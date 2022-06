Техасский институт сердечной аритмии (TCAI) провел конференцию по сложным аритмиям

Техасский институт сердечной аритмии (TCAI) при Медицинском центре Сент-Дэвидс провел международную конференцию по сложным сердечным аритмиям

ОСТИН (шт. Техас), 15 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Со 2 по 3 июня 2022 г. Техасский институт сердечной аритмии (TCAI) при Медицинском центре Сент-Дэвидс провел свой шестой Международный симпозиум по сложным аритмиям, EPLive 2022. В этом году на мероприятии было зарегистрировано более 1250 человек, что является рекордным числом, и более 150 человек посетили симпозиум лично. В мероприятии приняли участие представители самых разных стран, включая Сингапур, Таиланд, Тунис, Германию, Южную Корею и Грецию.

В симпозиуме участвовали практикующие кардиофизиологи, врачи-интерны по специальности электрофизиология и кардиологи, занимающиеся лечением сложных сердечных аритмий, т. е. состояний, при которых сердце бьется с неровным или аномальным ритмом. Основным учебным инструментом были прямые трансляции с комментариями экспертов, организованные из нового ультрасовременного Центра электрофизиологии при Медицинском центре Сент-Дэвидс.

В ходе трансляций, проведенных в рамках EPLive 2022, участникам конференции были представлены новые технологии, разработанные врачами TCAI, включая необратимую электропорацию, которая помогает пациентам с аритмией сердца, создавая за счет контролируемых электрических полей крошечные рубцы в сердце для блокирования нерегулярных электрических сигналов и тем самым потенциально снижая риск повреждения вен, артерий и нервной системы пациента.

«Начиная с новейших технологий и заканчивая рекордным числом участников, это была самая знаменательная на сегодняшний день конференция EPLive, — заявил Андреа Натале (Andrea Natale), доктор медицины, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., кардиологический электрофизиолог, исполнительный директор по медицинским вопросам TCAI и директор по организации курсов EPLive. — EPLive играет ведущую роль в расширении спектра вариантов электрофизиологического лечения, что, как мы надеемся, положительно отражается на жизни пациентов по всему миру».

Мероприятие состояло из четырех сессий с прямыми трансляциями и записями из TCAI, а также ряда других лучших мировых центров: Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation (Колумбия), Cardiovascular Center Brussels. Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Liverpool Heart and Chest Hospital (Великобритания), Mass General Hospital, Methodist Hospital (Хьюстон, Техас), Montefiore Hospital (Нью-Йорк), Monzino Cardiology Center (Италия), Mt. Sinai Hospital (Нью-Йорк), Pacific Heart (Калифорния), University of Arkansas Medical Center, UCLA, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University Hospital of Brussels, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University, Westside Regional Medical Center (Флорида) и Yeditepe University (Турция).

В дополнение к демонстрациям д-ра Натале, в ходе мероприятия также состоялись презентации ряда врачей TCAI, в том числе со-директора курса д-ра Амина аль-Ахмада (Amin Al-Ahmad), а также д-ра Шейн Бейли (Shane Bailey); д-ра Мохамеда Бассиуни (Mohamed Bassiouny); д-ра Дэвида Буркхардта (David Burkhardt); д-ра Дэвида Буркленда (David Burkland); д-ра Роберта Канби (Robert Canby); д-ра Пола Кофина (Paul Cofeen), д-ра Джозефа Галлингхауса (Joseph Gallinghouse); д-ра Брайана Грита (Brian Greet); д-ра Эрика М. Хонике (Eric M. Hoenicke); д-ра Родни Хортона (Rodney Horton); д-ра Патрика Храницки (Patrick Hranitzky); д-ра Дэвида Кесслера (David Kessler); д-ра Хавьера Санчеса (Javier Sanchez); д-ра Камалы Тамириса (Kamala Tamirisa); д-ра Сентила Тамбидораи (Senthil Thambidorai); д-ра Дэвида Чоппа (David Tschopp) и д-ра Джейсона Загродзки (Jason Zagrodzky).

На конференции врачи получили до 14 зачетных часов первой категории (Category 1 Credit™), присуждаемых Американской медицинской ассоциацией (AMA).

Более подробная информация представлена на сайте EP-Live.com.

