Testsigma lance Atto 2.0 et renforce les tests autonomes pour les équipes logicielles modernes

SAN FRANCISCO, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Testsigma, l'une des plateformes de test de logiciels optimisées par l'IA à la plus forte croissance, présente Atto 2.0, une avancée majeure dans le domaine des tests autonomes qui aide les équipes d'assurance qualité à suivre le rythme de la vitesse et de la complexité du développement de logiciels modernes. Alors que les cycles de publication s'accélèrent et que les changements de produits deviennent continus, Atto 2.0 réduit le temps de préparation des tests tout en renforçant la couverture grâce au comportement réel de l'utilisateur et à la découverte de scénarios non testés.

Atto 2.0 intègre l'intelligence adaptative, proactive et contextuelle dans une plateforme de test puissante.

En début d'année, Atto a déployé un nouveau changement dans les tests pilotés par l'IA en aidant les équipes à créer et à maintenir facilement des tests de manière active. Atto 2.0 va dans ce sens, en apportant une intelligence adaptative, proactive et contextuelle dans le flux de travail des tests. Le système fonctionne en permanence en arrière-plan, suit les changements ayant un impact et met en évidence les domaines qui méritent une attention particulière en matière d'assurance qualité pour permettre aux équipes de garder une longueur d'avance plutôt que de réagir tardivement.

Conçu pour les réalités de la livraison moderne de logiciels

Les cycles de lancement rapides ne laissent souvent pas le temps aux équipes d'assurance qualité de planifier la couverture, de hiérarchiser les risques et de valider les changements avant le déploiement. Atto 2.0 résout ce problème en surveillant les mises à jour à mesure qu'elles sont déployées, en comprenant leur impact sur les flux de travail clés et en actualisant automatiquement les tests concernés, garantissant ainsi que chaque cycle commence avec une suite alignée et prête à l'emploi.

En fondant ses décisions sur le comportement réel des utilisateurs et en mettant en évidence les zones où le risque est le plus susceptible d'émerger, Atto 2.0 assure une couverture pertinente, précise et centrée sur ce qui compte le plus.

Les trois piliers d'Atto 2.0

Adaptatif

Atto 2.0 répond instantanément aux changements de produits et à l'évolution des fonctionnalités. Il remodèle la couverture des tests au fur et à mesure de l'évolution du produit et aide les équipes d'assurance qualité à rester alignées sur la dernière version avec un minimum d'intervention manuelle.

Proactif

Atto 2.0 découvre de nouveaux parcours d'utilisateurs dans l'application que la planification traditionnelle laisse souvent de côté. Les capacités d'auto-réparation d'Atto utilisent également l'intention de l'utilisateur, et pas seulement les entrées au niveau du code, comme le fait l'automatisation traditionnelle, ce qui permet des corrections plus précises et une réduction significative de la maintenance. Par conséquent, Atto maintient, met à jour et génère des tests automatiquement pour que les tests dans Testsigma restent prêts à être utilisés.

Conscience contextuelle

Atto 2.0 identifie l'impact réel des changements en reliant les mises à jour aux flux d'utilisateurs et aux modèles historiques. Il met en évidence les zones de risque significatives et filtre le bruit, et les équipes savent clairement ce qui doit être pris en compte à chaque étape de la publication.

Un système de test prêt pour le développement moderne

En travaillant sans relâche en arrière-plan et en alignant la couverture sur l'évolution des applications, Atto 2.0 élimine les frictions tout au long du cycle de vie des tests. Il renforce la couverture, réduit le temps de préparation des versions et permet une livraison plus rapide et plus sûre.

« Atto 2.0 représente une avancée significative pour les tests de logiciels », déclare Rukmangada Kandyala, fondateur et CEO de Testsigma. « En rendant les tests adaptatifs, proactifs et contextuels, les équipes d'assurance qualité disposent d'un système qui reste synchronisé avec le développement de logiciels modernes et qui permet des mises en production rapides et fiables, même dans les cycles les plus exigeants. »

Atto 2.0 est maintenant disponible pour tous les clients de Testsigma.

L'événement virtuel mondial de lancement le 3 décembre 2025 présentera les nouvelles capacités par le biais d'une démonstration en direct et d'une séance de questions-réponses avec l'équipe d'Atto 2.0.

À propos de Testsigma

Testsigma est une plateforme agentique d'automatisation des tests alimentée par des agents IA qui travaillent aux côtés des équipes QA pour simplifier les tests, accélérer les mises en production et améliorer la qualité sur le web, le mobile, le bureau, les API, et les applications comme Salesforce et SAP.

Au cœur de Testsigma se trouvent Testsigma Copilot et Atto, un collaborateur IA pour les équipes d'assurance qualité qui mobilise une équipe d'agents IA pour planifier, concevoir, développer, exécuter, maintenir et optimiser les tests de manière autonome. La plateforme offre également une gestion des tests agentiques de bout en bout, de puissantes capacités intégrées telles que les tests visuels, les tests d'accessibilité, les tests inter-navigateurs et inter-appareils, et une extensibilité transparente grâce à plus de 30 intégrations natives et à des applications personnalisées.

Utilisé par Nestlé, KFC, DHL, Samsung, Zeiss, Nokia, et bien d'autres, Testsigma permet aux équipes d'ingénierie de la qualité d'accélérer leurs tests sans effort, assurant ainsi la livraison de logiciels de haute qualité en toute confiance.

