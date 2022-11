TCL inspira o mundo a buscar grandeza e aproveitar cada momento da melhor temporada esportiva da história

A TCL oferece experiências de visualização imersivas e oportunidades interessantes de se conectar com embaixadores da marca durante o maior evento de futebol do mundo

HONG KONG, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Milhões de torcedores de esportes em todo o mundo estão em contagem regressiva para o início do maior evento de futebol do mundo em 20 de novembro. Como protagonista no setor global de TV e apoiadora de esportes de longa data, a TCL está ansiosa para aprimorar a experiência dos torcedores do evento repleto de ação e de grandeza inspiradora. A TCL não só tem uma linha vencedora de TVs Mini LED QLED que oferecem experiências de visualização incríveis para os torcedores que assistem em casa, mas também lançará uma série de atividades interessantes on-line e off-line durante o maior "festival de futebol" do mundo.

Experiência de visualização premium "Pitch-Side" (como se estivesse no campo)

A TCL se dedica à tecnologia Mini LED desde 2018, e sua série de TVs TCL de 2022 oferece uma ultra-ampla escolha de TVs, desde os modelos básicos aos emblemáticos, para maximizar o prazer de visualização. A última geração de tecnologia Mini LED da TCL oferece visualização imersiva de vanguarda com alto contraste, melhor brilho, um perfil ultrafino e muitas outras zonas locais de dimerização. Com controle de luz ultrapreciso de 16 bits, a tecnologia Mini LED da TCL garante cores mais ricas e detalhes mais realistas em salas escuras ou na mais brilhante luz do dia. Enquanto isso, a tecnologia de luz de fundo Mini-LED da TCL e a alta taxa de atualização de até 144 Hz garantem que os objetos em movimento rápido sejam mais claros e mais nítidos na tela. O resultado é uma qualidade de imagem excepcional que coloca os espectadores no meio da ação para que eles se sintam dentro da festa global de futebol.

Para obter a melhor experiência de home theater, a XL Collection de grandes telas de TV inclui monitores de 85 polegadas e a TV QLED TCL de 98 polegadas, com tecnologia de cores em pontos quânticos. As mais recentes TVs da série C da TCL também oferecem excepcional qualidade de imagem e incluem a TV Mini LED EISA Premium 4K C835 completa, com Dolby Atmos para som imersivo.

Participe da febre do futebol com os embaixadores da marca TCL

Antes do evento, a TCL reuniu uma equipe dos principais embaixadores da marca de futebol da TCL 2022: o brasileiro internacional Rodrygo, o inglês internacional Phil Foden; o espanhol internacional Pedri e o Raphael Varane , da França. À medida que suas seleções lutarem por um lugar na final, os quatro superastros do futebol serão uma parte crucial das campanhas on-line globais da TCL durante o evento de futebol.

A TCL convidará os fãs a seguirem e torcerem por seu embaixador preferido, compartilharem sua paixão pelo futebol e aproveitarem ao máximo cada momento do futebol.

Torça por seus preferidos

Somando-se à diversão de torcerem juntos on-line, a TCL lançará filtros, jogos e desafios criativos em todos os canais de mídia social, incluindo o Tik Tok e o Kwai. No Instagram, a TCL deixará que os torcedores escolham uma série de filtros coloridos de RA (realidade aumentada) para mostrar seu apoio a seus times e jogadores preferidos.

A TCL também lançará uma série de espetáculos itinerantes nos quais os torcedores poderão se reunir em uma atmosfera de carnaval e compartilharem experiências de futebol pessoalmente, em todo o mundo.

Fique ligado para saber mais sobre as atividades on-line e off-line da TCL e prepare-se para incentivar o seu time, jogador e os embaixadores da marca TCL favoritos e celebrar cada gol deste incrível evento esportivo global.

