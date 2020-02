Technologia video inteligentnego Hikvision pomaga kopalni węgla Jiangzhuang w utworzeniu bezwypadkowego środowiska pracy

– Musimy natychmiast reagować na niebezpieczne sytuacje w kopalni, czy to wywołane warunkami środowiskowymi, źle funkcjonującymi maszynami, czy nieprzestrzeganiem autoryzowanych procedur przez pracowników – skomentował Kong Qingwei, dyrektor dyspozytorni kopalni węgla Jiangzhuang.

Chociaż kopalnia dużo inwestuje w szkolenia i sprzęt bezpieczeństwa dla pracowników, jej starzejący się system monitoringu doprowadził do trudności w nadzorze bezpieczeństwa i higieny pracy w kluczowych obszarach kopalni. – Nasz poprzedni system monitoringu wymagał nadzorowania około 30 ekranów 24 godziny na dobę, często z nieoptymalną jakością obrazu spowodowaną ograniczonym oświetleniem lub zanieczyszczeniami świetlnymi – skomentował Kong Qingwei. – Przez to nasza praca była trudna i męcząca, a warunki te wpływały na nasze możliwości wystarczająco szybkiej reakcji na problemy z bezpieczeństwem – dodał.

Maksymalizacja bezpieczeństwa pracowników z inteligentną technologią wideo Hikvision

W odpowiedzi na wyzwania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy kopalnia węgla Jiangzhuang zainstalowała inteligentny system wideo monitoringu i nadzoru firmy Hikvision.

Rozwiązanie firmy Hikvision oferuje bardzo wyraźną jakość obrazu nawet w ograniczonym świetle lub przy zanieczyszczeniu świetlnym spowodowanym przez światła czy elementy odblaskowe. Jakość i czytelność obrazu zapewniają, że ukryte ryzyko może być szybciej i łatwiej zidentyfikowane, co z kolei umożliwia zespołowi bezpieczeństwa szybszą reakcję i ochronę pracowników na wszystkich obszarach kopalni.

Poza wyższą jakością obrazu kamery Hikvision wyposażone są w technologie głębokiego uczenia się, które pozwalają na automatyczną identyfikację i reakcję na zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa w kopalni w czasie rzeczywistym. W szczególności kamery mogą zidentyfikować pracowników odchodzących od autoryzowanych procedur i wysłać powiadomienia do zespołu bezpieczeństwa, co prowadzi do jego zaangażowania przed dojściem do wypadku.

Na przykład pracownicy nie mogą podchodzić zbyt blisko do wciągarek w trakcie pracy ze względu na ryzyko, ale trudno jest to monitorować za pomocą tradycyjnych kamer wideo. – Nowy system Hikvision zwiększa bezpieczeństwo pracowników przez monitorowanie obszarów dookoła wciągarek i innego sprzętu oraz przez wysyłanie powiadomień, jeżeli pracownicy podchodzą zbyt blisko – wyjaśnił Kong Qingwei.

Większe bezpieczeństwo i higiena pracy z analizą w czasie rzeczywistym pozwalającą na podjęcie działań

W ciągu pierwszych trzech miesięcy działania nowy system Hikvision wykrył ponad 30 odejść od bezpiecznych procedur. – W przeszłości wiele z tych zagrożeń pozostałoby niewykrytych. Jednak system Hikvision pozwala nam na identyfikację każdego incydentu w czasie rzeczywistym i podjęcie natychmiastowych działań prowadzących do ochrony pracowników. Jest to dla nas bardzo dobry wynik – skomentował Zhang Liu, zastępca głównego inżyniera kopalni węgla Jiangzhuang.

Ciągłe usprawnianie procedur bezpieczeństwa

Poza powiadamianiem zespołu o potencjalnych zagrożeniach w czasie rzeczywistym system Hikvision rejestruje także szczegóły każdego incydentu związanego z bezpieczeństwem na potrzeby późniejszej analizy.

– Poza dokładnym wykrywaniem odejścia od bezpiecznych procedur system Hikvision ma także funkcje późniejszego odtwarzania i pobierania – skomentował Zhang Liu. – Możemy wykorzystywać analitykę do ciągłego usprawniania procedur bezpieczeństwa i w konsekwencji do realizacji wizji kopalni bezwypadkowej – dodał.

Odpowiedź na wymagania bezpieczeństwa w kopalniach

Rozwiązanie firmy Hikvision zostało skonfigurowane specjalnie z myślą o konkretnych zastosowaniach w bezpieczeństwie w kopalniach, na przykład przez ciągłe monitorowanie poziomu wody powierzchniowej w różnych obszarach kopalni.

– Ciągłe wycieki z formacji skalnych sprawiają, że woda powierzchniowa może gromadzić się w różnych obszarach kopalni, co może doprowadzić do potencjalnych powodzi, szkód w infrastrukturze i zagrożeń bezpieczeństwa pracowników – skomentował Zhang Liu. – System Hikvision pozwala na ciągłe monitorowanie poziomu wody powierzchniowej i podejmowanie działań w odpowiedzi na problemy zanim poziom wody przekroczy bezpieczne limity – dodał.

Poza zarządzaniem wodą powierzchniową rozwiązanie firmy Hikvision zapewnia większe bezpieczeństwo w innych potencjalnie groźnych obszarach kopalni, w tym w nachylonych tunelach wykorzystywanych do transportu węgla i innych materiałów pod ziemią. – System Hikvision jest jak nasze inteligentne oko we wszystkich obszarach kopalni, pomagając nam w identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa dokładnie i na czas, co skutkuje nieprzerwaną ochroną naszych pracowników – skomentował Kong Qingwei.

Większa skuteczność zespołu bezpieczeństwa

Zautomatyzowane powiadomienia w zakresie różnego rodzaju potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa sprawiają, że zespół bezpieczeństwa może być znacznie skuteczniejszy bez konieczności ciągłego monitorowania obrazu na ekranach. – Zamiast wpatrywać się w ziarnisty obraz na 30 ekranach możemy spędzać teraz dużo więcej czasu na reagowanie na incydenty, wspieranie pracowników i zapewnianie ich bezpieczeństwa – skomentował Zhang Liu. – Jest to klasyczny przykład na to, jak automatyzacja może pomóc w zapewnianiu bezpieczeństwa w kopalni, jednocześnie zmniejszając ilość męczącej pracy związanej z manualnym monitorowaniem ekranów – dodał.

System monitoringu i kontroli Hikvision wdrożony w kopalni węgla Jiangzhuang

Technologia głębokiego uczenia się identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, nawet przy małej widoczności

30 incydentów bezpieczeństwa wykrytych i opanowanych w ciągu pierwszych trzech miesięcy

Analiza incydentów wspiera ciągłe usprawnianie procedur bezpieczeństwa

Zespół bezpieczeństwa spędza mniej czasu na monitorowaniu ekranów i więcej czasu na reakcję na zagrożenia

Analiza danych na temat incydentów z systemu Hikvision wspiera ciągłe usprawnianie procedur bezpieczeństwa i strategię bezwypadkową kopalni

