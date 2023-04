TECH4ALL: Podpora inklúzie a udržateľnosti prostredníctvom partnerstiev

- Spoločnosť Huawei a jej globálni partneri usporiadali na samite HAS2023 okrúhly stôl pre médiá

ŠEN-ČEN, Čína, 22. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Počas včerajšieho okrúhleho stola pre médiá, ktorý sa konal na samite Huawei Global Analyst Summit 2023, spoločnosť Huawei a jej globálni partneri informovali o najnovších postupoch v iniciatíve TECH4ALL a diskutovali o tom, ako digitálne technológie umožňujú inkluzívnejší a udržateľnejší digitálny svet.

Huawei and partners held TECH4ALL roundtable on Day 2 at HAS 2023

Počas samitu niekoľko globálnych partnerov iniciatívy TECH4ALL spoločnosti Huawei tiež informovalo o aktuálnych projektoch, ktoré v súčasnosti prebiehajú po celom svete. Kľúčovým posolstvom bolo, že pri každom projekte bolo silné spojenie technológií a partnerstiev základom na dosiahnutie pozitívnych výsledkov.

„Všetko naše úsilie v rámci iniciatív TECH4ALL bolo možné len vďaka spojeniu technológií a partnerstiev," povedal Jeffrey Čou, prezident marketingu IKT spoločnosti Huawei vo svojom úvodnom príhovore pri okrúhlom stole.

Od spustenia iniciatívy v roku 2019 spoločnosť Huawei úzko spolupracuje s vládami, zákazníkmi, medzinárodnými organizáciami, výskumnými ústavmi a mimovládnymi organizáciami, aby spoločenská hodnota digitálnych technológií mala čo najväčší dosah.

Podpora rovnosti a kvality vo vzdelávaní

Do vzdelávacích projektov TECH4ALL, ktoré podporujú inklúziu a pomáhajú budovať udržateľnú budúcnosť, sa doteraz zapojilo 220 000 príjemcov na celom svete. Prioritnými príjemcami sú vzdialené a vidiecke komunity a skupiny, ktorým sa nedostáva dostatočnej starostlivosti, vrátane žien a dievčat, nezamestnaných mladých ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a študentov a učiteľov K12.

Počas okrúhleho stola sa Nadácia YouChange China Social Entrepreneur Foundation podelila o svoju víziu, v ktorej zdôraznila, ako platformy podpory založené na technológiách posilňujú postavenie začínajúcich učiteľov vo vidieckych oblastiach poskytovaním online odbornej prípravy na rozvoj ich profesionálnych schopností a sebadôvery.

„Najväčším rozvojom je rozvoj ľudských bytostí. V budúcnosti by sme radi pokračovali v spolupráci so spoločnosťou Huawei a zlepšovali vzdelávanie na vidieku prostredníctvom technológií," povedal Chuej Ling, generálny tajomník nadácie YouChange China Social Entrepreneur Foundation.

Ochrana prírody pomocou technológie

V oblasti udržateľnosti a ochrany prírody pomohli projekty TECH4ALL účinne chrániť biodiverzitu a udržateľne hospodáriť s prírodnými zdrojmi v 46 chránených oblastiach po celom svete vrátane 5 pilotných projektov v rámci partnerstva Tech4Nature, ktoré v roku 2020 vytvorili spoločnosť Huawei a Medzinárodná únia na ochranu prírody.

„Keď hovoríme o biodiverzite a ochrane územia, technológia nám môže skutočne pomôcť pri monitorovaní a posilnení podávania správ o cieľoch v oblasti biodiverzity, klímy a ochrany územia," povedal Khalid Pasha, ázijský koordinátor Ázijskej regionálnej kancelárie IUCN.

Počas okrúhleho stola partner iniciatívy TECH4ALL, spoločnosť C Minds, informovala o projekte Tech4Nature v Mexiku. Projekt, ktorý sa začal v máji 2022 v spolupráci s IUCN, C Minds a ďalšími miestnymi partnermi, využíva silu umelej inteligencie a komunitných prístupov na ochranu biodiverzity v štátnej rezervácii Dzilam vrátane ohrozeného jaguára severoamerického.

„Využívanie technológií poskytuje možnosť rozšíriť ochranárske opatrenia na bezprecedentnú úroveň a zabezpečiť kratšie časové rámce, čo sme v tomto prípade dosiahli tak, že výsledky dlhoročného manuálneho značkovania a interpretácie údajov sa vďaka technológiám a partnerstvám dosiahli za menej ako jeden rok spolupráce. Poskytuje tiež možnosť vytvoriť transparentný a merateľný vplyv," povedala Regina Cervera Pacheco, koordinátorka projektu C Minds.

Využívanie IKT na podporu rozvoja vidieka

Na zasadnutí sa zúčastnili aj zástupcovia sektora rozvoja telekomunikácií pri Medzinárodnej telekomunikačnej únii (ITU-D), aby informovali o projekte Smart Village Pakistan. Tento model projektu, ktorý bol spustený v januári 2023, urýchľuje dosah viacerých cieľov trvalo udržateľného rozvoja tým, že zvyšuje prístup pre koncové oblasti a poskytuje vzdialeným dedinám prístup k celému radu digitálnych služieb vrátane elektronického zdravotníctva, elektronického vzdelávania a elektronického obchodu s cieľom zlepšiť kvalitu života a ekonomické príležitosti.

„Pakistan je prvým programom ITU pre inteligentné dediny v Ázii a Tichomorí v rámci iniciatívy Inteligentné dediny a inteligentné ostrovy. Sme veľmi hrdí na spoluprácu s pakistanskou vládou a spoločnosťou Huawei. Takéto pilotné projekty prinášajú aj nových partnerov, ktorí môžu priniesť ešte väčšie zmeny. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sa to podarilo," povedal Ashish Narayan, koordinátor programu v regionálnej kancelárii ITU pre Áziu a Tichomorie.

Partneri TECH4ALL počas okrúhleho stola pre médiá jasne ukázali, čo sa dá v praxi dosiahnuť spoluprácou so spoločnými cieľmi. Spoločnosť Huawei dúfa, že bude aj naďalej umožňovať inklúziu a udržateľnosť prostredníctvom inovatívnych technológií a dlhodobých partnerstiev.

O Huawei TECH4ALL

TECH4ALL je dlhodobá iniciatíva a akčný plán spoločnosti Huawei v oblasti digitálneho začlenenia. Cieľom projektu TECH4ALL, ktorý je podporovaný inovatívnymi technológiami a partnerstvami, je pomôcť podporiť začlenenie a udržateľnosť v digitálnom svete.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás na Twitteri na adrese https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2060163/Huawei_partners_held_TECH4ALL_roundtable_Day_2_HAS_2023.jpg

SOURCE Huawei