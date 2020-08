Tecnologias melhoradas ajudam as plataformas de comércio eletrônico e os comerciantes a fornecerem uma experiência mais inteligente de transmissão ao vivo

Com o crescimento das vendas globais pelo comércio eletrônico de US$ 2.39 trilhões em 2018 para US$ 3.46 trilhões em 2019 [i] , e na medida em que mais varejistas e consumidores procuram a transmissão on-line para venderem e comprarem, o comércio eletrônico ao vivo deverá representar uma fatia maior do setor de varejo. A solução inovadora da Huawei foi criada para ajudar os desenvolvedores a desbloquear mais oportunidades no setor de comércio eletrônico de rápido crescimento, e permitir que os varejistas apresentem experiências superiores de transmissão ao vivo: mais fáceis, mais rápidas e mais imersivas.

A transmissão ao vivo tem uma taxa de conversão de clientes muito mais bem-sucedida do que quando comparada com o comércio eletrônico tradicional, e é mais efetiva na ativação das vendas e na construção de fidelidade. "A pandemia nos força, como consumidores, a mudarmos nossos comportamentos devido ao isolamento e às restrições. A demanda on-line está florescendo com maior variedade de produtos e categorias on-line. Serviços digitais se tornaram o principal negócio de todos os tipos de indústrias", disse o chefe de produto e inteligência de negócios da Dafiti, Roosevelt Nascimento, um dos palestrantes do evento.

Nessa avançada solução de transmissão ao vivo, o kit de virtualização do dispositivo da Huawei permite que os dispositivos de câmera se tornem a câmera extra do smartphone e permite fácil troca entre as câmeras com um clique no fone do anfitrião. Os produtos podem ser mostrados em vários ângulos e de maneiras atraentes. A tecnologia é eficiente em relação aos custos e pode ser facilmente operada a partir de um único dispositivo.

A solução também integra o HiAI da Huawei para melhorar a experiência de transmissão ao vivo de comércio eletrônico, habilitando vendas baseadas em cenários. Com processamento do pano de fundo em tempo real, as substituições digitais do pano de fundo são possíveis de acordo com diferentes cenários, fornecendo ao público demonstrações naturais e intuitivas do produto.

Com as capacidades de realidade aumentada (AR) da Huawei na transmissão ao vivo, os produtos podem ser mostrados de maneira ainda mais clara: por exemplo, a estrutura interna dos smartphones pode ser apresentada para demonstrar o projeto e a obra em detalhes.

Além disso, considerando que a interrupção trazida pelo congelamento da tela poderia ser realmente irritante durante a transmissão ao vivo, as capacidades melhoradas de 5G e Wi-Fi da Huawei podem reduzir a latência e aumentar a velocidade de download para assegurar uma experiência de transmissão ao vivo mais confiável e mais rápida.

Essas tecnologias se combinam para tornar a transmissão ao vivo de comércio eletrônico mais viável, avançada e profissional para os usuários comuns.

O Webinar on-line revelou o "Programa Piloto de Colaboração" projetado para apoiar os desenvolvedores interessados em construir soluções de transmissão ao vivo mais avançadas. A Huawei irá financiar cinco parceiros globais e ajudá-los a desbloquear mais oportunidades de negócios na transmissão ao vivo de comércio eletrônico com o inovador HMS Core.

O evento é a parte mais recente do compromisso da Huawei em criar um ecossistema que permita aos desenvolvedores abrirem novas portas, e permite que os consumidores da Huawei e usuários da AppGallery a desbloquearem experiências mais inovadoras e exclusivas https://www.youtube.com/playlist?list=PL0neYAtOrM68KQHOrcfLAIL7cQmFaYnZM.

