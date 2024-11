Tenue à Beijing de la cérémonie de remise des prix du Concours photo et vidéo Chine-Afrique « Mon histoire avec la Chine »

PÉKIN, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Rapport par Global Times Online:

Le 1er novembre, la cérémonie de remise des prix du Concours photo et vidéo Chine-Afrique « Mon histoire avec la Chine » s'est tenue à Beijing avec succès. Plus de 200 personnes ont assisté à la cérémonie, dont des envoyés diplomatiques de près de 30 pays en Chine, tels que l'Égypte, la République du Congo, le Cameroun, le Lesotho, le Tchad et la République centrafricaine, ainsi que les créateurs des œuvres lauréates, des représentants des organisations lauréates ainsi que des médias chinois et étrangers.

Depuis son lancement en février dernier, ce concours a suscité une large attention et une participation active des témoins, participants et promoteurs du développement global, à multiples niveaux et de haute qualité des relations sino-africaines. Au total, plus de 2 600 œuvres ont été soumises par plus de 800 créateurs provenant de 58 pays du monde. Lors de la cérémonie, 100 œuvres vidéo et photo ont été primées. Et une exposition des œuvres lauréates a été organisée sur place.

En outre, une zone d'expérience culturelle chinoise a été installée à cette occasion. La peinture à la laque, l'art du thé chinois et le découpage de papier ont permis aux lauréats africains de découvrir le charme unique de la culture traditionnelle chinoise.

