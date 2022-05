Technologia w służbie planety: czy technologia może ochronić nasz dom?

Rosnąca liczba ludności świata wymaga większych niż kiedykolwiek wcześniej zasobów energetycznych, średnie zużycie energii wzrasta każdego roku od 1% do 2%. Coraz większe upowszechnienie technologii również przyczynia się do wzrostu śladu węglowego ludzkości. Na przykład w 2020 r. smartfony generowały 1% globalnej emisji dwutlenku węgla. Prognozuje się również, że w najbliższym dziesięcioleciu, emisja dwutlenku węgla wzrośnie do 3,5%. Zgodnie z przewidywaniami w latach 2018-2024 natężenie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych wzrośnie pięciokrotnie, a każda osoba na świecie wygeneruje dane odpowiadające pobieraniu 6700 zdjęć dziennie.

Zatem czy technologia sprzyja czy szkodzi planecie? Czy dzięki technologii możemy odwrócić tendencję do degradowania środowiska naturalnego?

Kluczowym krokiem naprzód jest priorytetowe potraktowanie efektywności energetycznej i ekologicznego rozwoju przez sektor technologiczny, a także przejście na innowacje dokonywane w innych branżach. Innowacje w dziedzinie ekologii, począwszy od ekologicznych sieci komunikacyjnych, a skończywszy na ekologicznych centrach danych, mogą w niespotykany dotąd sposób zmienić globalny ślad węglowy generowany przez przemysł. Przewidujemy, że dzięki przyjęciu technologii cyfrowych poszczególne gałęzie przemysłu mogą do 2030 r. ograniczyć zużycie energii o 20%, a zatem współczynnik kompensacji energii będzie dziesięciokrotnie wyższy niż ilość energii zużytej przez sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Ale większe zużycie energii to nie jedyne zagrożenie czyhające na naszą planetę. Zdolność światowych zasobów lasów deszczowych do usuwania dwutlenku węgla z atmosfery maleje wraz z szybkim zanikaniem pokrywy leśnej, zmniejszaniem się zasobów naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla i powoduje efekt domina skutkujący zanikaniem siedlisk naturalnych i bioróżnorodności.

Aby ochronić przyrodę, musimy opracować rozwiązania zdolne do właściwego zinterpretowania sposobu funkcjonowania światowych ekosystemów i zbudować podstawy dla efektywnych środków ochrony. Wraz z partnerami, w tym Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature, IUCN) oraz firmą Rainforest Connection, w ramach naszych inicjatyw Tech4Nature i TECH4ALL opracowaliśmy rozwiązania, które można wprowadzić w ekosystemach całego świata, w tym w lasach deszczowych, górach, a także na płaskowyżach i terenach podmokłych, w rzekach i oceanach.

Technologia kamer na podczerwień, z których obrazy analizowane są przez SI w chmurze, pomaga na przykład śledzić i monitorować gatunki bliskie wyginięciu, w tym nibylisy Darwina i gibbony z Hainan.

Podobne technologie umożliwiają odbudowę systemu rafy koralowej na Oceanie Indyjskim, można je również wykorzystać do uniemożliwienia gatunkom inwazyjnym zdziesiątkowania populacji dzikiego łososia atlantyckiego w Europie. Rozwiązania SI umieszczane w cieniu koron drzew mogą wykrywać dźwięki pił mechanicznych i ciągników wykorzystywanych do nielegalnej wycinki drzew w lasach deszczowych i w czasie rzeczywistym wysyłać alerty do strażników. Według danych ONZ niemal 90% wycinek ma charakter nielegalny, podczas gdy w czasach preindustrialnych zniszczeniu lub degradacji ulegało 64% zasobów lasów deszczowych.

Współpraca na rzecz ochrony przyrody

O ile technologia wspomaga ochronę przyrody i dążenie do zeroemisyjności, wymierne wyniki przynosi współpraca. 6 czerwca – dzień po Światowym Dniu Ochrony Środowiska 2022 – Huawei we współpracy z UICN przeprowadzi szczyt Tech for a Better Planet 2022. Nasi partnerzy omówią rolę technologii jako czynnika sprzyjającego ochronie i odbudowie naszej poważnie zniszczonej planety, przedstawią również szereg projektów, o których wspomniano w tym artykule.

W końcu Ziemia jest tylko jedna.

