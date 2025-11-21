Testsigma Merilis Atto 2.0, Memajukan Pengujian Otonom untuk Tim Perangkat Lunak Modern

Awal tahun ini, Atto memperkenalkan perubahan baru dalam pengujian berbasis AI dan membantu tim-tim agar mudah membuat dan mempertahankan pengujian dengan menggunakan agen AI Atto 2.0 memajukan peralihan tersebut dengan menghadirkan kecerdasan yang bersifat adaptif, proaktif, dan sadar konteks ke alur kerja pengujian inti. Sistem ini dijalankan tanpa henti di latar belakang untuk melacak perubahan berdampak dan memunculkan area yang perlu menjadi fokus QA agar tim selalu lebih maju, bukannya terlambat bereaksi.

Dibuat untuk Mewujudkan Penyediaan Perangkat Lunak Modern

Siklus peluncuran yang cepat sering membuat tim QA tidak sempat merencanakan cakupan, memprioritaskan risiko, dan memastikan perubahan sebelum penerapan. Atto 2.0 mengatasi masalah ini dengan memantau pembaruan di saat terjadi, memahami dampaknya di seluruh alur kerja utama, dan otomatis memperbarui tes yang terpengaruh, memastikan setiap siklus dimulai dengan rangkaian yang selaras dan siap.

Dengan keputusan berdasarkan perilaku pengguna yang nyata dan menyoroti di mana saja risiko paling mungkin terjadi, Atto 2.0 membuat cakupan selalu relevan, akurat, dan berpusat pada hal-hal terpenting.

Tiga Kekuatan Utama yang Mendukung Atto 2.0

Adaptif

Atto 2.0 secara instan meresponi perubahan produk dan rangkaian fitur yang terus berkembang. Atto 2.0 mengubah cakupan pengujian seiring pertumbuhan produk, dan membantu tim QA tetap selaras dengan versi terbaru dan dengan intervensi manual sesedikit mungkin.

Proaktif

Atto 2.0 menyingkapkan jalur-jalur pengguna baru dalam aplikasi yang sering terlewatkan oleh perencanaan tradisional. Kini kemampuan Atto dalam perbaikan mandiri menggunakan maksud pengguna, bukan hanya input tingkat kode, misalnya yang dilakukan otomatisasi tradisional, sehingga koreksi menjadi lebih akurat dan pemeliharaan jauh lebih sedikit. Hasilnya, Atto memelihara, memperbarui, dan membuat tes secara otomatis agar rangkaian tes di Testsigma selalu siap.

Sadar Konteks

Atto 2.0 mengidentifikasi dampak nyata perubahan dengan menghubungkan pembaruan ke alur pengguna dan pola historis. Atto 2.0 menunjukkan bidang-bidang risiko yang penting dan menyaring kebisingan. Tim memahami apa saja yang perlu diperhatikan di setiap tahapan rilis.

Sistem Pengujian yang Siap Menghadapi Pengembangan Modern

Dengan bekerja tanpa henti di latar belakang dan menjaga cakupan selalu selaras dengan penggunaan yang terus berkembang, Atto 2.0 menghilangkan hambatan di seluruh siklus pengujian. Selain itu juga memperkuat cakupan, menghemat waktu persiapan peluncuran, dan mendukung penyediaan yang lebih cepat dan lebih terpercaya.

"Atto 2.0 adalah kemajuan signifikan bagi pengujian perangkat lunak," kata Rukmangada Kandyala, Pendiri dan CEO Testsigma. "Dengan membuat pengujian bersifat adaptif, proaktif, dan sadar konteks, tim QA memiliki sistem yang selalu selaras dengan pengembangan perangkat lunak modern dan mendukung peluncuan yang cepat maupun terpercaya dalam siklus terberat sekalipun."

Atto 2.0 telah tersedia bagi semua pelanggan Testsigma.

Acara peluncuran virtual di seluruh dunia pada tanggal 3 Desember 2025 akan memamerkan berbagai kemampuan baru melalui demo langsung dan sesi tanya jawab dengan tim Atto 2.0.

Tentang Testsigma

Testsigma adalah platform otomasi pengujian agen yang didukung agen AI dan bekerja sama dengan tim QA untuk menyederhanakan pengujian, mempercepat peluncuran, dan meningkatkan kualitas di saluran web, seluler, desktop, API, maupun aplikasi seperti Salesforce dan SAP.

Inti Testsigma adalah Testsigma Copilot dan Atto, rekan kerja AI untuk tim QA yang memobilisasi tim agen AI guna merencanakan, merancang, mengembangkan, melaksanakan, memelihara, dan mengoptimalkan pengujian mandiri. Platform ini juga menyediakan manajemen pengujian agen yang lengkap, kemampuan bawaan yang luar biasa seperti pengujian visual, pengujian aksesibilitas, pengujian antar peramban & antar perangkat, dan kemampuan perluasan tanpa batas melalui lebih dari 30 integrasi asli dan aplikasi khusus.

Digunakan oleh Nestlé, KFC, DHL, Samsung, Zeiss, Nokia, dan lain-lain, Testsigma mendukung tim rekayasa kualitas untuk mempercepat pengujian mereka dengan mudah guna memastikan penyediaan perangkat lunak bermutu tinggi dengan penuh kepercayaan.

