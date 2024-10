Telenor et Google Cloud renforcent leur partenariat pour libérer la puissance des données

Telenor Group annonce l'élargissement de son partenariat avec Google Cloud pour accélérer sa transformation numérique grâce à des capacités de données avancées.

OSLO, Norvège, et STOCKHOLM, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Telenor est l'un des principaux fournisseurs de services de communication axés sur la technologie dans les pays nordiques et en Asie. Soutenant la stratégie AI-First et les ambitions cloud-natives de Telenor, Telenor transforme sa façon d'exploiter la puissance de ses données en s'associant à Google Cloud pour proposer une plateforme unifiée de données et d'analyse visant à améliorer l'expérience client, à soutenir le développement de nouveaux produits et à simplifier les opérations.

S'appuyant sur le portefeuille de produits et de solutions de données et d'analyse de Google Cloud, Telenor utilisera BigQuery, intégré à Vertex AI et Looker de Google Cloud pour transformer les plateformes de données sur site existantes dans les entreprises nordiques de Telenor en une plateforme d'orchestration de données et d'analyse harmonisée et orientée vers le cloud, appelée Nova. Nova permettra à Telenor de mettre en œuvre de manière transparente toutes les instances cloud en exploitant les données et l'IA dans le cadre de leurs opérations principales pour permettre des expériences client hyper-personnalisées, optimiser l'exploitation du réseau et soutenir l'excellence opérationnelle dans l'ensemble de Telenor Nordics.

En outre, Google Cloud fournira à Telenor des outils de données en temps réel, notamment Dataflow, Cloud Data Fusion, Pub/Sub, Dataform et Dataplex, permettant à Telenor d'obtenir des informations en temps réel sur des centaines ou des téraoctets de données, de générer des informations analytiques plus approfondies en quelques minutes au lieu de quelques jours et de soutenir la gouvernance et la construction plus rapide de données et de développements de produits d'IA.

« Les données sont à la base du développement de l'IA et de la transformation des entreprises. Nous sommes ravis de nous associer à Google Cloud pour libérer toute la puissance de nos données, afin de mieux servir nos clients, d'accroître la rapidité d'informations et d'innovation et de soutenir nos ambitions AI-First » a déclaré Amol Phadke, PVP et Directeur des techniques informatiques Groupe chez Telenor Group.

« Notre partenariat renforcé avec Telenor témoigne de la vision commune et de la confiance établie au fil des années » a déclaré Eva Fors, Directrice générale de Google Cloud Nordic Region, Google Cloud. « Nous sommes ravis de proposer une plateforme unifiée de données et d'analyse qui aidera à rationaliser les opérations de Telenor dans les pays nordiques. »

À propos de Telenor

Le groupe Telenor est l'un des principaux fournisseurs de services de communication axés sur la technologie dans les pays nordiques et en Asie, avec 209 millions d'abonnés et un chiffre d'affaires annuel de 80,5 milliards de couronnes norvégiennes (2023). Du haut de nos 165 ans d'histoire, nous nous engageons à adopter une conduite commerciale responsable et plaçons l'innovation au cœur de toutes nos préoccupations pour renforcer les sociétés et permettre à nos clients d'accéder à l'essentiel. Telenor est cotée à la bourse d'Oslo sous TEL. Pour plus d'informations, voir telenor.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1032194/Google_Cloud_Logo.jpg