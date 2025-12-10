-TCL SunPower Global presenta un nuevo sistema de almacenamiento de energía para el hogar: escalable y totalmente integrado

LYON, Francia, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global anunció hoy el lanzamiento de su nuevo Sistema de Almacenamiento de Energía, un avance decisivo hacia la creación de un ecosistema energético doméstico completamente conectado. Diseñado para funcionar a la perfección con los paneles solares SunPower y la app de SunPower, esta nueva solución permite a los propietarios maximizar su inversión en energía solar y tomar el control de su futuro energético.

The new SunPower home energy storage

"Este sistema ofrece un ecosistema completo y fiable bajo una marca de confianza", afirmó Steven Zhang, director general de TCL SunPower. "Nuestro compromiso es convertirnos en el proveedor único y seguro para nuestros socios instaladores, ampliando nuestra cartera con soluciones que simplifican su trabajo y ofreciendo un único punto de contacto para ventas, garantía y soporte. Este enfoque reduce la complejidad, agiliza procesos y mejora la rentabilidad. Combinado con una excelente relación calidad-precio, es la solución ideal para ayudar a los instaladores a gestionar su negocio de forma más eficiente".

Parte de un ecosistema energético doméstico completo

El nuevo sistema de almacenamiento de energía SunPower almacena el excedente de energía solar para utilizarlo cuando más se necesita: en horas punta, durante la noche o ante cortes inesperados. Junto con la app de SunPower, los propietarios pueden monitorizar y optimizar fácilmente su consumo y ahorro energético, mientras que el sistema unifica la generación de energía solar, el almacenamiento y la gestión eficiente en una única plataforma. Esta integración ofrece simplicidad y control a través de una marca de confianza, una cuenta y una app, facilitando como nunca el acceso a energía limpia en el hogar.

Especificaciones técnicas

Modelos: monofásicos y trifásicos

monofásicos y trifásicos Capacidad de la batería: 5/10/15/20/25/30 kWh

5/10/15/20/25/30 kWh Composición química de la batería: Fosfato de hierro y litio (LiFePO₄) para máxima seguridad y durabilidad.

Fosfato de hierro y litio (LiFePO₄) para máxima seguridad y durabilidad. Capacidad de respaldo: Conmutación integrada en menos de 10 milisegundos.

Conmutación integrada en menos de 10 milisegundos. Conectividad: Integración total con la app SunPower para monitorización en tiempo real.

Integración total con la app SunPower para monitorización en tiempo real. Certificaciones: Acreditación de seguridad de TüV Rheinland

Acreditación de seguridad de TüV Rheinland Garantía: 10 años

Diseñado paraseguridad y fiabilidad

El sistema de energía doméstica SunPower cumple con los más altos estándares de seguridad, acreditados por TüV Rheinland e incorpora:

Control térmico multinivel: 8 sensores por paquete de baterías activan mecanismos automáticos, desde regulación de intensidad hasta liberación de presión.

Algoritmos de potencia adaptativos: Diseñados para maximizar la vida útil de la batería, la optimización del estado de carga (SOC) también actúa como un potente freno de seguridad.

Aislamiento de celdas de aerogel de fibra de vidrio: El material sólido más ligero conocido, con la menor densidad posible, envuelve cada celda en una manta ignífuga resistente a altas temperaturas.

Extintor interno: La liberación de aerosol (15 s) de partículas de cambio de fase y gas absorbe el calor extremo y detiene la reacción química que mantiene la combustión.

Los pedidos del nuevo sistema de almacenamiento de energía se abren el 9 de diciembre en Italia y Francia, donde el producto se lanzó oficialmente hoy. El despliegue en otros países de la UE está previsto para principios de 2026, marcando un paso clave hacia soluciones energéticas domésticas integradas.

Obtén más información sobre el nuevo sistema de almacenamiento de energía y ecosistema de SunPower en: https://www.sunpowerglobal.com/uk/homeowners/products/storage-battery.

Acerca de TCL SunPower Global

Respaldada por la solidez global, la estabilidad financiera y el liderazgo tecnológico del Grupo TCL, TCL SunPower Global es una empresa líder en el sector de la energía solar, comprometida con el suministro de soluciones solares de alto rendimiento, fiables y accesibles en todo el mundo. Integramos tecnología avanzada, fabricación vertical y un fuerte enfoque en la sostenibilidad para impulsar la transición hacia la energía limpia. A la vanguardia de la innovación, somos pioneros en tecnologías solares de última generación que empoderan a personas, organizaciones y regiones enteras para construir un futuro energético más limpio. TCL SunPower Global comercializa dos marcas de productos especializadas: TCL Solar, especializada en paneles solares de alta eficiencia, y SunPower, que ofrece soluciones energéticas integradas. Juntas, cubren todas las necesidades del mercado solar global, desde instalaciones residenciales hasta proyectos comerciales y de gran escala.Más información en sunpowerglobal.com, tclsolar.com, y en LinkedIn.

Para consultas de medios, contacto:

Anna Porta

TCL SunPower Global

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2835728/SunPower_Home_Energy_Storage.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2680312/5649813/TCL_SunPower_Logo.jpg