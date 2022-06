Texaský institut srdečních arytmií při Lékařském centru sv. Davida uspořádal mezinárodní konferenci s tematikou komplexních srdečních arytmií

AUSTIN, Texas, 16. června 2022 /PRNewswire/ -- Ve dnech 2. a 3. června 2022 uspořádal Texaský institut srdečních arytmií (Texas Cardiac Arrhythmia Institute, TCAI) při Lékařském centru svatého Davida (St. David's Medical Center) šesté mezinárodní sympozium o komplexních arytmiích EPLive 2022. Letošní ročník dosáhl rekordního počtu přes 1250 registrovaných účastníků, přičemž více než 150 z nich se zúčastnilo osobně. Konference přilákala účastníky z celého světa včetně Singapuru, Thajska, Tuniska, Německa, Koreje a Řecka.

Mezi nimi se nacházeli praktičtí kliničtí lékaři z oboru kardiologické elektrofyziologie, elektrofyziologie i obecné kardiologie se zájmem o léčbu komplexních srdečních arytmií, tedy stavů, kdy srdce bije v nepravidelném nebo abnormálním rytmu. Jako hlavní výukový nástroj sloužily živé, odborně komentované přenosy z nově vybudovaného, nejmodernějšího elektrofyziologického centra při Lékařském centru sv. Davida.

Formou živých demonstrací byly na EPLive 2022 představeny nové technologie, které se v TCAI průkopnicky aplikují – včetně např. ireverzibilní elektroporace, která pomáhá pacientům se srdeční arytmií tím, že pomocí řízených elektrických polí vytváří v srdci drobné nevodivé jizvy, které blokují přenos nepravidelných elektrických signálů a potenciálně tak snižují riziko poškození žil, tepen nebo nervů pacienta.

„Letošní EPLive byl naším dosud nejvýznamnějším ročníkem – od špičkové technologie, kterou jsme zde mohli představit, až po rekordní počty přihlášených," uvedl Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., kardioelektrofyziolog, výkonný lékařský ředitel TCAI a vedoucí výuky na EPLive. „EPLive významně přispívá k rozšiřování možností elektrofyziologické léčby, což jak doufáme, pozitivně ovlivňuje životy pacientů po celém světě."

Konference EPLive byla rozdělena do čtyř bloků, které tvořila kombinace živě přenášených a natočených případů z TCAI i dalších předních světových center: Arytmické centrum CardioInfantil Foundation (Kolumbie), Kardiovaskulární centrum v Bruselu, Clevelandská klinika (Cleveland Clinic), Institut pro léčbu poruch srdečního rytmu v Kansas City (Kansas City Heart Rhythm Institute), Kardiologická a hrudní nemocnice v Liverpoolu (Liverpool Heart and Chest Hospital) – Velká Británie, Všeobecná nemocnice v Massachusetts (Mass General Hospital), Metodistická nemocnice (Methodist Hospital) – Houston v Texasu, Nemocnice Montefiore (Montefiore Hospital) – New York, Kardiologické centrum Monzino – Itálie, Nemocnice Mount Sinai (Mt. Sinai Hospital) – New York, Pacifický kardiologický institut (Pacific Heart) – Kalifornie, Lékařské centrum při Arkansaské univerzitě (University of Arkansas Medical Center), Kalifornská univerzita v Los Angeles(UCLA), Lékařské centrum při univerzitě v Chicagu (University of Chicago Medicine), Lékařská fakulta Coloradské univerzity (University of Colorado School of Medicine), Univerzitní nemocnice v Bruselu, Pensylvánská univerzita (University of Pennsylvania), Jihozápadní lékařské centrum při Texaské univerzitě (University of Texas Southwestern Medical Center), Vanderbiltova univerzita (Vanderbilt University), Regionální lékařské centrum Westside (Westside Regional Medical Center) – Florida a Univerzita Yeditepe (Turecko).

Kromě ukázek dr. Nataleho se na konferenci EPLive 2022 představila řada lékařů TCAI, včetně spoluvedoucího výuky doktora Amina Al-Ahmada a dále Shanea Baileyho, M.D., Mohameda Bassiounyho, M.D., Davida Burkhardta, M.D., Davida Burklanda, M.D., Roberta Canbyho, M.D., Josepha Gallinghouse, M.D., Briana Greeta, M.D., Erica M. Hoenickeho, M.D., Rodneyho Hortona, M.D., Patricka Hranitzkyho, M.D., Javiera Sancheze, M.D., Kamaly Tamirisiové, M.D., Senthila Thambidoraie, M.D., Davida Tschoppa, M.D., a Jasona Zagrodzkyho, M.D.

Na konferenci lékaři získali až 14 kreditů Americké lékařské asociace (American Medical Association, AMA) pro kvalifikaci na Physician's Recognition Award (AMA PRA Category 1 Credit™).

