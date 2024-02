TCL dévoile le plus grand écran plat QD-Mini LED de 115 pouces au monde et un système de téléviseur intégré pour les hôtels parmi d'autres solutions intelligentes à l'ISE 2024

BARCELONE, Espagne, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- TCL Electronics, une marque leader de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a présenté aujourd'hui ses différents produits et solutions intelligentes conçus pour les bureaux connectés, la vente au détail intelligente et les hôtels intelligents à l'Integrated Systems Europe (ISE 2024). Les dernières innovations, notamment le plus grand écran plat QD-Mini LED de 115 pouces au monde, les écrans d'affichage dynamique numérique et les systèmes de télévision interactifs pour les hôtels, illustrent la puissance de la chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée de TCL.

Le plus grand écran plat QD-Mini LED de 115 pouces au monde

Parmi les offres présentées, TCL a dévoilé le plus grand écran plat QD-Mini LED de 115 pouces au monde conçu pour les environnements de bureaux. Doté de la technologie QD-Mini LED la plus performante au monde, l'écran plat QD-Mini LED de 115 pouces de TCL dispose de plus de 20 000 zones de gradation locales et couvre 97 % de la gamme de couleurs DCI-P3, offrant ainsi des couleurs plus vraies que nature et des détails plus précis. L'uniformité exceptionnelle de la luminosité de l'écran élimine les taches et les zones sombres et garantit une meilleure visibilité des documents de présentation, y compris les images et le texte.

L'écran est notamment équipé des algorithmes exclusifs de TCL et d'un processeur M2 quadricœurs haute performance pour optimiser la qualité d'image au niveau du pixel sur différents aspects, y compris la précision des couleurs, la saturation et la clarté et la netteté du texte. Il est doté d'une luminosité adaptative pour répondre aux différents besoins du lieu de travail, quelles que soient les conditions d'éclairage. En outre, il a été certifié par TÜV Rheinland pour sa faible lumière bleue et son expérience visuelle sans scintillement, ce qui aide à prévenir la fatigue oculaire en cas de visionnage prolongé.

Le produit a été largement optimisé pour le partage d'écran et les réunions virtuelles. L'écran 4K de type C de nouvelle génération permet des connexions plus rapides et plus robustes. Il prend également en charge la connexion simultanée au hotspot pour le partage d'écran et la connexion au réseau WiFi via un double réseau WiFi, assurant ainsi une expérience utilisateur plus fiable et rapide.

Le processeur M2 quadricœurs haute performance, associé à un système personnalisé pour les réunions professionnelles, promet efficacité et fiabilité pour les vidéoconférences, et stabilité lors de l'exécution d'un grand nombre d'applications. La conception intuitive de l'interface utilisateur, les applications de visioconférence intégrées et les haut-parleurs haute fidélité offrent une expérience de conférence extrêmement confortable avec un son clair et net, même dans les grandes salles de conférence.

La série d'écrans, également disponible en 98, 75 et 55 pouces, est équipée de la technologie NXTPAPER de la société qui permet d'améliorer la santé visuelle et l'expérience de visualisation numérique globale.

Écran d'affichage dynamique numérique à usage commercial

En outre, TCL a présenté des écrans d'affichage dynamique numérique de différentes tailles et pour différents scénarios, en particulier l'écran numérique de 98 pouces et TCL Eshow, le système de gestion de contenu (CMS) développé par l'entreprise. Les écrans d'affichage dynamique numérique de TCL sont dotés d'une résolution haute définition, de panneaux antireflets, d'un angle de vision de 178°, d'une conception fine et d'un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7. Ils peuvent être montés au mur en orientation portrait ou paysage. De plus, le TCL Eshow intégré aux écrans permet la création, la publication et la surveillance du contenu afin que les utilisateurs puissent gérer facilement le contenu et les appareils sur une plateforme unifiée.

Le système de télévision bien intégré pour les hôtels

TCL a également présenté son système exclusif de téléviseurs pour les hôtels AOSP, une solution de téléviseurs pour hôtels bien intégrée. Avec son mode de contrôle spécialement conçu pour les hôtels, ce système professionnel facilite la maintenance et la mise à jour du contenu de son CMS et des opérations télévisées prédéfinies par les équipes de l'hôtel. Afin d'améliorer les campagnes de marketing des hôtels et la présentation de leur marque, le système facilite la création d'un affichage personnalisé de photos sur les tableaux de contenu en fonction de leurs besoins. D'autre part, il permet aux clients de l'hôtel de regarder des programmes télévisés en direct et du contenu provenant d'applications IPTV tierces, et de profiter d'un partage d'écran privé et sécurisé.

En outre, TCL a présenté plusieurs produits IFPD pour ODM, y compris sa série phare basée sur la technologie QD-Mini LED et la série ultra-large de 105 pouces. Actuellement, la société dispose de plusieurs centres de production dans le monde entier, capables de fabriquer de grands écrans allant de 23 à 115 pouces. Avec le soutien de ses usines intelligentes numériques, TCL est prêt à répondre aux diverses exigences des clients mondiaux.

Le stand de TCL à l'ISE 2024

Date : Du 30 janvier au 2 février 2024

Lieu : Fira Barcelona Gran Via, Hall 2, 2C100 & 2D200

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une marque d'électronique grand public leader dans l'industrie mondiale de la télévision. TCL est aujourd'hui présent sur plus de 160 marchés dans le monde. La société est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio, les appareils ménagers, les appareils mobiles, les lunettes intelligentes, les écrans commerciaux, et plus encore. Consultez le site Web de TCL sur https://www.tcl.com .