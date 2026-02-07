TCL pozdvihuje zážitok fanúšikov aj športovcov zo Zimných olympijských hier v Miláne a Cortine 2026 a sprostredkúva publiku na celom svete víziu výnimočnosti

Na hlavnej stanici v Miláne sa otvára expozícia TCL Edelweiss Land, aby predstavila inovácie v srdci mesta
MILÁNO, 8. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TCL, popredná globálna technologická spoločnosť a celosvetový partner Olympijských a Paralympijských hier, oslávila otvorenie Zimných olympijských hier Miláno-Cortina 2026 spustením svojej kampane „It's Your Greatness" (Je to v tebe) a otvorením svojej kreatívnej expozície TCL Edelweiss Land na námestí Piazza Duca d'Aosta pred hlavnou stanicou v Miláne. Na otvorení 5. februára sa zúčastnili kľúčoví hostia vrátane Kirsty Coventryovej, prezidentky Medzinárodného olympijského výboru, Kevina Wanga, generálneho riaditeľa spoločnosti TCL Technology, a Dr. Yana, technického riaditeľa spoločností TCL Technology a TCL CSOT.
Táto iniciatíva prichádza v čase, keď sú technologickí partneri čoraz dôležitejší pre globálne športové podujatia, pretože značky zohrávajú stále významnejšiu úlohu v infraštruktúre, ktorá umožňuje zrealizovať a prežívať olympijské hry.
Spoločnosť TCL pevne verí v silu športu inšpirovať a spájať ľudí naprieč kultúrami a generáciami. V čase, keď sa svet spája, aby privítal zimné olympijské hry, kampaň TCL s mottom „It's Your Greatness" (Je to v tebe) povzbudí ľudí, aby našli svoju vlastnú dokonalosť – v súlade s oficiálnou témou podujatia „IT's your vibe" (To si proste ty). Počas celého podujatia technológia TCL zmení spôsob, akým si ho fanúšikovia užívajú. Poskytne pohodlie a prepojenie, aby športovci mohli podať čo najlepší výkon, a zapojí divákov a komunity na celom svete a inšpiruje ich výnimočnosťou.
Spoločnosť TCL pomôže miliónom fanúšikov vychutnať si zimné olympijské hry na mieste aj po celom svete tým, že poskytne televízory, digitálnu reklamu a technickú pomoc spoločnosti Olympic Broadcasting Services (olympijské vysielacie služby, OBS), aby mohli médiá v Medzinárodnom vysielacom centre priblížiť dianie v Miláne a Cortine 2026 publiku na celom svete. V milánskej olympijskej dedine v priestore TCL bude TLC tiež prezentovať svoj „screen universe" (vesmír na obrazovkách) a ďalšie inovácie, ako napríklad klimatizácie s podporou umelej inteligencie. Predstaví fanúšikom technológie, ktoré im umožnia si ešte viac ako doteraz užiť zimné olympijské hry.
Spoločnosť TCL tiež pomáha zabezpečiť, aby mohli športovci, ktorí sa zúčastňujú zimných olympijských hier, podať maximálny výkon. Aklimatizovať sa v olympijských dedinách Anterselva a Livigno im pomáhajú domáce spotrebiče novej generácie od spoločnosti TCL, ako sú inteligentné práčky a sušičky, ktoré im prinášajú novú úroveň pohodlia, zatiaľ čo televízory TCL im pomáhajú relaxovať a oddychovať. Spoločnosť TCL tiež podporuje iniciatívu „Athlete Moment" a poskytuje zobrazovaciu technológiu, ktorá spojí športovcov s ich blízkymi a umožní im osláviť chvíle bezprostredne po každej udalosti.
Myšlienka sloganu „It's Your Greatness" (Je to v tebe) odráža záväzok spoločnosti TCL k dokonalosti v úzkom súlade s olympijskými hodnotami. Roky príprav a mesiace intenzívneho tréningu stoviek športovcov vyvrcholia v nasledujúcich dvoch týždňoch olympijskými podujatiami, kde ich mimoriadna vášeň a odhodlanie budú inšpirovať svet. Medzi nich patrí napríklad olympijská víťazka a freestyle lyžiarka Eileen Gu, vychádzajúca hokejová hviezda Jack Hughes či špecialista na slalom Alex Vinatzer. Spoločnosť TCL podporuje týchto športovcov v rámci tímu TLC pozostávajúceho z 15 športovcov z 8 krajín, ktorí sa zúčastňujú zimných olympijských hier a zimných paralympijských hier.
Kevin Wang, generálny riaditeľ spoločnosti TCL Technology vo svojom prejave pri otvorení expozície TCL Edelweiss Land povedal: „Na zimných olympijských hrách zohrávajú kľúčovú úlohu najnovšie inovácie spoločnosti TCL. Dnešok je míľnikom v prvom roku pôsobenia spoločnosti TCL ako svetového olympijského partnera. Táto spolupráca sa zrodila zo spoločných hodnôt pre inovácie a excelentnosť. Spoločnosť TCL vždy verila v silu športu spájať ľudí naprieč kultúrami a generáciami a toto je len začiatok."
TCL Edelweiss Land predstavuje špičkové inovácie
Expozícia TCL Edelweiss Land predlžuje oslavu veľkoleposti. Prebieha od 5. do 22. februára na námestí Piazza Duca d'Aosta pred hlavnou stanicou v Miláne. Návštevníci sa na ploche viac ako 500 metrov štvorcových môžu zoznámiť s najnovšími inováciami spoločnosti TCL, podeliť sa o okamihy hodné fotografie a inšpirovať seba, svojich priateľov a svoju komunitu k vytvoreniu niečoho výnimočného. Koncepcia expozície, navrhnutá s ohľadom na ekologické princípy a poháňaná kreativitou, odráža záväzok spoločnosti TCL k udržateľnosti a inováciám.
Kirsty Coventry, prezidentka Medzinárodného olympijského výboru, na podujatí povedala: „Keď premýšľam o spoločnosti TCL ako o TOP partnerovi, zo všetkého najviac vyniká ich globálna pôsobnosť. Vďaka tomuto dosahu sa môže šíriť kúzlo zimných olympijských hier do komunít na celom svete. TCL je tiež technologickým lídrom, ale nejde len o technológie. TCL zdieľa naše hodnoty – inšpiruje k úspechom, spája ľudí a približuje olympijské hry všetkým. Veľmi sa teším na budúcnosť nášho partnerstva. Spoločnosť TCL bude hrať vedúcu úlohu pri formovaní vnímania olympijských hier všade vo svete."
Expozícia TCL Edelweiss Land je otvorená denne od 10:00 do 22:00 hod. V špecializovaných zónach sú vystavené najnovšie produkty TCL vrátane najnovšej technológie zobrazovania vyvinutej spoločnosťou TCL CSOT. Návštevníci si môžu pozrieť aj inteligentné domáce spotrebiče a okuliare TCL RayNeo AR, ktoré prezentuje najnovšie technológie rozšírenej reality.
Aby sa ešte viac umocnila energia a vzrušenie okolo zimných olympijských hier, spoločnosť TCL spolupracovala s Olympijským múzeom a priniesla do centra Milána na Corso di Porta Romana 111 živú nástennú maľbu. Autorkou návrhu je Zeina Rashid, maliarka a olympionička, ktorá reprezentovala Jordánsko v stolnom tenise v Aténach v roku 2004 a v Pekingu v roku 2008. Bola vybraná pre tento projekt prostredníctvom programu olympijských umelcov Olympijského múzea. Inšpirovali ju spomienky z detstva na sledovanie zimných olympijských hier v televízii, ktoré v nej prebudili sny o olympijských hrách. Jej vízii potom vdýchol život nástenný maliar Bublegum. Výsledkom je živá pocta kultúrnemu dedičstvu olympijských hier. Oslavuje myšlienku, ako nespočetné množstvo detí na celom svete prvýkrát objavuje olympijského ducha prostredníctvom obrazovky, ktorá im otvára okno k ich budúcim ambíciám.
O spoločnosti TCL
Spoločnosť TCL – skratka pre „The Creative Life" (Kreatívny život) – bola založená v roku 1981 a stelesňuje kreativitu v každom aspekte života. Ako popredná technologická spoločnosť sa TCL venuje poskytovaniu inovatívnych riešení vrátane televízorov, audio produktov, inteligentných domácich zariadení, zobrazovacích technológií a čistej energie. Jej produkty zlepšujú zákaznícku skúsenosť prostredníctvom spoločností TCL Industries a TCL Technology.
V súčasnosti má spoločnosť TCL 47 centier výskumu a vývoja a 39 výrobných základní po celom svete. Pôsobí vo viac ako 160 krajinách a regiónoch, čím si upevňuje pozíciu globálne konkurencieschopnej značky inteligentných technológií. Aby spoločnosť TCL ešte viac inšpirovala k úspechom, stala sa oficiálnym celosvetovým olympijským a paralympijským partnerom v kategórii domácich audiovizuálnych zariadení a domácich spotrebičov.
Share this article