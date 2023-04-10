TECNO İlk Dizüstü Bilgisayarı MEGABOOK T1 Red Dot 2023 Ödülünü Kazandı

TECNO MEGABOOK T1, benzersiz ve yenilikçi ürün tasarımıyla öne çıkarak, Red Dot Ürün Tasarımı 2023 Ödülünü kazandı.

NEW YORK, 10 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- 2023 Alman Red Dot Ödüllerinin kazananları resmi olarak açıklandı. TECNO'nun ilk dizüstü bilgisayarı MEGABOOK T1, geleneksel dizüstü bilgisayarların tasarımından sıyrılan, işlevsellik, kalite ve tasarım estetiğini dengeleyen görünümüyle Ürün Tasarımı Ödülü'nü kazandı. 1.48 kg ultra hafif 15.6 inç MEGABOOK T1'in; 14.8 mm ultra inceliği, daha geniş bir uygulama yelpazesini karşılarken, onu ofis çalışması ve seyahatler için mükemmel bir seçenek haline getiriyor ve yeni bir ağ ömrü sağlıyor.

MEGABOOK T1, RED DOT WINNER 2023 TECNO OneLeap ecosystem

TECNO MEGABOOK T1, ürünün performansını optimize eder ve ergonomik bir operasyonla harmanlanarak kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştirir. Orijinal Startrail Phantom tasarımı ve mikro-elmas parçacık malzeme proses tasarımı, T1'e sanatsal bir estetik kazandıran yenilikçi yuvarlatılmış köşe radyanı ile ürünün şeklinde hafiflik yaratır.

Startrail Phantom

Z Kuşağı tüketicilerinin genç ve enerjik özelliklerinden ilham alan MEGABOOK T1, 38 katmanlı üst üste binen işlemeyi dinamik bir ritim vizyonuna dönüştürmek için metal ve ayna kaplama tekniklerini bir araya getiren benzersiz Startrail Phantom ile yenilikçi bir şekilde tasarladı. Startrail Phantom her açıdan farklı görsel efektler sergileyerek gençliği, canlılığı ve lüksü sergiliyor.

MEGA Design

MEGABOOK T1 ayrıca kumlama için 220-micron elmas parçacıkları kullanarak ince parlayan inci parlaklığına sahip cam bir doku sunarak kullanıcılara olağanüstü kaliteye sahip narin bir dokunsal deneyim kazandırır.

MEGABOOK T1, müzik unsurlarını endüstriyel tasarıma entegre ederek sanat ve endüstrinin yeni bir füzyonunu gerçekleştiriyor. A-kabuk ritim tasarımını yansıtan alt D-kabuk ısı dağılım çukuru, kozmik ilhamı birleştiren ve müzik öğesini ısı dağıtım deliğinde gizlenmiş bir ses dalgası deseni tasarımına dönüştüren benzersiz bir tasarıma sahiptir. Ayrıca, ultra geniş bir VC soğutma modeli ve daha iyi ısı dağılımı ve daha sorunsuz çalışma sağlayan çift fan ile donatılan, MEGABOOK T1 çeşitli çalışma gereksinimlerini karşılar. Tasarım hem işlevsel hem de estetik açıdan hoş, bu da onu pazara yenilikçi bir katkı yapıyor.

TECNO Ekosistemi

MEGABOOK T1, TECNO akıllı telefonlarına ve MEGABOOK sorunsuz dosya aktarımına, veri paylaşımına ve muti ekran iş birliğine kolayca ulaşmak için TECNO OneLeap ekosistemini de sağlar. MEGA performans sunmak için Intel Core, en fazla 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile donatılmıştır.

1955 yılında Almanya'da başlayan Red Dot Tasarım Ödülü, dünyanın üç büyük tasarım ödülünden biridir ve iyi tasarım için en çok aranan kalite işaretlerinden biri olarak uluslararası alanda kabul görmüştür. Red Dot Ürün Tasarım Ödülü her yıl yılın en iyi ürünlerini bulmak için yola çıkıyor. Seçilen ürünler olağanüstü, estetik açıdan çekici, işlevsel, akıllı veya yenilikçidir.

TECNO AIoT Hakkında

TECNO, 2019'dan başlayarak, AIoT iş stratejisini başlatarak bir dijital ürün ekolojisi oluşturmayı zorlamayı, hedef tüketicinin dijital yaşam tarzında devrim yaratmayı ve daha iyi bir yaşam sürmeleri için ilham vermeyi amaçladığını duyurdu. TECNO, yıllarca süren tutarlı yatırım, çaba ve başarılarla artık mobil hizmetlerden çok çeşitli AIoT sunumlarına kadar, yenilikçi bir teknoloji markasına dönüşüyor. TECNO AIoT, 2022 yılına kadar akıllı kişisel ve akıllı aksesuarlardan, akıllı iş ve akıllı eve genişleyecek şekilde hızla büyüdü.

TECNO AIoT, dijitali her kişiye, eve ve kuruluşa ulaştırmak ve tamamen bağlantılı akıllı bir yaşam tarzı yaratmalarına yardımcı olmak için cihazlar arası ara bağlantıları geliştirmeye çalışırken, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar merkezli ürün sunumunu zenginleştirmek için genişlemeye devam edecek.

Fotoğraf – https://mma.prnewswire.com/media/2049662/MEGABOOK_T1_RED_DOT_WINNER_2023.jpg

Fotoğraf – https://mma.prnewswire.com/media/2049663/TECNO_OneLeap_ecosystem.jpg

SOURCE TECNO