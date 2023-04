TECH4ALL: partnerstwo promujące włączenie społeczne i zrównoważony rozwój

Firma Huawei i jej globalni partnerzy zorganizowali konferencję okrągłego stołu dla mediów podczas szczytu HAS2023.

SHENZHEN, Chiny, 24 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas konferencji okrągłego stołu dla mediów, która odbyła się wczoraj w ramach ogólnoświatowego szczytu Huawei Global Analyst Summit 2023, firma Huawei i jej globalni partnerzy podzielili się najnowszymi praktykami w zakresie inicjatywy TECH4ALL i omówili, w jaki sposób technologia cyfrowa przyczynia się do budowania bardziej integracyjnego i zrównoważonego cyfrowego świata.

Huawei and partners held TECH4ALL roundtable on Day 2 at HAS 2023

Podczas sesji kilku globalnych partnerów Huawei w dziedzinie TECH4ALL dokonało również aktualizacji projektów, które są realizowane na całym świecie. Kluczowym przesłaniem było to, że w przypadku każdego projektu połączenie technologii i partnerstwa miało fundamentalne znaczenie dla uzyskania pozytywnych rezultatów.

„Wszystkie nasze wysiłki w ramach inicjatywy TECH4ALL są możliwe wyłącznie dzięki nawiązaniu partnerstwa i połączeniu technologii" - powiedział Jeffrey Zhou, prezes ICT Marketing w Huawei, w swoim przemówieniu otwierającym konferencję.

Od momentu podjęcia inicjatywy w 2019 roku firma Huawei ściśle współpracuje z rządami, klientami, organizacjami międzynarodowymi, instytutami badawczymi i organizacjami pozarządowymi, w celu zapewnienia jak najszerszej społecznej wartości technologii cyfrowych.

Promowanie równości i jakości w edukacji

Projekty edukacyjne TECH4ALL dotarły dotychczas do 220 tysięcy beneficjentów na całym świecie, promując włączenie społeczne i budowanie zrównoważonej przyszłości. Priorytetowymi beneficjentami są społeczności zamieszkujące odległe obszary i tereny wiejskie oraz grupy o słabo rozwiniętej infrastrukturze, w tym kobiety i dziewczęta, bezrobotna młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz uczniowie i nauczyciele klas zerowych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Podczas okrągłego stołu przedstawiciele Chińskiej Fundacji Przedsiębiorców Społecznych YouChange podzielili się swoją wizją, podkreślając, w jaki sposób platformy wsparcia oparte na technologii wzmacniają pozycję początkujących nauczycieli na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie szkoleń online, które pozwalają im rozwijać swoje umiejętności zawodowe i budować pewność siebie.

„Największy rozwój to ten, który dotyczy ludzi. W przyszłości chcielibyśmy kontynuować współpracę z Huawei, wzmacniając edukację na terenach wiejskich poprzez technologię" - powiedział Hui Ling, sekretarz generalny Chińskiej Fundacji Przedsiębiorców Społecznych YouChange.

Ochrona przyrody z wykorzystaniem technologii

W obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody projekty TECH4ALL pomagają skutecznie chronić różnorodność biologiczną i zarządzać zasobami naturalnymi w sposób zrównoważony na 46 obszarach chronionych na całym świecie. Wśród nich jest 5 projektów pilotażowych realizowanych w ramach partnerstwa Tech4Nature utworzonego w 2020 roku między Huawei a Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN).

„Kiedy mówimy o różnorodności biologicznej i ochronie obszarów, technologia może realnie ułatwić nam monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie celów dotyczących różnorodności biologicznej, klimatu i ochrony określonych obszarów" - powiedział Khalid Pasha, koordynator regionalnego oddziału IUCN w Azji.

Podczas konferencji okrągłego stołu partner TECH4ALL, firma C Minds, przekazała informacje na temat projektu Mexico Tech4Nature. Projekt ten, którego realizację rozpoczęto w maju 2022 roku w ramach współpracy pomiędzy IUCN, C Minds i lokalnych podmiotów, wykorzystuje możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję i podejście skoncentrowane na społeczności, aby chronić różnorodność biologiczną w rezerwacie stanowym Dzilam, w którym żyje m.in. zagrożony gatunek jaguara północnoamerykańskiego.

„Zastosowanie technologii daje nam możliwość skalowania działań ochronnych do niespotykanych wcześniej poziomów i zapewnia krótsze ramy czasowe, co osiągnęliśmy w tym przypadku. Wyniki, które wymagały dotąd wielu lat ręcznego oznaczania i interpretacji danych, zostały osiągnięte w mniej niż rok współpracy opartej na technologii i partnerstwie. Stwarza to również możliwość wywierania przejrzystego i wymiernego wpływu" - powiedziała Regina Cervera Pacheco, koordynator projektu z ramienia C Minds.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Przedstawiciele ITU-D również uczestniczyli w sesji, aby zaktualizować projekt Smart Village Pakistan, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2023 roku i który służy zwiększeniu oddziaływania szeregu celów zrównoważonego rozwoju poprzez poprawę dostępu do sieci na etapie tzw. „ostatniej mili". Zapewnia on wioskom z odległych terenów dostęp do szeregu usług cyfrowych, w tym e-zdrowia, e-edukacji i e-handlu w celu poprawy jakości życia i możliwości gospodarczych.

„Pakistan jest miejscem realizacji pierwszego programu inteligentnych wiosek ITU w regionie Azji i Pacyfiku, w ramach inicjatywy Smart Villages i Smart Islands. Jesteśmy niezmiernie dumni z nawiązania partnerstwa z rządem Pakistanu i z firmą Huawei w tym zakresie. Tego rodzaju projekty pilotażowe przyciągają również nowych partnerów, którzy mogą wprowadzić jeszcze większe zmiany. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w ten projekt i pracują na jego sukces" - powiedział Ashish Narayan, koordynator programu z ramienia Oddziału Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) na region Azji i Pacyfiku.

Ponieważ partnerzy TECH4ALL obecni na konferencji okrągłego stołu dla mediów wyraźnie dowiedli, jak dużo można osiągnąć dzięki współpracy opartej na wspólnych celach, Huawei ma nadzieję podejmować dalsze wysiłki na rzecz włączenia społecznego i zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjne technologie i długofalowe partnerstwo.

Inicjatywa TECH4ALL firmy Huawei

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa i plan działania firmy Huawei na rzecz włączenia cyfrowego. TECH4ALL, realizowana w oparciu o innowacyjne technologie i partnerstwo, ma pomóc w promowaniu integracji i zrównoważonego rozwoju w cyfrowym świecie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Huawei TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Profil Huawei TECH4ALL na Twitterze: https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2060163/Huawei_partners_held_TECH4ALL_roundtable_Day_2_HAS_2023.jpg

SOURCE Huawei