Tencent lance le Programme mondial CarbonX 2.0 pour accélérer l'innovation technologique face au changement climatique

BEIJING, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Tencent annonce aujourd'hui le lancement du Programme CarbonX 2.0, la dernière phase de son initiative visant à promouvoir la prochaine génération de technologies climatiques et les capacités essentielles nécessaires pour un monde à zéro émission nette d'ici 2050. Après une première édition réussie, axée sur des projets menés en Chine, CarbonX 2.0 ouvre ses portes aux innovations prometteuses du monde entier, en les soutenant grâce à un financement et à des ressources à effet catalyseur.

Dans la course mondiale pour limiter le réchauffement climatique et atteindre la neutralité carbone, un défi majeur se dresse : 75 % des solutions nécessaires à la décarbonisation reposent sur des technologies qui elles-mêmes ne sont pas encore tout à fait matures. Guidé par la mission de Tencent, « Tech for Good », le Programme CarbonX a pour but d'aider au développement de ces technologies, afin qu'elles puissent jouer un rôle majeur en aidant les entreprises et la société dans son ensemble à atteindre les objectifs ambitieux définis dans l'Accord de Paris.

Le programme sollicite des propositions et investira des dizaines de millions de dollars pour soutenir des technologies innovantes en phase de démarrage, dans quatre domaines clés :

Élimination du dioxyde de carbone (CDR) : Extraire des quantités sans précédent d'émissions de dioxyde de carbone de l'atmosphère, en mettant l'accent sur des solutions technologiques qui garantiront la permanence de l'élimination. Des projets pilotes seront mis en place au Kenya .

Extraire des quantités sans précédent d'émissions de dioxyde de carbone de l'atmosphère, en mettant l'accent sur des solutions technologiques qui garantiront la permanence de l'élimination. Des projets pilotes seront mis en place au . Stockage d'énergie de longue durée (LDES) : Développer une solution pour augmenter la part des énergies renouvelables dans les réseaux électriques. À cet effet, des projets pilotes de 100 kilowatts seront mis en place aux Maldives , conçus pour fournir plus de six heures de stockage d'énergie.

Développer une solution pour augmenter la part des énergies renouvelables dans les réseaux électriques. À cet effet, des projets pilotes de 100 kilowatts seront mis en place aux , conçus pour fournir plus de six heures de stockage d'énergie. CCUS (captage, stockage et valorisation du CO2) pour l'industrie sidérurgique : Explorer les moyens de décarboner cette industrie vitale, mais difficile à réduire. Plutôt que de revalider des technologies matures, les projets pilotes mis en place en Serbie feront progresser les technologies CCUS à source ponctuelle de nouvelle génération.

Explorer les moyens de décarboner cette industrie vitale, mais difficile à réduire. Plutôt que de revalider des technologies matures, les projets pilotes mis en place en Serbie feront progresser les technologies CCUS à source ponctuelle de nouvelle génération. CarbonXmade (CCU - captage et valorisation du CO2) : Intégration du carbone capturé dans la production chimique et les produits de consommation grâce au consortium CarbonXmade. Cela permettra de développer des prototypes de produits innovants afin de créer une chaîne de valeur sans faille, du carbone aux produits chimiques et jusqu'aux produits de consommation.

CarbonX 2.0 rassemble un réseau croissant de partenaires dans tous les secteurs :

Les partenaires industriels comprennent China Resources, Conch Cement, Great Carbon Valley, HBIS Group et SCG.

comprennent China Resources, Conch Cement, Great Carbon Valley, HBIS Group et SCG. Deux autres partenaires industriels, Sasol et Sinopec Carbon Industry Technology, rejoignent le consortium CarbonXmade, ainsi que des partenaires de produits de consommation, tels que HAY, McDonald's China , PepsiCo, Pop Mart International Group et Unilever.

tels que HAY, McDonald's , PepsiCo, Pop Mart International Group et Unilever. Les sociétés partenaires d'investissement comprennent Africa Climate Ventures, CASSTAR, China Merchants Venture, Copec WIND Ventures, Happiness Capital, HongShan Capital Group, Lightspeed China Partners et MPCi.

comprennent Africa Climate Ventures, CASSTAR, China Merchants Venture, Copec WIND Ventures, Happiness Capital, HongShan Capital Group, Lightspeed China Partners et MPCi. Le programme est encore renforcé par des partenaires de l'écosystème, tels que la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, le Global CCS Institute, Impact Hub, l'Initiative pour les marchés durables et XPrize.

Davis Lin, Senior Vice-President de Tencent, a déclaré : « L'urgence du défi climatique est indéniable et, pour le relever, il faut mettre plus rapidement sur le marché les technologies adéquates et susciter des changements significatifs. Notre programme CarbonX se consacre à l'identification et au développement de ces solutions, en soutenant la transition du laboratoire vers des applications réelles. Avec cette deuxième édition, nous visons à encourager un écosystème international qui accélère les progrès vers les émissions nettes zéro. »

Le professeur Jerry Yan, membre associé de l'Académie européenne des sciences et des arts et coprésident du Comité d'experts de CarbonX, a déclaré : « La lutte contre le changement climatique exige des solutions à grande échelle qui ne soient pas limitées à des technologies spécifiques, mais qui aient un impact mondial. Nous devons accélérer l'innovation en encourageant la collaboration entre les secteurs et les régions, tout en catalysant le déploiement de toutes les solutions viables afin de garantir qu'elles évoluent et s'adaptent à nos objectifs climatiques. »

La période de candidature du programme est maintenant ouverte et les soumissions sont acceptées jusqu'au mois de mai 2025 de la part de participants du monde entier, y compris des startups en phase de démarrage (early stage), des entreprises établies et des institutions académiques ou de recherche. Le processus de sélection se déroulera en deux phases.

La première phase (d'ici septembre 2025) : 10 à 15 équipes par scénario de démonstration seront présélectionnées, en fonction de leur potentiel à produire un impact significatif. La deuxième phase (d'ici février 2026) : 1 à 3 équipes gagnantes par scénario seront choisies dans chaque groupe.

Les équipes retenues recevront une subvention et des ressources supplémentaires pour développer et mettre en œuvre leurs projets. Un groupe d'experts éminents issus du monde universitaire, de l'industrie et de la finance, évaluera les candidatures, en sélectionnant les équipes les plus prometteuses sur la base de l'innovation, de l'impact potentiel et de la faisabilité de la mise en œuvre.

CarbonX 2.0 a été dévoilé lors du Sustainable Social Value Innovation Summit (Sommet de l'innovation en matière de valeur sociale durable) à Beijing, également connu sous le nom de S Summit. Cet événement inaugural rassemble des entreprises, des leaders d'opinion, des praticiens, des chercheurs et des militants, pour discuter de la manière dont les entreprises peuvent accélérer la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies en construisant un écosystème innovant et en inspirant l'action collective.

Pour plus d'informations sur le CarbonX 2.0, veuillez consulter le Programme CarbonX.