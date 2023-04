TECNOs erster Laptop MEGABOOK T1 gewinnt den Red Dot Award 2023

Das TECNO MEGABOOK T1 besticht durch sein einzigartiges und innovatives Produktdesign und wurde mit dem Red Dot Product Design Award 2023 ausgezeichnet.

NEW YORK, 10. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Gewinner des Deutschen Red Dot Awards 2023 wurden offiziell bekannt gegeben. Das erste Notebook von TECNO, das MEGABOOK T1, gewann den Product Design Award mit einem Erscheinungsbild, das sich vom Design herkömmlicher Laptops abhebt und Funktionalität, Qualität und Designästhetik in Einklang bringt. Das 1,48 kg leichte MEGABOOK T1 mit 15,6 Zoll ist mit 14,8 mm ultradünn und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Damit ist es die perfekte Wahl für Büroarbeit und Reisen.

MEGABOOK T1, RED DOT WINNER 2023 TECNO OneLeap ecosystem

Das TECNO MEGABOOK T1 optimiert die Leistung des Geräts und fügt sich in eine ergonomische Bedienung ein, die das Benutzererlebnis erheblich verbessert. Das originelle Startrail-Phantom -Design und die Verarbeitung von Mikro-Diamantpartikeln verleihen dem Produkt Leichtigkeit und der innovative abgerundete Eckradius verleiht dem T1 eine künstlerische Ästhetik.

Startrail Phantom

Inspiriert von den dynamischen und innovativen Eigenschaften der Generation Z hat MEGABOOK T1 ein innovatives A-Cover mit dem einzigartigen Startrail Phantom entworfen, das Metall- und Spiegelveredelungstechniken kombiniert, um die 38 Schichten überlappende Verarbeitung zu einer dynamischen Optik zu vervollständigen. Der Startrail Phantom zeigt aus jedem Blickwinkel verschiedene visuelle Effekte, die einen Eindruck von Jugend, Vitalität und Luxus vermitteln.

MEGA Design

Das MEGABOOK T1 verwendet außerdem 220-Mikro-Diamantpartikel zum Sandstrahlen, um eine Glasstruktur mit fein schimmerndem Perlmuttglanz zu erzeugen, die dem Benutzer ein feines haptisches Erlebnis von außergewöhnlicher Qualität bietet.

Das MEGABOOK T1 integriert Musikelemente in das Industriedesign und schafft so eine neue Verschmelzung von Kunst und Industrie. In Anlehnung an das rhythmische A-Shell-Design verfügt auch die untere Wärmeableitungsöffnung der D-Shell über ein einzigartiges Design, das kosmische Elemente mit Musik kombiniert und in ein Klangwellenmuster umwandelt, das in der Wärmeableitungsöffnung versteckt ist. Mit einem ultragroßen VC-Kühlsystem und zwei Lüftern, die eine bessere Wärmeableitung und einen reibungsloseren Betrieb ermöglichen, erfüllt das MEGABOOK T1 eine Vielzahl von Arbeitsanforderungen. Das Design ist sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend und stellt eine innovative Bereicherung auf dem Markt dar.

TECNO Ökosystem

Das MEGABOOK T1 verfügt außerdem über das TECNO OneLeap -Ökosystem, mit dem TECNO-Smartphones und MEGABOOKs nahtlose Dateiübertragung, Datenaustausch und Zusammenarbeit auf mehreren Bildschirmen ermöglichen. Die Ausstattung mit Intel Core, maximal 16 GB RAM und 512 GB SSD sorgt für eine enorme Leistung.

Der Red Dot Design Award, der 1955 in Deutschland geboren wurde, ist einer der drei größten Designpreise der Welt und hat sich international als eines der begehrtesten Qualitätszeichen für gutes Design etabliert. Mit dem Red Dot Product Design Award werden jedes Jahr die besten Produkte des Jahres gesucht. Die ausgewählten Produkte sind herausragend, ästhetisch ansprechend, funktionell, intelligent oder innovativ.

Über TECNO Hong AIoT

TECNO kündigte an, ab 2019 mit seiner AIoT-Geschäftsstrategie den Aufbau einer digitalen Produktökologie voranzutreiben, um den digitalen Lebensstil der Zielkunden zu revolutionieren und sie zu einem besseren Leben zu inspirieren. Dank jahrelanger konsequenter Investitionen, Anstrengungen und Erfolge entwickelt sich TECNO heute zu einer innovativen Technologiemarke, die von mobilen Diensten bis hin zu einem vielfältigen AIoT-Angebot reicht. Bis 2022 wird TECNO AIoT schnell wachsen und sich von Smart Personal und Smart Accessories auf Smart Business und Smart Home ausweiten.

TECNO AIoT wird sein Produktangebot, das sich auf Smartphones und Laptops konzentriert, weiter ausbauen und gleichzeitig die geräteübergreifende Vernetzung verbessern, um jeden Menschen, jedes Haus und jede Organisation mit digitaler Technik zu versorgen und sie dabei zu unterstützen, einen vollständig vernetzten, intelligenten Lebensstil zu schaffen.

