TEKLYNX reçoit le prix du meilleur fournisseur de logiciels et de technologies en 2023

AUCH, France, 18 décembre 2023 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, mondialement connu pour ses solutions logicielles d'étiquetage codes-barres et son support client de pointe, a annoncé aujourd'hui avoir été désigné comme l'un des gagnants des meilleurs fournisseurs de logiciels et de technologie de cette année, un prix décerné par Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive (SDCE). Ce prix met en lumière les nouveaux logiciels commercialisés sur le marché ou les améliorations apportées aux solutions technologiques existantes dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes ravis d'avoir été désignés comme l'un des meilleurs fournisseurs de logiciels et de technologies en 2023, a déclaré Thierry Mauger, président de TEKLYNX International. Ce prix est une importante reconnaissance de notre engagement à fournir aux entreprises de toutes tailles des solutions logicielles de qualité supérieure pour la conception d'étiquettes de codes-barres et la gestion d'étiquettes d'entreprise, ainsi qu'une assistance clientèle exceptionnelle. »

Depuis plus de 30 ans, TEKLYNX aide les entreprises à optimiser et à innover dans leur processus d'étiquetage. Leur solution logicielle de gestion des étiquettes, TEKLYNX CENTRAL, permet aux entreprises de gérer la conception des étiquettes, l'approbation, l'automatisation de l'impression et la production de rapports pour l'ensemble de leurs activités et de leurs fournisseurs à partir d'un seul emplacement. TEKLYNX CENTRAL est pensé pour répondre aux exigences d'étiquetage complexes et s'intégrer aux WMS et aux systèmes ERP sur site ou hébergés dans le cloud afin de simplifier au maximum la tâche des utilisateurs d'impression. Son interface d'impression reposant sur un navigateur, dont l'accès se fait via des identifiants sécurisés, dispense toute installation de poste de travail individuel et permet l'impression d'étiquettes à la demande, où que ce soit dans le monde.

« De la robotique à l'automatisation des entrepôts en passant par les logiciels d'approvisionnement et ERP, les WMS, les TMS et les solutions de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, le secteur des logiciels et des technologies de la chaîne d'approvisionnement poursuit son essor. Ces solutions (et bien d'autres) sont conçues pour rationaliser, optimiser et innover dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, et ce en intégrant des technologies émergentes et une voie vers l'efficacité », a déclaré Marina Mayer, rédactrice en chef de Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive.

Pour en savoir plus sur les solutions logicielles d'étiquetage de TEKLYNX et la gestion centralisée des étiquettes, consultez teklynx.com.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits de conception d'étiquettes de codes-barres et RFID intégrés de TEKLYNX et aux personnes qui sont derrière ses solutions pour rendre les opérations d'étiquetage de codes-barres efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes de leur secteur. Avec plus de 30 ans d'expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables et son support client supérieur. Pour en savoir plus sur la façon dont TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, veuillez consulter le site teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.

