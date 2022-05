Tech for a Better Planet: ¿Puede la tecnología proteger nuestro hogar?

SHENZHEN, China, 27 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- El 6 de junio, Huawei organiza la cumbre 2022 Tech for a Better Planet con el apoyo de IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Con los gases de efecto invernadero asfixiando a la Tierra y hasta 1 millón de especies vegetales y animales en peligro de extinción, World Environment Day 2022 llega en un momento en que nuestro planeta se enfrenta a retos sin precedentes.