TCL stellt auf der IFA 2020 zusammen mit den Tablets TCL 10 TABMAX und TCL 10 TABMID die Display-Technologie NXTPAPER vor

„TCL verlässt sich auf seine weitreichende Erfahrung mit Display-Technologie sowie auf sein vertikal integriertes Ökosystem für Unterhaltungselektronik, um innovative Technologien wie NXTPAPER zu entwickeln und Kunden einen Mehrwert zu verschaffen", so Jefferson Li, General Manager der TCL Tablet Product Line. „Gemeinsam mit unseren ersten Tablets der TCL 10 Serie verdeutlicht dies, wie unser Unternehmen fortwährend innovative Tablets zu unterschiedlichen Preisen liefert, die den Anforderungen des modernen Lebens genügen. Dies zeigt sich besonders in Zeiten der gegenwärtig weltweiten Pandemie, in denen zahlreiche Personen gezwungen sind, traditionellen Büros bzw. Klassenräumen den Rücken zu kehren und leistungsstarke, anpassungsfähige Tablets für produktives Arbeiten unabhängig vom Standort benötigen."