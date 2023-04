MEGABOOK T1, primeiro notebook da TECNO, ganha prêmio Red Dot 2023

O MEGABOOK T1 da TECNO se destacou por seu design de produto diferente e inovador, e acabou levando para casa o prêmio de design de produto da Red Dot de 2023.

NOVA YORK, 10 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Os vencedores do prêmio alemão Red Dot 2023 foram anunciados oficialmente. O primeiro notebook da TECNO, o MEGABOOK T1, ganhou o prêmio de melhor design de produto por romper com o design de notebooks tradicionais, equilibrando funcionalidade, qualidade e estética. Com 15,6 polegadas, 14,8 mm de largura e pesando 1,48 kg, o MEGABOOK T1 é ultra leve e ultra fino, satisfazendo uma variedade maior de aplicações, e tornando-o a escolha perfeita para trabalho, viagem e uma vida nova e bem conectada.

MEGABOOK T1, VENCEDOR DA RED DOT 2023. Ecossistema TECNO OneLeap.

O MEGABOOK T1 da TECNO otimiza o desempenho do produto, combinando-o com uma operação ergonômica, melhorando muito a experiência do usuário. Seu design original Startrail Phantom junto com o design de processamento de material com partículas de microdiamante dão leveza ao formato do produto, com o inovador radiano de canto arredondado dando ao T1 uma estética artística.

Startrail Phantom

Inspirada na energia e juventude dos consumidores da geração Z, a tampa do MEGABOOK T1 foi projetada de forma inovadora com a técnica exclusiva Startrail Phantom, que combina técnicas de acabamento metálico e espelhado para executar o processamento de sobreposição de 38 camadas, criando uma visão de ritmo dinâmico. A técnica Startrail Phantom apresenta diferentes efeitos visuais de todos os ângulos, exultando juventude, vitalidade e luxo.

MEGA Design

O MEGABOOK T1 também utiliza 220 micro partículas de diamante para jateamento, resultando em uma textura de vidro com um delicado brilho perolado e cintilante, o que proporciona aos usuários uma experiência tátil delicada com qualidade extraordinária.

O MEGABOOK T1 integra elementos musicais ao design industrial, criando uma nova fusão de arte e indústria. Complementando o design da tampa, o orifício de dissipação de calor na parte inferior do notebook também apresenta um design único que combina inspiração cósmica e elementos musicais, convertendo-os em um design de onda sonora escondido no orifício de dissipação de calor. Equipado também com um modelo de resfriamento VC ultra grande e dois ventiladores, que permitem uma melhor dissipação de calor e operação mais suave, o MEGABOOK T1 atende a uma variedade de requisitos profissionais. O design é funcional e esteticamente agradável, tornando-o uma adição inovadora ao mercado.

Ecossistema da TECNO

O MEGABOOK T1 também oferece o ecossistema TECNO OneLeap, no intuito de possibilitar a fácil transferência contínua de arquivos, o compartilhamento de dados e a colaboração multitela entre smartphones TECNO e o MEGABOOK. Ele vem equipado com Intel Core, 16 GB RAM e 512 GB SSD para oferecer um MEGA desempenho.

O prêmio de design Red Dot Design Award, originou-se na Alemanha em 1955, e é um dos três principais prêmios de design do mundo, conhecido internacionalmente como um dos selos de qualidade de design mais cobiçados. Todos os anos, o prêmio de designRed Dot Product Design Award se propõe a encontrar os melhores produtos do ano. Os produtos selecionados são excepcionais, esteticamente atraentes, funcionais, inteligentes ou inovadores.

Sobre a TECNO AIoT

Em 2019, a TECNO anunciou o objetivo de construir uma ecologia de produtos digitais, lançando sua estratégia de negócios AIoT, com o intuito de revolucionar o estilo de vida digital do consumidor alvo e inspirá-lo a construir uma vida melhor. Após anos de investimento consistente, esforços e realizações, a TECNO agora está evoluindo para uma marca de tecnologia inovadora, que vai de serviços móveis até uma oferta diversificada de AIoT. Em 2022, a TECNO AIoT já tinha crescido rapidamente e expandido sua oferta de acessórios pessoais e inteligentes para negócios inteligentes e casas inteligentes.

A TECNO AIoT continuará expandindo para enriquecer sua oferta de produtos centrada em smartphones e notebooks, ao mesmo tempo em que se esforçará para melhorar a interconexão entre dispositivos, a fim de oferecer a tecnologia digital para todas as pessoas, casas e organizações e ajudá-los a criar um estilo de vida inteligente totalmente conectado.

FONTE TECNO

