TCL présente sa technologie d'affichage brevetée NXTPAPER et les tablettes TCL 10 TABMAX et TCL 10 TABMID lors de l'IFA 2020

« TCL continue de s'appuyer sur sa vaste expérience en matière de technologies d'affichage et sur son écosystème d'électronique grand public intégré de façon verticale pour mettre au point des technologies innovantes comme NXTPAPER et proposer quelque chose de plus à ses clients », a déclaré Jefferson Li, le Directeur général de la ligne de produits tablettes chez TCL. « En y ajoutant nos premières tablettes de la série 10 de marque TCL, cela montre la façon dont la société continue de fournir des tablettes innovantes satisfaisant les exigences de notre époque, à des prix variés. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui alors que la pandémie actuelle balaie le monde, que nombre de personnes ne travaillent plus depuis le bureau et que de nombreux jeunes suivent les cours à distance ; ils ont donc besoin de tablettes puissantes et adaptables leur permettant de rester productifs, où qu'ils soient. »

Technologie NXTPAPER de TCL

La technologie d'affichage NXTPAPER, brevetée par la société, est un mélange artistique d'écran et de papier et l'aboutissement de deux années de recherche et de conception de produit ; c'est aussi 11 brevets pour la protection oculaire. Cette technologie d'affichage offre une définition Full-HD permettant une expérience visuelle de couleur pure semblable à celle du papier, sans tremblement ni lumière bleue nocive. TCL atteint cet objectif en combinant un écran hautement réfléchissant utilisant sa technologie d'affichage brevetée, permettant de réutiliser la lumière naturelle. Cette technologie a reçu les certifications de protection oculaire du laboratoire du Rhin allemand, du laboratoire SGS et de la VDE allemande.

Par rapport à l'encre électronique classique, NXTPAPER de TCL dispose d'un contraste de 25 pour cent plus élevé afin de mieux visualiser et, comparé à un écran LCD classique, elle est jusqu'à 36 pour cent plus fine, ce qui la rend beaucoup plus mince et légère. La technologie d'affichage NXTPAPER est également plus de 65 pour cent plus performante qu'un écran LCD classique, ce qui rend la batterie plus efficace et lui assure une durée de vie plus longue. Conçue spécifiquement pour les appareils de plus grand format, comme les tablettes, elle est idéale pour l'apprentissage et la lecture, et permet aussi une lecture vidéo fluide révélant une meilleure expérience de travail et d'apprentissage.

TCL 10 TABMAX : libérer le pouvoir de la créativité

Procurant une expérience de visualisation de premier ordre, la TCL 10 TABMAX propose une toute nouvelle échelle de technologie d'affichage innovante grâce à NXTVISION, révélant les couleurs les plus éclatantes et les détails les plus riches. L'écran FHD+ de 10,36 pouces, les cadres étroits de 8,3 mm et la disposition de l'écran large, permettent de donner la pleine mesure à un travail créatif sans entrave. On peut utiliser le stylet TCL pour dessiner, écrire ou griffonner en toute décontraction, comme avec un crayon sur du papier. Doté d'une latence ultra-faible, d'une prise en main naturelle et d'un design élégant, le stylet de TCL est le pendant idéal de cette tablette.

Conçu pour faire avancer les choses, la TCL 10 TABMAX peut gérer les appels vidéo haute définition grâce à un système de pointe à double microphone captant la voix et activant une fonction de réduction du bruit pour communiquer distinctement avec l'interlocuteur. En outre, le système à double haut-parleurs permet des réunions plus naturelles, tandis que la caméra frontale de huit mégapixels permet des communications à plusieurs plus agréables et efficaces. Le clavier Typecover et la connectivité 4G offrent la liberté de rester connecté lors des déplacements, tandis que les solutions logicielles de Google et de Microsoft permettent d'être productif, où que l'on se trouve.

Alors que les longues heures de travail fatiguent en général les yeux, la TCL 10 TABMAX offre, quant à elle, une protection oculaire intelligente car elle ne tremble pas, ne réfléchit pas de lumière bleue nocive et dispose de meilleures luminosité et tonalité en plein jour ou lorsque la luminosité est faible. Elle produit également un signal sonore lorsque l'utilisateur se trouve à moins de 25 cm de l'écran, pour l'inciter à reculer pour protéger ses yeux. Les parents peuvent choisir le mode enfant avec une interface utilisateur adaptée aux enfants et activer le contrôle parental pour une protection accrue. La tablette peut également se mettre au service de la maison intelligente, afficher des photos, renseigner sur la météo ou la circulation ; elle intègre l'assistant Google, ce qui permet de gérer les tâches en toute facilité et de lancer de la musique rien qu'avec sa voix.

La TCL 10 TABMAX est équipée d'une caméra de huit mégapixels à l'avant, d'une caméra de 13 mégapixels à l'arrière et d'une grande batterie de 8 000 mAh permettant de l'utiliser toute la journée. Elle sera disponible dans des pays donnés, en modèles 4G et Wi-Fi uniquement, à partir du quatrième trimestre pour 299 euros et 249 euros, respectivement.

TCL 10 TABMID, plus de plaisir avec de la puissance et du style

La TCL 10 TABMID présente des caractéristiques de grande qualité, avec un design plus léger et élégant. Elle ne pèse que 325 g et n'a que 8,5 mm d'épaisseur, on peut donc facilement l'emporter avec soi. Elle est équipée d'un écran FHD IPS de huit pouces et d'une toute nouvelle gamme de technologies d'affichage innovantes NXTVISION, garantissant que l'écran de tablette ne perde pas sa luminosité, son contraste ou sa couleur, sous quel angle que ce soit. La tablette réduit également la lumière bleue pour atténuer la fatigue visuelle et dispose d'un mode de lecture qui ajuste l'écran en noir et blanc, tout en modulant la luminosité et le contraste en fonction du contexte.

Les amateurs de divertissement adoreront ses puissants haut-parleurs et la profondeur du son pour des usages audio comme vidéo, ainsi que son processeur Qualcomm® Snapdragon™ 665 avec un processeur octa-core et un processeur graphique haute performance pour les jeux en ligne. La TCL 10 TABMID est également un excellent choix pour les enfants ; à l'instar de la TCL 10 TABMAX, la TABMID 4G offre un mode enfant présentant une interface utilisateur adaptée aux enfants et permet le contrôle parental. Elle fonctionne également avec Google Assistant, ce qui permet de gérer facilement les tâches, de poser des questions et de lancer de la musique rien qu'en prononçant des paroles.

La TCL 10 TABMID est équipée d'une puissante batterie de 5 500 mAh pour un usage quotidien, d'un capteur d'empreintes digitales à une touche pour se connecter de façon facile et sûre, ainsi que d'une coque arrière bleu foncé en édition spéciale. Elle est équipée d'une caméra de cinq mégapixels à l'avant et de huit mégapixels à l'arrière. Cette tablette permet également une connectivité Wi-Fi et 4G et sera disponible à partir du quatrième trimestre, au prix de 229 euros.

TCL donnera plus d'informations lors de sa conférence de presse virtuelle à l'IFA 2020, qui se tient aujourd'hui. Pour en savoir plus sur les tablettes de la série 10 de TCL et sa technologie d'affichage NXTPAPER, rendez-vous sur le site http://www.tcl.com/global/en.html .

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est l'une des entreprises d'électronique grand public à la croissance parmi les plus rapides au monde et l'un des principaux fabricants de téléviseurs et de dispositifs mobiles. Depuis près de 40 ans, TCL gère ses propres centres de fabrication et de R-D à travers le monde, ses produits étant commercialisés dans plus de 160 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. TCL est spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux téléphones mobiles, en passant par les appareils audio et les produits pour maison intelligente, dans le cadre de la stratégie AIxIoT de la société. Pour de plus amples informations sur les dispositifs mobiles de TCL, rendez-vous sur http://www.tcl.com/global/en.html .

