и объединять людей разных культур и поколений. В тот момент, когда мир объединяется для открытия зимних Олимпийских игры, организованная TCL кампания «Это ваше великолепие» побудит людей найти собственное совершенство в соответствии с официальным девизом мероприятия «IT's your vibe» (Это ваш вайб). На протяжении всего мероприятия технологии TCL позволят болельщикам иначе наслаждаться происходящим, обеспечат комфорт и связь, чтобы спортсмены могли демонстрировать свои лучшие результаты, а зрители и сообщества по всему миру участвовать в происходящем, вдохновляя на великолепие.

Компания TCL поможет миллионам болельщиков насладиться зимними Олимпийскими играми на месте и во всем мире, поставляя телевизоры, цифровые вывески и техническую помощь Олимпийским вещательным службам (OBS), чтобы представители СМИ могли представлять Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине из Международного вещательного центра мировой аудитории. «Вселенная экрана» и другие инновации TCL, например кондиционеры с искусственным интеллектом, также будут представлены в пространстве TCL в Олимпийской деревне Милана, показывая, как технологии дают болельщикам больше возможностей наслаждаться зимними Олимпийскими играми, чем когда-либо раньше.

TCL также помогает участвующим в зимних Олимпийских играх спортсменам готовиться к выступлению. Пока они осваиваются на месте, бытовая техника TCL нового поколения, например интеллектуальные стиральные машины и сушилки, помогает им наслаждаться новым уровнем комфорта в олимпийских деревнях Антерсельва и Ливиньо, а телевизоры TCL помогают им расслабиться и снять напряжение. TCL также поддерживает «Момент спортсмена», предоставляя технологию дисплеев, которая свяжет спортсменов с их близкими в моменты празднования сразу после каждых состязаний.

Идея, ставшая основой кампании «Это ваше великолепие», отражает стремление TCL к совершенству, не отходя от олимпийских ценностей. Кульминацией многих лет подготовки и месяцев интенсивных тренировок для сотен спортсменов станут состязания в течение следующих двух недель на Олимпийских играх, и их исключительная страсть и преданность делу будут вдохновлять весь мир. В их числе олимпийская чемпионка и фристайлистка Эйлин Гу (Eileen Gu), восходящая звезда хоккея Джек Хьюз (Jack Hughes) и специализирующийся на слаломе горнолыжник Алекс Винатцер (Alex Vinatzer), поддерживаемые компанией TCL как участники команды TCL, в которую входят 15 спортсменов из 8 стран, участвующих в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.

Выступая на открытии выставки TCL Edelweiss Land, Кевин Ван (Kevin Wang), генеральный директор TCL Technology, сказал: «Последние инновации TCL играют для зимних Олимпийских игр ключевую роль. Этот день является важной вехой первого года, в котором TCL является всемирным партнером Олимпийских игр, сотрудничества, основанного на общих ценностях инноваций и совершенства. Компания TCL всегда верила в способность спорта объединять людей разных культур и поколений, и это только начало».

На выставке TCL Edelweiss Land представлены передовые инновации

Выставка TCL Edelweiss Land является продолжением праздника великолепия и будет проходить с 5 по 22 февраля на площади Дука д'Аоста перед Центральным вокзалом Милана. На этой выставке, занимающей более 500 квадратных метров, посетители смогут лично опробовать последние инновации TCL, разделить заслуживающие фотографирования моменты и вдохновить себя, своих друзей и свое сообщество на создание необыкновенного. Дизайн выставки, разработанный на основе принципов защиты окружающей среды и творческих подходов, отражает приверженность TCL устойчивому развитию и инновациям.

Выступая на этом мероприятии, Кирсти Ковентри, президент Международного олимпийского комитета, сказала: «Когда я думаю о TCL как о важнейшем партнере, в первую очередь я отмечаю для себя их потрясающую глобальность. Их охват помогает передать магию зимних Олимпийских игр сообществам по всему миру. TCL также является технологическим лидером, но дело не только в технологиях. TCL разделяет наши ценности — вдохновлять на великолепие, объединять людей и приближать Олимпийские игры к каждому. Я в восторге от будущего нашего партнерства, и TCL будет играть ведущую роль в определении восприятия миром Олимпийских игр».

Выставка TCL Edelweiss Land работает ежедневно с 10:00 до 22:00. На ней новейшие изделия TCL, включая новейшие технологии изготовления дисплеев, разработанные TCL CSOT, представлены в специально выделенных для этого зонах. Посетители также смогут увидеть умную бытовую технику и очки TCL RayNeo AR, которые демонстрируют новейшие технологии дополненной реальности.

Чтобы еще больше усилить энергию и волнение, связанные с зимними Олимпийскими играми, компания TCL также, взаимодействуя с Олимпийским музеем, создала в центре Милана яркий мурал на здании, расположенном по адресу Corso di Porta Romana 111. Дизайн был разработан Зейной Рашид (Zeina Rashid), художницей и участницей Олимпиад, представлявшей Иорданию на соревнованиях по настольному теннису в Афинах в 2004 году и Пекине в 2008 году, которая была выбрана для выполнения этого проекта Программой олимпийских художников Олимпийского музея. Источником вдохновения послужили детские воспоминания о просмотре зимних Олимпийских игр по телевизору, которые породили у нее мечту об участии в Олимпийских играх. Затем ее видение было воплощено в жизнь специализирующимся на муралах художником Bublegum. Результатом стало яркое отражение культурного наследия Олимпийских игр, показывающее, как бесчисленное количество детей во всем мире впервые ощущают дух Олимпийских игр через экран, открывающий окно для их будущих амбиций.

О компании TCL

Основанная в 1981 году компания TCL, название которой является аббревиатурой фразы «The Creative Life» (творческая жизнь), воплощает творчество во всех аспектах жизни. Являясь ведущей технологической компанией, TCL стремится поставлять инновационные решения, в том числе телевизоры, аудиоустройства, приборы для умного дома, технологии изготовления дисплеев и решения для экологичной энергетики, которые делают жизнь клиентов лучше, через компании TCL Industries и TCL Technology.

Компания TCL, располагая 47 научно-исследовательскими центрами и 39 производственными базами по всему миру, работает в более чем 160 странах и регионах, укрепляя свое положение бренда интеллектуальных технологий, конкурентоспособного во всем мире. Чтобы еще больше вдохновлять на великолепие, компания TCL стала официальным всемирным партнером Олимпийских и Паралимпийских игр в категории «Аудиовизуальное оборудование для дома и бытовая техника».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888753/TCL_displays_IBC_media_bring_Milano_Cortina_2026_global_audiences.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888754/TCL_products_featured_a_space_Milano_Olympic_Village.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888755/Kevin_Wang_CEO_TCL_Technology_Kirsty_Coventry_President_International_Olympic.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888756/TCL_Edelweiss_Land_showcases_cutting_edge_innovation.jpg