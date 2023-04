Le MEGABOOK T1, le premier ordinateur portable de TECNO, remporte le Red Dot Award 2023

Le MEGABOOK T1 de TECNO s'est distingué grâce à sa conception de produit unique et innovante et a remporté le Red Dot Award 2023 du design de produit.

NEW YORK, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- Les lauréats des Red Dot Awards allemands de 2023 ont été officiellement annoncés. Le premier ordinateur portable de TECNO, le MEGABOOK T1, a remporté le Red Dot Award du design de produit grâce à son apparence qui se distingue de la conception des ordinateurs portables traditionnels, combinant fonctionnalité, qualité et esthétique du design. Le MEGABOOK T1 de 15,6 pouces est ultraléger (1,48 kg), ultra-fin (14,8 mm), et il répond à un large éventail d'applications, ce qui le rend idéal pour la bureautique et pour les déplacements ; il offre une nouvelle vie en réseau.

MEGABOOK T1, RED DOT WINNER 2023 TECNO OneLeap ecosystem

Le MEGABOOK T1 de TECNO optimise les performances du produit et offre un fonctionnement ergonomique qui améliore considérablement l'expérience utilisateur. Son design original Startrail Phantom et son procédé de traitement des particules de micro-diamant créent de la légèreté dans la forme du produit, avec son radian à angle arrondi innovant qui donne au T1 une esthétique artistique.

Startrail Phantom

Inspiré par la jeunesse et l'énergie des consommateurs de la génération Z, le MEGABOOK T1 a conçu de manière innovante la coque A-cover suivant le design Startrail Phantom unique, qui combine les techniques de finition métal et miroir et la superposition de 38 couches de traitement pour offrir un aspect au rythme dynamique. Startrail Phantom présente des effets visuels différents sous tous les angles, qui mettent en valeur la jeunesse, la vitalité et le luxe.

Design MEGA

Le MEGABOOK T1 utilise également 220 microparticules de diamant pour le sablage, donnant une texture de verre avec un éclat perlé brillant et fin qui offre aux utilisateurs une expérience tactile délicate d'une qualité extraordinaire.

Le MEGABOOK T1 intègre des éléments musicaux dans un design industriel, créant une nouvelle fusion de l'art et de l'industrie. Faisant écho à la conception rythmique de la coque A-cover, l'orifice de dissipation de chaleur de la coque D inférieure adopte également un design unique qui combine une inspiration cosmique et convertit l'élément musical en un motif d'onde sonore caché dans l'orifice de dissipation de la chaleur. Également équipé d'un modèle de refroidissement à chambre de vapeur ultra-large et de deux ventilateurs, permettant une meilleure dissipation de la chaleur et un fonctionnement plus fluide, le MEGABOOK T1 répond à une variété d'exigences professionnelles. Le design est à la fois fonctionnel et esthétique, ce qui en fait une véritable nouveauté sur le marché.

L'écosystème TECNO

Le MEGABOOK T1 fournit également l'écosystème OneLeap de TECNO pour réaliser facilement des transferts de fichiers, du partage de données et de la collaboration multiécran entre les smartphones TECNO et le MEGABOOK. Il est équipé d'un processeur Intel Core, avec 16 Go maximum de RAM et un SSD de 512 Go pour offrir une performance MEGA.

Le Red Dot Design Award, qui a vu le jour en Allemagne en 1955, est l'un des trois plus importants prix de design au monde, et s'est imposé à l'échelle internationale comme l'une des marques de qualité les plus recherchées pour un bon design. Chaque année, le Red Dot Product Design Award vise à trouver les meilleurs produits de l'année. Les produits sélectionnés sont exceptionnels, esthétiques, fonctionnels, intelligents ou innovants.

À propos de TECNO AIoT

À partir de 2019, TECNO a annoncé qu'il allait encourager la construction d'une écologie de produits numériques en lançant sa stratégie commerciale AIoT, visant à révolutionner le mode de vie numérique du consommateur cible et à l'inciter à construire une vie meilleure. Grâce à des années d'investissements, d'efforts et de réalisations constants, TECNO évolue désormais vers une marque technologique innovante, allant des services mobiles à une offre AIoT diversifiée. En 2022, l'offre AIoT de TECNO s'est développée rapidement pour s'étendre du personnel intelligent et des accessoires intelligents aux entreprises intelligentes et à la maison intelligente.

TECNO AIoT va continuer à se développer pour enrichir son offre de produits centrés sur les smartphones et les ordinateurs portables, tout en s'efforçant d'améliorer les interconnexions entre les appareils afin d'apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation et de les aider à créer un style de vie intelligent entièrement connecté.

